Nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị bạn đánh nhập viện

Lãnh đạo Trường THCS 19/8 (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang xác minh vụ việc một nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng trường đánh, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn lao đến nắm tóc, đánh liên tiếp vào vùng đầu. Trong clip, nạn nhân gần như không thể chống trả, chỉ biết ôm mặt chịu trận. Sau khi bị tấn công, nữ sinh đứng dậy trong trạng thái loạng choạng, mất thăng bằng.

2 nữ sinh Trường THCS 19/8 (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) đánh nhau (ảnh cắt từ clip)

Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều học sinh đứng xung quanh nhưng không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay lại diễn biến.

Đoạn clip sau đó được đăng tải lên mạng xã hội kèm thông tin nữ sinh lớp 6 bị đánh gãy chân, thu hút nhiều ý kiến bức xúc trước hành vi bạo lực học đường cũng như sự thờ ơ của những người chứng kiến.

Theo lãnh đạo nhà trường, vụ việc xảy ra vào chiều 29/3, tại khu vực ngoài trường học. Nữ sinh bị đánh là học sinh lớp 6, trong khi người đánh là học sinh lớp 8.

Ngay khi nắm thông tin, giáo viên chủ nhiệm đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân. Hiện sức khỏe nữ sinh lớp 6 đã ổn định và đang được điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến thông tin “bị đánh gãy chân” lan truyền trên mạng, lãnh đạo Trường THCS 19/8 khẳng định đây là thông tin không chính xác. Theo đó, nữ sinh này trước đó đã bị gãy ngón chân áp út do chơi thể thao. Trong lúc xảy ra xô xát, vị trí chấn thương cũ bị va chạm nên phải nhập viện bó bột.

Nhà trường cho biết đang phối hợp với các bên liên quan để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.