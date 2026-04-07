Nữ giáo viên bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, hiệu trưởng nhà trường lên tiếng

Liên quan đến vụ nữ giáo viên bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, ông Trần Công Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Song cho biết, dù việc phát tán ảnh xảy ra trong khuôn viên trường nhưng không ảnh hưởng đến công tác dạy và học. Ban giám hiệu cũng chủ động nhắc nhở học sinh nếu nhặt được tờ rơi có hình ảnh nhạy cảm thì phải báo ngay cho nhà trường để kịp thời xử lý.

Ông Toàn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nữ giáo viên đã chủ động xin nghỉ để làm việc với cơ quan chức năng. Hiện tâm lý của giáo viên này đã tạm thời ổn định nhưng vẫn chưa đi dạy trở lại.

Một góc Trường THPT Đắk Song. (Ảnh: Hải Dương)

Vụ việc đang được Công an xã Đức An điều tra, xác minh.

Trước đó, ngày 2/4, ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Đức An cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Đảng ủy có văn bản yêu cầu Công an xã, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chi bộ trường THPT Đắk Song nhanh chóng làm rõ vụ việc. Đặc biệt phải kịp thời ngăn chặn việc phát tán hình ảnh nhạy cảm gây tâm lý hoang mang.

"Đây là sự việc rất nghiêm trọng, ngoài việc ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và danh dự của cán bộ, đảng viên, sự việc còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới môi trường giáo dục nên phải nhanh chóng điều tra làm rõ. Trước khi có kết luận vụ việc, Đảng ủy đã yêu cầu nhà trường phải làm công tác tư tưởng để ổn định tâm lý cho giáo viên, học sinh nhằm đảm bảo tốt việc dạy và học", ông Hùng nhấn mạnh.

Ngày 3/4, Sở GD&ĐT Lâm Đồng cũng có văn bản yêu cầu nhà trường phối hợp với cơ quan công an để làm rõ sự việc.

Theo Sở GD&ĐT Lâm Đồng, vụ việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm nhà giáo, tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục và uy tín của ngành; đồng thời có diễn biến phức tạp, tái diễn nhiều lần, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và môi trường sư phạm.

Sở GD&ĐT yêu cầu Trường THPT Đắk Song chủ động phối hợp với Công an xã Đức An để xác minh, làm rõ đối tượng, động cơ và hành vi vi phạm, cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan; đồng thời không tự ý kết luận, suy đoán, phát ngôn chưa được kiểm chứng, tránh làm phức tạp tình hình.

Trước đó, từ ngày 27/3 đến 1/4, nhiều hình ảnh nhạy cảm liên quan đến một giáo viên bị in ấn, phát tán tại khu vực cổng và nhà xe Trường THPT Đắk Song. Nhà trường đã kịp thời thu hồi, tiêu hủy và báo cơ quan chức năng xử lý.