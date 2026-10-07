Cụ bà sống thọ 119 tuổi và 5 bài học sống khỏe đáng giá không tốn tiền

(VTC News) -

Bà Tanaka Kane, người phụ nữ sống tới 119 tuổi, trải qua 5 thời kỳ lịch sử Nhật Bản gồm Meiji, Taisho, Showa, Heisei và Reiwa.

Bà Tanaka Kane sinh năm 1903 (năm thứ 36 thời Meiji), chồng và con trai ở trong quân ngũ, bà phải một mình gánh vác việc kinh doanh gia đình, một cửa hàng bánh mochi. Năm 2019, bà Tanaka Kane được Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người cao tuổi nhất thế giới còn sống.

Sở thích của bà bao gồm học hỏi không ngừng, toán học và làm thơ. Bà Tanaka Kane thường xuyên đến các viện dưỡng lão ở thành phố Fukuoka, giao tiếp với nhân viên bằng cử chỉ và động tác. Bà Tanaka Kane từng nói ước muốn của bà là sống đến 120 tuổi. Bà qua đời ở tuổi 119, tại một viện dưỡng lão ở Kyushu. Khi đó cháu trai 62 tuổi của bà chia sẻ với truyền thông rằng mọi người rất tự hào vì bà có cuộc đời rất dài và khỏe mạnh.

Điều khiến nhiều người nhớ đến bà không chỉ là tuổi thọ đặc biệt mà còn là cách bà đối diện với cuộc sống: luôn vui vẻ, hài hước, tò mò và giữ tinh thần tích cực ngay cả khi gặp nghịch cảnh.

Điều hạnh phúc nhất là khoảnh khắc hiện tại

Năm 2019, khi nhận chứng nhận “Người sống thọ nhất thế giới” từ Sách kỷ lục Guinness, được hỏi đâu là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, bà nói: “Hiện tại!”

Câu nói khiến mọi người bật cười nhưng cũng cho thấy cách bà nhìn nhận cuộc sống. Sau nhiều thăng trầm, bà không chìm trong tiếc nuối về quá khứ hay lo lắng về tương lai mà tập trung tận hưởng những gì đang có.

Bài học từ bà là tuổi tác không quyết định mức độ hạnh phúc. Dù bao nhiêu tuổi, mỗi người vẫn có thể tìm kiếm niềm vui trong từng ngày của mình.

Gặp bệnh tật vẫn không đầu hàng

Cuộc đời của bà không phải lúc nào cũng thuận lợi. Ở tuổi 45, bà được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy. Đến năm 103 tuổi, bà tiếp tục mắc ung thư trực tràng. Cả hai lần, bà đều kiên quyết phẫu thuật và vượt qua bệnh tật.

Trước đó, bà từng phải nhập viện nhiều tháng vì nhiễm khuẩn salmonella khi còn trẻ, phẫu thuật sỏi mật ở tuổi 76 và phẫu thuật đục thủy tinh thể ở tuổi 90. Hết lần này đến lần khác, bà vẫn hồi phục và tiếp tục cuộc sống.

Những trải nghiệm ấy cho thấy một điều đáng chú ý: sức khỏe không chỉ là không mắc bệnh, mà còn là khả năng giữ tinh thần và nghị lực để đối diện với những khó khăn của cuộc sống.

Đừng để tuổi tác làm tâm trí già đi

Bà Kako phải đi làm từ khi còn trẻ vì hoàn cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ từ bỏ việc học hỏi. Bà thường mang theo một cuốn sổ nhỏ để ghi lại những suy nghĩ của mình. Những cuốn sổ ấy chứa đựng thế giới quan riêng của bà và được lưu truyền trong gia đình, bạn bè.

Bà từng viết: “Điều quan trọng không phải là sống như người già, mà là giữ cho tâm trí luôn trẻ trung càng nhiều càng tốt.”

Theo bà, tuổi cao không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ niềm vui sống hay ngừng khám phá những điều mới mẻ. Người lớn tuổi có thể giảm những hoạt động quá sức, nhưng vẫn nên duy trì sự tò mò, học hỏi và kết nối với cuộc sống.

Luôn tìm niềm vui từ những người xung quanh

Sau khi chồng và con trai qua đời, bà chuyển đến sống tại viện dưỡng lão. Dù vậy, bà không tự cảm thấy thương hại hay than thân trách phận. Ngược lại, bà được các nhân viên chăm sóc nhớ đến như một người vui vẻ, tinh nghịch và thích làm mọi người cười.

Bà thường giao tiếp bằng những câu chuyện hài hước và nhờ tính cách gần gũi, bà được nhiều người yêu mến. Những cư dân 70-80 tuổi tại viện dưỡng lão thậm chí coi bà như mẹ của họ. Điều này cho thấy các mối quan hệ và khả năng duy trì kết nối với mọi người có thể mang lại niềm vui lớn trong cuộc sống tuổi già.

Đừng trì hoãn những điều muốn làm

Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư, bà nhận ra rằng cuộc sống không dài như mình từng nghĩ. Bà từng chia sẻ rằng khi bệnh còn ở giai đoạn đầu, bà muốn làm ngay những điều mình mong muốn, không trì hoãn và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Đây có lẽ cũng là bài học quan trọng nhất từ cuộc đời 119 năm của bà.

Điều đáng ghen tị không phải là sống được bao nhiêu tuổi, mà là trong từng năm tháng của cuộc đời, chúng ta có thể sống vui vẻ, tích cực và không bỏ lỡ những điều thực sự có ý nghĩa.

Tuổi thọ có thể là một con số, nhưng cách sống mới quyết định những năm tháng ấy có thực sự đáng giá.