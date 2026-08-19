Nội soi tiêu hóa gây mê: Tầm soát sớm nhiều bệnh lý đường tiêu hóa

(VTC News) -

Nội soi tiêu hóa gây mê là gì? Ai nên thực hiện?

Nội soi tiêu hóa gây mê là phương pháp sử dụng thuốc gây mê đường tĩnh mạch để người bệnh đi vào trạng thái ngủ ngắn trong suốt quá trình nội soi. Nhờ đó, người bệnh gần như không cảm nhận được cảm giác đau, buồn nôn hay khó chịu khi đưa ống nội soi qua miệng hoặc hậu môn.

So với nội soi thông thường, nội soi gây mê giúp người bệnh thư giãn hoàn toàn, hạn chế các phản xạ co thắt và cử động trong quá trình thực hiện. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn mà còn tạo điều kiện để bác sĩ quan sát toàn diện niêm mạc đường tiêu hóa, phát hiện những tổn thương rất nhỏ, đồng thời thực hiện các thủ thuật như sinh thiết hoặc cắt polyp khi cần thiết.

Nội soi tiêu hóa được khuyến cáo cho người có các triệu chứng kéo dài như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, ợ nóng, nuốt nghẹn, đại tiện ra máu hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân; người có tiền sử bệnh lý tiêu hóa, polyp, nhiễm HP hoặc có người thân mắc ung thư đường tiêu hóa.

Đối với người từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt có các yếu tố nguy cơ, nên chủ động nội soi định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để phát hiện sớm bệnh lý và ung thư tiêu hóa.

Phương pháp gây mê cá thể hóa được áp dụng tại PhenikaaMec giúp giảm bớt tác dụng phụ của thuốc gây mê.

Công nghệ nội soi tiên tiến tại Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec

Là một trong những chuyên khoa mũi nhọn của Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), Trung tâm Tiêu hóa được đầu tư đồng bộ về đội ngũ chuyên gia, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh khép kín, đáp ứng nhu cầu thăm khám, tầm soát và điều trị toàn diện các bệnh lý tiêu hóa từ cơ bản đến chuyên sâu.

Nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec được đầu tư hệ thống nội soi thế hệ mới Olympus EVIS X1 CV-1500 và Olympus CV-190, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phân tích hình ảnh, giúp bác sĩ nhận diện các tổn thương nhỏ trên niêm mạc và giảm thiểu nguy cơ bỏ sót bất thường.

Đặc biệt, công nghệ Narrow Band Imaging (NBI) với hình ảnh độ phân giải cao cho phép quan sát rõ cấu trúc vi mạch và bề mặt niêm mạc, hỗ trợ phát hiện các tổn thương tiền ung thư và ung thư ở giai đoạn rất sớm.

Quy trình gây mê tại Trung tâm được thực hiện bằng công nghệ Target Controlled Infusion (TCI) - phương pháp gây mê hiện đại giúp kiểm soát chính xác nồng độ thuốc mê cá thể hóa theo tình trạng của người bệnh.

Thay vì sử dụng liều thuốc ước tính, hệ thống TCI cho phép bác sĩ gây mê điều chỉnh lượng thuốc phù hợp với thể trạng và đáp ứng của từng người bệnh trong suốt quá trình thực hiện thủ thuật.

Nhờ đó, người bệnh duy trì trạng thái ngủ ổn định, hạn chế dao động huyết động, giảm đáng kể các tác dụng không mong muốn như buồn nôn, chóng mặt hay mệt mỏi kéo dài sau nội soi, đồng thời rút ngắn thời gian hồi tỉnh và mang lại trải nghiệm thăm khám nhẹ nhàng, an toàn.

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm tại Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec

Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có nhiều năm kinh nghiệm trong chẩn đoán, nội soi can thiệp và điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa.

Đặc biệt, khi phát hiện tổn thương nghi ngờ, các bác sĩ sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh và Ung bướu để hội chẩn đa chuyên khoa, đánh giá toàn diện tình trạng bệnh và xây dựng hướng điều trị phù hợp ngay từ giai đoạn đầu.

Mô hình phối hợp này không chỉ giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán mà còn đảm bảo người bệnh được theo dõi và điều trị liên tục trong cùng một hệ thống.

Đồng hành cùng tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” của Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec hướng tới xây dựng dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm, nâng cao hiệu quả điều trị và mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe tiêu hóa toàn diện cho người dân.