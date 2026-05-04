Đại sứ Tshering Sherpa: Quan hệ Ấn Độ - Việt Nam năng động, nhiều tiềm năng mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026.

“Những người bạn Việt Nam và Ấn Độ của tôi thường hỏi tôi về các yếu tố chủ chốt của quan hệ đối tác giữa hai nước. Câu trả lời của tôi là không có cụ thể một vài yếu tố, mà thực tế, đây là mối quan hệ nhiều khía cạnh”, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa chia sẻ với báo chí.

Đại sứ tổng kết vài điểm về tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam thời gian qua. Về chính trị, lãnh đạo hai nước đã gặp nhau hơn 25 lần kể từ năm 2016, thể hiện sự tương đồng về lợi ích chiến lược và thiện chí hợp tác; về kinh tế, thương mại song phương đã tăng gấp đôi trong một thập kỷ và còn nhiều dư địa để tiếp tục mở rộng; về kết nối, từ chỗ gần như không có đường bay, hiện đã có gần 90 chuyến bay mỗi tuần; trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, hợp tác diễn ra ở mọi cấp, tiêu biểu như hoạt động diễn tập gìn giữ hòa bình VINBAX; đồng thời, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc, với dấu ấn nổi bật là sự kiện tôn trí Xá lợi Đức Phật tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi năm 2024 tại New York. (Ảnh: VNA)

“Ấn Độ nồng nhiệt chào đón Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước”

Theo Đại sứ Tshering W. Sherpa, Ấn Độ hết sức coi trọng chuyến thăm và nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Việt Nam - Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972. Mối quan hệ đối tác này được nâng cấp lên thành quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016.

“Chuyến thăm Ấn Độ sắp tới của Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một sự kiện quan trọng đối với cả hai nước. Trong 10 năm qua, thương mại song phương đã tăng gấp đôi, kết nối giữa hai nước tăng lên gấp nhiều lần, quan hệ đối tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực bao gồm chính trị, quốc phòng, an ninh, giao lưu nhân dân, và thương mại đều có những bước tiến vượt bậc”, ông nói.

Đại sứ khẳng định chuyến thăm tới Ấn Độ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương vốn đã rất mạnh mẽ và năng động.

Theo Đại sứ, với mối quan hệ Ấn Độ - Việt Nam, có thể nói “bầu trời không phải là giới hạn”. Tình hữu nghị giữa hai nước là một mối quan hệ có tầm nhìn về phía trước và hướng tới tương lai.

Đối tác chủ chốt của Ấn Độ trong “Hành động hướng Đông”

Đại sứ Ấn Độ cho biết, Việt Nam là đối tác quan trọng, chủ chốt trong chính sách “Hành động Hướng Đông”, và trong tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Ấn Độ. Hai nước đều tin vào hòa bình, thịnh vượng, và ổn định trong khu vực. Việt Nam cũng là đối tác quan trọng, chủ chốt của Ấn Độ trong khuôn khổ ASEAN.

dai su an do.png Việt Nam là đối tác quan trọng, chủ chốt trong chính sách “Hành động Hướng Đông”, và trong tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Ấn Độ. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa

Thủ tướng Ấn Độ từng nói rằng “thế kỷ 21 thuộc về Ấn Độ và ASEAN”. Năm nay - năm 2026, đã được chọn là “Năm Hợp tác Hàng hải ASEAN – Ấn Độ”. Tình hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên các giá trị chung, sự tin tưởng lẫn nhau và tình đoàn kết. Ấn Độ cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năng động với Việt Nam.

Đại sứ bình luận thêm về du lịch và tôn giáo như hai trong những cây cầu quan trọng kết nối hai nước, tạo nên sự độc đáo của mối quan hệ.

Về sự bùng nổ du lịch, theo Đại sứ, có hai khía cạnh dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành du lịch trong vài năm gần đây.

Thứ nhất, là việc đơn giản hóa thủ tục làm thị thực. Thứ hai, là kết nối. “Hãy tưởng tượng chỉ vài năm trước thôi, hai nước không có đường bay thẳng nào cả, và bây giờ chúng ta có gần 90 chuyến bay mỗi tuần giữa Ấn Độ và Việt Nam. Mới năm ngoái thôi, tôi được biết là có gần 900.000 lượt du khách giữa Ấn Độ và Việt Nam. Đó là sự phát triển vượt bậc”.

Đại sứ quán Ấn Độ ở Việt Nam đã tổ chức các hội thảo, sự kiện cho các công ty du lịch, cho các nhà báo Việt Nam, những nhà sáng tạo nội dung, đến Ấn Độ, góp phần thúc đẩy con đường hai chiều về du lịch và để người Việt Nam hiểu thêm về Ấn Độ, kêu gọi những người bạn Việt Nam hãy đến thăm Ấn Độ.

Ngoài ra, theo Đại sứ, Ấn Độ và Việt Nam là hai nền văn minh có quan hệ lâu đời từ hàng nghìn năm trước, chứ không chỉ trong 5 thập kỷ vừa qua sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hay 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hai nước đã trao đổi tư tưởng, văn hóa, và sống một cách hòa bình. Trong đó, cây cầu nối Phật giáo linh thiêng đã kết nối người dân hai nước, với sự kiện đặc biệt Tôn trí Xá lợi Đức Phật đến Việt Nam vào năm ngoái như một cột mốc đáng nhớ. Ấn Độ cũng có tuyến du lịch Phật giáo được quảng bá rộng rãi mà nhiều người Việt Nam quan tâm.

Tiềm năng phát triển hơn nữa

Nhìn về tương lai, Đại sứ mong muốn tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới, củng cố các mối quan hệ hiện hữu trên khắp các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh, giao lưu nhân dân, và tăng cường thương mại song phương cho cả hai bên.

Theo Đại sứ, Thương mại song phương hiện đang ở mức 16 tỷ USD. “Một vài người sẽ thấy vui mừng với con số này. Là Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, tôi thấy chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều hơn nữa”.

Ông nhận định, cả hai nước đều có lợi tức nhân khẩu học, xã hội giàu khát vọng, và kỹ năng khởi nghiệp. Các giá trị chung của hai nước, và sự tin tưởng lẫn nhau cần được chuyển đổi thành kết quả cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

“Chúng ta cần tìm các lĩnh vực hợp tác mới, cả về công nghệ thông tin và truyền thông, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, an ninh mạng, AI, lượng tử, dược phẩm, cùng với những lĩnh vực khác nữa, như ô tô, vận tải, kết nối".

Trong bối cảnh đó, chính phủ Ấn Độ là đối tác sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hiện thực hóa và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác này, nhằm mang lại lợi ích cho người dân, và xã hội hai nước.

“Tôi tin rằng yếu tố quan trọng nhất của bất kỳ tình hữu nghị nào chính là con người, những người như các bạn, và cả tôi. Tôi ở Việt Nam đã được 6 tháng và tôi tin tưởng mạnh mẽ vào hành trình của Ấn Độ và Việt Nam. Và tôi cũng tin rằng hành trình này chỉ mới bắt đầu".