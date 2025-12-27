14 thanh thiếu niên chặn đường đánh hội đồng 4 người tại TP.HCM

Công an phường Xóm Chiếu, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, đang tạm giữ các thanh thiếu niên trên để lập hồ sơ xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm thanh thiếu niên khi bị đưa về cơ quan công an làm việc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, rạng sáng 16/12, anh T.T.Q. cùng 3 người bạn đi xe gắn máy trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.

Bất ngờ, một nhóm khoảng 14 thanh thiếu niên đi trên nhiều xe gắn máy ập đến, chặn đầu xe và đánh hội đồng anh Q. và những người bạn bằng nón bảo hiểm, thắt lưng và các vật dụng khác. Anh Q. bị thương tích ở vùng mặt, cổ, tai…

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo từ anh Q., Công an phường Xóm Chiếu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc truy xét và đến nay đã tạm giữ, mời làm việc 14 thanh thiếu niên tham gia vụ ẩu đả.

Nhóm thanh thiếu niên nói trên ngụ ở nhiều tỉnh thành, sớm nghỉ học, tụ tập lêu lổng. Hiện công an tiếp tục đấu tranh để điều tra làm rõ nguyên nhân.