Dương Hoàng Yến 'xuyên Việt' một ngày để quay MV Tổ quốc trong ánh mặt trời

(VTC News) -

Hòa trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ca sĩ Dương Hoàng Yến ra mắt ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời.

MV "Tổ quốc trong ánh mặt trời" của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Ca khúc mang giai điệu ngọt ngào, ca ngợi niềm tự hào và lòng biết ơn của thế hệ trẻ trước sự hy sinh của cha anh để đổi lấy hòa bình hôm nay.

Chia sẻ về quyết định thực hiện MV Tổ quốc trong ánh mặt trời, Dương Hoàng Yến cho biết sau phiên bản Chiếc khăn piêu hợp tác cùng Masew giữa năm 2024, cô bắt đầu tìm kiếm sáng tác mới về đất nước. Đúng lúc chuẩn bị bay vào Đà Nẵng lưu diễn, cô nhận được bản demo từ nhạc sĩ Long Ca. Chỉ vừa nghe câu mở đầu, nữ ca sĩ đã xúc động và quyết định gác lại mọi kế hoạch, chọn ngay ca khúc này để thực hiện.

Thời điểm ghi hình Tổ quốc trong ánh mặt trời, Dương Hoàng Yến liên tục di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM. "Có ngày tôi quay sáng ở Hà Nội, chiều đã vào đến TP.HCM để quay luôn cho kịp. Êkíp còn than mệt vì đua với tôi", nữ ca sĩ vừa cười vừa kể.

MV được quay ở nhiều địa điểm nổi tiếng của thủ đô như quảng trường Ba Đình, cột cờ Hà Nội, cầu Thê Húc, Bờ Hồ, cầu Ánh Sao, Bưu điện thành phố, tòa nhà UBND thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ... của TP.HCM. Bên cạnh đó là hình ảnh tư liệu ghi lại vẻ đẹp dọc miền đất nước trong giai đoạn phát triển và hội nhập.

Dương Hoàng Yến không áp lực khi bị so sánh với nhiều nghệ sĩ cùng ra mắt ca khúc về Tổ quốc.

Trong thời điểm nhiều nghệ sĩ cũng ra mắt ca khúc về Tổ quốc, như Võ Hạ Trâm với Nguyện là người Việt Nam, Dương Hoàng Yến thẳng thắn cho biết cô không hề áp lực khi bị so sánh.

“Ngược lại, Yến thấy hào hứng khi có nhiều anh chị em nghệ sĩ cùng ra mắt sản phẩm về đất nước, con người Việt Nam. Trong niềm vui chung của dân tộc, việc giới văn nghệ sĩ góp sức bằng những tác phẩm ý nghĩa, chất lượng là điều đáng mừng”, cô bày tỏ.

Dương Hoàng Yến kỳ vọng ca khúc sẽ được lan tỏa rộng rãi, hòa cùng không khí cả nước hướng tới cột mốc lịch sử vàng son của dân tộc.