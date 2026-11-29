Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại công trường trên sông Đồng Nai, các mũi thi công cầu Long Thành 2 đang tập trung vào nhịp chính, khu vực các trụ từ T21 đến T25. Nhà thầu ưu tiên nhân lực, thiết bị để đúc hẫng từng đốt dầm, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các nhịp, chuẩn bị cho hợp long.