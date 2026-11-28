Không riêng gia đình bà Nga, nhiều hộ dân tại Tổ dân phố Thủy Triều cũng rơi vào cảnh hối hả chạy lũ khi nước sông Trà Câu dâng cao. Bà Nguyễn Thị Nhung cho biết hằng năm khu vực này vẫn xảy ra ngập lụt, song người dân không nghĩ đợt lũ lần này lại lớn đến vậy. Nước dâng cao, tràn qua bờ kè gây ngập nhiều nhà dân.