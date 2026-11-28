Mưa lớn cuốn đất đá tràn xuống đường ở xã Hành Tín Đông.
Độc đáo ngọn tháp được ghép từ 1.012 chiếc cối đá ở Bắc Ninh
Được ghép từ 1.012 chiếc cối đá, tháp Thần Nông ở Bắc Ninh gây ấn tượng với kiến trúc độc đáo hình hạt lúa cao 15 m và xác lập 2 kỷ lục thế giới.
Ông Đinh Văn Nơi: 'Còn một ngày ở Phú Quốc, tôi vẫn quyết tâm lo cho bà con'
Với tinh thần trách nhiệm và tận tâm, Bí thư đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi khẳng định quyết tâm chăm lo đời sống người dân thông qua nhiều hoạt động an sinh.
Chủ tịch tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027
Để đảm bảo tiến độ, chất lượng hạ tầng kỹ thuật và đô thị phục APEC 2027, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng vừa kiểm tra hàng loạt dự án tại Phú Quốc.
Ninh Bình chi hơn 7,1 tỷ đồng di dời 177 hộ dân khỏi hai chung cư xuống cấp
177 hộ dân sinh sống tại hai chung cư cũ gần nửa thế kỷ ở Ninh Bình được hỗ trợ kinh phí di dời, thuê nhà trong thời gian chờ xây dựng chung cư mới cao 15 tầng.
Toàn cảnh 7 ga ngầm metro Bến Thành - Tham Lương tất bật thi công
7 ga ngầm tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đồng loạt thi công, nhiều hạng mục được đẩy nhanh tiến độ.
'Ông lớn' xây dựng cũng toát mồ hôi tìm thợ lành nghề
Dù có nhiều dự án lớn, các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu vẫn thiếu thợ lành nghề, trong khi chi phí nhân công leo thang và năng suất lao động chưa đáp ứng yêu cầu.
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