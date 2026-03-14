NSƯT Vũ Thắng Lợi làm mới nhạc cách mạng, kết hợp cùng Hà An Huy gây bất ngờ

(VTC News) -

Live concert Mùa chim én bay của NSƯT Vũ Thắng Lợi diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm tối 13/3 mang đến không gian âm nhạc trang trọng nhưng giàu cảm xúc. Trong đêm nhạc, dòng nhạc cách mạng được khoác lên diện mạo mới với sự kết hợp giữa giao hưởng hiện đại và những giọng ca thuộc nhiều thế hệ.

NSƯT Vũ Thắng Lợi trong live concert "Mùa chim én bay".

Chương trình được xem như hành trình nghệ thuật khẳng định vị thế của người nghệ sĩ – chiến sĩ trong đời sống âm nhạc đương đại.

Ngay từ phần mở màn với bản Overture Mùa xuân gọi (sáng tác của Trần Tiến), khán giả đã choáng ngợp trước quy mô của dàn nhạc gần 100 nhạc công đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO). Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ Nguyễn Phú Sơn, âm nhạc thính phòng cách mạng được trình diễn với sắc thái mới mẻ, bề thế và giàu tính học thuật. Giọng hát giàu nội lực của Vũ Thắng Lợi hòa quyện cùng dàn nhạc giao hưởng tạo nên những lớp âm thanh dày dặn.

Đêm nhạc, do MC Phí Linh dẫn dắt, được chia thành ba chương với 21 tác phẩm âm nhạc, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Live concert có sự góp mặt của 100 nhạc công của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Ở phần đầu mang chủ đề Ký ức biên thùy và Mùa xuân đầu tiên, khán phòng lắng lại khi màn hình chiếu đoạn trò chuyện giữa Vũ Thắng Lợi và nhạc sĩ Minh Quang trước khi ca khúc Hoa sim biên giới vang lên. Bài hát gợi lên hình ảnh người lính nơi biên cương với sắc tím hoa sim vừa lãng mạn vừa đầy hy vọng.

Chất lính trong giọng hát Vũ Thắng Lợi tiếp tục được khắc họa qua loạt ca khúc quen thuộc như Em nghĩ gì khi mùa xuân đến (Trần Hoàn), Gửi em ở cuối sông Hồng (Thuận Yến), Làng quan họ quê tôi (Nguyễn Trọng Tạo), Một mùa xuân nho nhỏ và Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng (Hoàng Vân).

Phần hai: Ký ức mùa xuân và Tình mẹ mang màu sắc trữ tình sâu lắng. Những ca khúc như Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý), Tình ca mùa xuân (Trần Hoàn), Mùa chim én bay và Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), hay Bài ca thống nhất (Võ Văn Di) được thể hiện như lời tri ân dành cho hậu phương – nơi nuôi dưỡng những người lính và những mùa xuân của đất nước.

Sự góp mặt của các khách mời tạo thêm màu sắc cho chương trình. Giọng ca bán cổ điển của Phạm Thu Hà mang đến vẻ sang trọng cho ca khúc Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao, trong khi Hồng Duyên đem lại chất dân gian ngọt ngào với ca khúc chủ đề Mùa chim én bay.

Vũ Thắng Lợi và Phạm Thu Hà.

Đặc biệt, màn tam ca của Vũ Thắng Lợi cùng hai đồng đội Trịnh Phương và Viết Danh đã tái hiện trọn vẹn khí thế hào hùng của người lính trong Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng.

Điểm nhấn bất ngờ của chương trình là sự xuất hiện của Quán quân Hà An Huy. Nam ca sĩ Gen Z song ca cùng Vũ Thắng Lợi trong ca khúc Mưa xuân, mang đến màu sắc tươi mới cho dòng nhạc vốn thường được gắn với phong cách hàn lâm.

Sự mộc mạc và trẻ trung của Hà An Huy hòa quyện với giọng ca chuẩn mực của đàn anh, tạo nên màn kết hợp thú vị, cho thấy nhạc cách mạng vẫn có thể chạm tới thế hệ trẻ khi được làm mới bằng những bản phối hiện đại.

Ở phần biểu diễn riêng, Hà An Huy trình bày Một nét ca trù ngày xuân với bản phối mới của nhạc sĩ Hồng Kiên. Ca khúc được phối lại với sự kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống và dàn nhạc giao hưởng, tạo nên không gian âm nhạc vừa bề thế vừa đậm chất văn hóa Việt.

Sự kết hợp mới mẻ của NSƯT Vũ Thắng Lợi và Quán quân Vietnam Idol Hà An Huy.

Sân khấu do đạo diễn Cao Trung Hiếu dàn dựng theo phong cách tối giản nhưng tinh tế. Những chiếc ba lô lính được bố trí trên sân khấu như một chi tiết gợi nhắc ký ức chiến trường. Thay vì lạm dụng màn hình LED, ê-kíp sử dụng ánh sáng và bố cục không gian để tôn vinh con người và âm nhạc.

Giám đốc âm nhạc Hồng Kiên cũng mang đến sự “cách tân” đáng chú ý khi toàn bộ các ca khúc trong chương trình được phối lại theo phong cách giao hưởng hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần của những tác phẩm quen thuộc.

Live concert khép lại bằng liên khúc Lời tỏ tình của mùa xuân (Thanh Tùng) – Cuộc đời vẫn đẹp sao (Phan Huỳnh Điểu), với sự tham gia của tất cả các ca sĩ khách mời. Những tràng vỗ tay kéo dài cùng nhiều khán giả xúc động cho thấy sức sống bền bỉ của dòng nhạc cách mạng trong đời sống hôm nay.

Trung tá Đỗ Bảo, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội chúc mừng Vũ Thắng Lợi.

Với Mùa chim én bay, NSƯT Vũ Thắng Lợi không chỉ khẳng định dấu ấn cá nhân mà còn cho thấy cách tiếp cận mới: kết hợp truyền thống với hơi thở hiện đại, nối nhịp giữa các thế hệ nghệ sĩ. Và khi những giai điệu cuối cùng vang lên, thông điệp mà đêm nhạc gửi gắm: âm nhạc cách mạng vẫn đang tiếp tục hành trình của mình, trong một diện mạo mới, gần gũi hơn với khán giả trẻ.