Theo quan niệm dân gian, Thần Nông được xem là ông tổ của nghề nông, người khai mở tri thức trồng trọt, dạy con người làm ruộng và gieo trồng lúa nước từ thuở xa xưa. Vị thần này còn được tin là người phù hộ cho nhà nông, mang đến mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ. Bởi vậy, tháp Thần Nông được xây dựng như một biểu tượng tôn vinh vị thần gắn liền với nền văn minh lúa nước và truyền thống canh tác nông nghiệp của người Việt.