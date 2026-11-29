(VTC News) -

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ trong 10 ngày tới, từ 29/11 đến 8/12, có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa to.

TP.HCM và Nam Bộ dự báo có mưa rào, dông rải rác trong 10 ngày tới.

Cụ thể, hôm nay (29/11), rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục tồn tại, tác động đến thời tiết Nam Bộ, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực có mưa nhiều khả năng tập trung ở các tỉnh miền Tây và phía Bắc miền Đông Nam Bộ. Riêng TP.HCM, lượng mưa dự báo giảm so với ngày 28/11.

Sang ngày 30/11 và 1/12, rãnh áp thấp xích đạo suy yếu, mưa trên khu vực Nam Bộ giảm đồng loạt, chỉ còn mưa rào và dông xuất hiện trên phạm vi hẹp.

Tuy nhiên, từ khoảng ngày 2/12, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng hoạt động trở lại, tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ. Trong khoảng ngày 2-6/12, mưa có khả năng tăng nhẹ, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối đến tối, với các cơn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, chiều tối 27-28/11, TP.HCM xuất hiện mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều tuyến đường vùng trũng, các điểm thường xuyên ngập nước bị ngập cục bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/11

Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C, cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C; cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C; cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc đêm mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, riêng TP Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C; cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 22-24°C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-24°C, phía Nam 24-26°C; cao nhất phía Bắc 25-27°C, phía Nam 28-31°C. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, cao nhất 25-28°C. Nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, cao nhất 30-33°C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.