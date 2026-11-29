(VTC News) -

Sáng 29/11, ngành đường sắt tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở nền đường sắt Bắc - Nam qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, đồng thời tổ chức chuyển tải hành khách giữa ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) và ga Diêu Trì (Gia Lai).

Tính đến 7h cùng ngày, Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang đã tổ chức chuyển tải gần 1.900 hành khách trên 11 chuyến tàu. Từ 17h ngày 28/11, 21 phương tiện vận tải được huy động, hoạt động liên tục xuyên đêm để hạn chế tình trạng ùn ứ hành khách tại các ga.

Hành khách tại Ga Tuy Hòa chờ chuyển tải bằng đường bộ.

Việc phải di chuyển bằng ô tô trên hành trình gần 100 km, chuyển hành lý giữa tàu hỏa và ô tô khiến nhiều hành khách gặp không ít bất tiện. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của nhân viên đường sắt, phần lớn hành khách thông cảm, chia sẻ với những khó khăn do thiên tai gây ra.

Ông Trần Vĩnh Duy, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, cho biết đơn vị đang tăng cường nhân lực, phương tiện hỗ trợ hành khách trong quá trình chuyển tải.

Hành khách chuyển tải trong đêm 28/11

Trước đó, khoảng 15h ngày 28/11, mưa lớn kết hợp với nước lũ cuốn trôi khoảng 10 m nền đường sắt tại Km1112+240, khu vực mố phía Nam cầu Suối Bụt, thuộc khu gian Tân Vinh - Vân Canh (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai).

Sự cố khiến 6 thanh tà vẹt mất hoàn toàn phần nền đỡ bên dưới, đường ray nằm cheo leo trên dòng nước, cách mặt nước hơn 2 m. Ngành đường sắt buộc phải tạm dừng chạy tàu qua khu vực để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh huy động 70 người cùng phương tiện, thiết bị tổ chức khắc phục. Tuy nhiên, mưa lớn, nước chảy xiết, nhiều tuyến đường bộ bị ngập, chia cắt khiến công tác thi công gặp nhiều khó khăn.

Sự cố sạt lở tại Km1112+240, khu vực mố phía Nam cầu Suối Bụt, thuộc khu gian Tân Vinh - Vân Canh (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai).

Ông Phạm Nguyễn Chiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, cho biết sáng 29/11, các phương tiện chở máy móc, vật tư cỡ lớn đã tiếp cận được hiện trường.

Phương án khắc phục trước mắt là sử dụng đá hộc để gia cố, khôi phục nền đường, đảm bảo điều kiện cho tàu lưu thông với tốc độ 5 km/h. Sau khi thông tuyến, đơn vị sẽ tiếp tục gia cố nền đường.

Trong thời gian khắc phục sự cố, ngành đường sắt tiếp tục tổ chức chuyển tải hành khách trên các tàu SE22, SE10, SE7, SE4, SE2 và SE5 bằng ô tô giữa ga Tuy Hòa và ga Diêu Trì. Những hành khách không lựa chọn phương án chuyển tải được hỗ trợ trả vé không mất phí theo điều kiện quy định.

Ngành đường sắt đang nỗ lực huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, phấn đấu thông tuyến đường sắt Bắc - Nam trong ngày 29/11.