'Nữ quái' giả danh công an, dựng kịch bản 'chạy án' chiếm đoạt tài sản

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đon vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Nguyễn Quỳnh Như (sinh năm 1995, trú phường Hải Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Nguyễn Quỳnh Như bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Quá trình điều tra xác định, do thiếu tiền tiêu xài, Như nảy sinh ý định lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo. Người phụ nữ này sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, tạo dựng các nhân vật không có thật, giả danh cơ quan công an nhắn tin cho bị hại rằng Như bị bắt vì liên quan đến tội phạm ma túy, bị hại chính là đồng phạm vì từng cho Như mượn tiền.

Đánh vào tâm lý lo sợ và thiếu hiểu biết của bị hại, Lê Nguyễn Quỳnh Như liên tục yêu cầu chuyển tiền để “chạy án”, qua đó chiếm đoạt ít nhất 415,5 triệu đồng. Bị yêu cầu chuyển tiền nhiều lần, bị hại bắt đầu nghi ngờ và trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của Lê Nguyễn Quỳnh Như. Tại cơ quan điều tra, người này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Công an TP Đà Nẵng, vụ việc trên là lời cảnh báo mạnh mẽ về thủ đoạn giả danh cơ quan công an, tạo dựng tình huống khẩn cấp nhằm gây áp lực tâm lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền “chạy án”, “giải quyết vụ việc”. Cơ quan công an không làm việc qua mạng xã hội và không yêu cầu chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh, kiểm chứng thông tin và kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý, góp phần bảo vệ tài sản và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.