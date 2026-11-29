(VTC News) -

Vượt qua định kiến về giới và những khó khăn của bản vùng cao, nữ Bí thư Chi bộ Bùi Thị Châu ở bản Na Kho (xã Nga My, Nghệ An) kiên trì đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và giúp người dân từng bước thoát nghèo.

Hơn 4 năm trước, khi chị Bùi Thị Châu được giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ bản Na Kho, không ít người dân và đảng viên băn khoăn. Chị là phụ nữ, còn trẻ, lại là người từ nơi khác đến làm dâu trong bản. Ở địa phương vốn chưa có tiền lệ phụ nữ giữ vị trí này, những hoài nghi về năng lực lãnh đạo của chị là điều khó tránh khỏi.

Một buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng tại Na Kho. Ảnh: Thế Toản

Ngay trong gia đình, quyết định nhận nhiệm vụ của chị cũng gặp sự phản đối từ chồng. Tuy nhiên, được bố mẹ chồng động viên, chị Châu quyết tâm gắn bó, cống hiến cho bản làng.

Thay vì giải thích bằng lời nói, nữ Bí thư chọn cách chứng minh bằng hành động. Khi địa phương đưa cây bo bo vào sản xuất, người dân còn e dè với giống cây mới, chị mạnh dạn chặt bỏ đồi keo của gia đình để trồng thử nghiệm.

Chị xác định nếu mô hình thành công sẽ vận động bà con nhân rộng, còn nếu thất bại, gia đình mình sẽ chịu thiệt hại trước. Cách làm dám nghĩ, dám làm ấy dần tạo niềm tin với người dân.

Từ khi đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ, chị Châu thường xuyên xuống đồng, lên nương cùng bà con. Thay vì chỉ truyền đạt chủ trương trong những cuộc họp, chị lựa chọn cách giải thích ngay tại ruộng, nương, gắn nghị quyết với câu chuyện giống cây trồng, vật nuôi và sinh kế của từng gia đình.

Bí thư Bùi Thị Châu “đưa nghị quyết ra đồng”. Ảnh: Thế Toản

Một trong những cách làm được chị triển khai là mở rộng sự tham gia của quần chúng trong sinh hoạt chi bộ. Các hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi, thanh niên và quần chúng ưu tú được mời tham dự để cùng trao đổi, đóng góp ý kiến về những vấn đề của bản.

“Quan điểm của tôi là phải tạo được sự dân chủ tối đa, người dân có quyền phát biểu, cấp ủy phải lắng nghe và tiếp thu”, chị Châu chia sẻ.

Nhờ cách làm này, hoạt động của chi bộ ngày càng gắn với đời sống người dân. Năm 2026, dù chỉ tiêu cấp trên giao là phát triển một đảng viên, nhưng chỉ trong hơn nửa năm, Chi bộ Na Kho đã giới thiệu được 2 quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.

Không chỉ đổi mới cách sinh hoạt, chi bộ còn tập trung hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thay vì phân bổ nguồn lực dàn trải.

Trường hợp ông Lữ Văn Đổng, một người từng lầm lỡ trở về địa phương, là ví dụ. Khi triển khai hỗ trợ giống vịt bầu thương phẩm cho hộ nghèo, chi bộ họp dân và thống nhất tập trung nguồn lực giúp gia đình ông Đổng với 100 con vịt giống.

Không dừng ở việc trao con giống, chị Châu cùng các đảng viên còn thường xuyên động viên, hỗ trợ gia đình phát triển sản xuất. Có thời điểm sản phẩm khó tiêu thụ tại địa phương, chị trực tiếp giúp gia đình chế biến, mang ra ngoài trung tâm bán.

Sự đồng hành ấy giúp gia đình ông Đổng có thêm động lực vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Chi bộ Na Kho thường xuyên quan tâm, động viên gia đình ông Lữ Văn Đổng. Ảnh: Thế Toản

Theo thống kê, đầu năm 2025, bản Na Kho có 52 hộ nghèo. Đến đầu năm 2026, con số này giảm 6 hộ, tương đương gần 11,5%.

Từng là giáo viên cắm bản, chị Châu hiểu rõ những khó khăn trong đời sống và học tập của người dân, đặc biệt là trẻ em vùng cao. Ngoài công việc chi bộ, chị vẫn duy trì các lớp học buổi tối, dành thời gian hỗ trợ bà con và học sinh.

Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My, đánh giá chị Châu đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu, kết nối tổ chức Đảng với các đoàn thể và quần chúng nhân dân. Nhờ đó, các chủ trương triển khai tại bản nhận được sự đồng thuận cao, nhiều nhiệm vụ được hoàn thành sớm và đạt kết quả tích cực.

Từ những việc làm cụ thể trong phát triển sinh kế, hỗ trợ hộ nghèo đến đổi mới sinh hoạt chi bộ, chị Bùi Thị Châu từng bước xóa bỏ những hoài nghi ban đầu, tạo dựng niềm tin trong cộng đồng.

Con đường vào Na Kho vẫn còn nhiều đoạn gập ghềnh, nhưng đời sống người dân đang có những chuyển biến tích cực. Ở đó, nghị quyết không chỉ nằm trong văn bản hay những cuộc họp mà được cụ thể hóa bằng từng mô hình sản xuất, từng hộ gia đình được hỗ trợ và những cơ hội vươn lên thoát nghèo.