(VTC News) -

Tầm quan trọng của nhận biết dấu hiệu ung thư gan sớm

Nếu phát hiện ung thư gan ở giai đoạn đầu, bệnh có thể được điều trị khỏi hoàn toàn nhờ kỹ thuật mới như đốt sóng cao tần. Khi bệnh ở giai đoạn muộn, khối u kích thước lớn hoặc nhiều khối u cùng lúc, bác sĩ chỉ định điều trị bổ trợ hạn chế tiến triển ung thư bằng phương pháp nút mạch.

Việc phát hiện sớm ung thư gan giai đoạn đầu có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị cũng như chất lượng sống của bệnh nhân.

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn của BS.TS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - tụy, cho biết, gan có khả năng bù trừ tốt. Nếu dựa vào triệu chứng thì ung thư gan chỉ biểu hiện rõ khi bệnh không còn sớm. Ở giai đoạn đầu, ung thư gan nguyên phát có rất ít triệu chứng, thậm chí không có bất kỳ triệu chứng nào.

Để phát hiện ung thư gan ở giai đoạn đầu, nâng cao hiệu quả điều trị, người bệnh cần khám định kỳ, đặc biệt là những người có nguy cơ cao. Ung thư gan được phát hiện chủ yếu thông qua siêu âm, chụp CT hoặc cộng hưởng từ. Dấu hiệu ung thư gan dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Khi có các dấu hiệu này, bệnh đã ở giai đoạn muộn.

9 triệu chứng ung thư gan giai đoạn đầu

Các triệu chứng ung thư gan giai đoạn đầu thường dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Vì thế, nhiều người thường bỏ qua việc thăm khám khiến diễn tiến bệnh nặng hơn. Dưới đây là 9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu nên biết để phát hiện và điều trị sớm.

Nhận biết sớm các triệu chứng ung thư gan giúp việc điều trị dễ dàng hơn

Cân nặng thay đổi bất thường

Cơ thể sụt cân bất thường mặc dù đang không theo chế độ ăn kiêng, luyện tập giảm cân là một trong những dấu hiệu cảnh báo rất nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư gan giai đoạn đầu.

Tình trạng sụt cân ngày càng nghiêm trọng hơn khi bệnh diễn tiến nặng do chức năng chuyển hóa ở gan bị ảnh hưởng bởi tế bào ung thư. Thường thì người bệnh sẽ bị sụt cân khoảng 5% trọng lượng cơ thể trong vòng 1 đến 3 tháng kèm thêm một số biểu hiện như mệt mỏi, hốc hác, kiệt sức.

Vàng da, vàng mắt

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tư vấn y khoa của BS. Đinh Văn Chỉnh cho biết, vàng da, vàng mắt là biểu hiện nổi bật và dễ nhận biết nhất trong 9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu. Bệnh nhân ung thư gan bị suy giảm chức năng gan dẫn đến quá trình xử lý bilirubin bị hạn chế từ đó nồng độ bilirubin trong máu tăng cao gây biểu hiện vàng da, mắt.

Tuy nhiên, không phải bệnh nhân ung thư gan nào cũng gặp phải tình trạng vàng da, mắt. Hiện tượng này thường xuất hiện do khối u nằm ở vị trí gây tắc ống mật chủ hoặc có dấu hiệu xâm lấn bộ phận này khiến quá trình tiết dịch mật bị gián đoạn.

Mệt mỏi, chán ăn

Mệt mỏi là dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cơ thể có dấu hiệu bất thường. Nếu tình trạng mệt mỏi do làm việc quá sức thường cải thiện sau một thời gian ngắn khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ.

Đối với bệnh nhân ung thư gan, tình trạng mệt mỏi thường kéo dài hơn và có xu hướng gia tăng, điều này cũng tương tự như những bệnh nhân bị viêm gan mạn tính. Hiện tượng mệt mỏi chưa rõ nguyên nhân, có thể do rối loạn tiêu hóa, rối loạn hấp thu dinh dưỡng dẫn đến không đủ năng lượng, hoặc tế bào gan bị tổn thương và suy giảm chức năng gan dẫn đến rối loạn chuyển hóa.

Nước tiểu sẫm màu

Uống kháng sinh hoặc nước ngọt có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng nước tiểu sẫm màu. Tuy nhiên, nếu bạn có thói quen sinh hoạt khoa học nhưng nước tiểu sẫm màu và không cải thiện sau một thời gian, đây là dấu hiệu cảnh báo nhiễm trùng tiết niệu hoặc ung thư gan. Nồng độ Bilirubin trong máu cao khiến nước tiểu chuyển sang màu vàng hoặc như nước chè đặc.

Đau tại vị trí của gan

Khi khối u xuất hiện chèn ép ở bao gan sẽ gây ra cảm giác đau tại vị trí vùng bụng dưới hạ sườn bên phải và cũng là vị trí của gan. Thông thường đối với bệnh nhân ung thư gan giai đoạn đầu cảm giác đau không xuất hiện liên tục, mà có thể đau nhẹ như căng cơ do vận động hoặc chỉ đau khi ấn vào vùng gan. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chủ quan khi có dấu hiệu đau vùng gan mà hãy kiểm tra sức khỏe sớm để phát hiện và điều trị kịp thời.

Đau thượng vị

Đau thượng vị thường xuất hiện phổ biến ở bệnh nhân ung thư gan giai đoạn đầu nhưng dễ bị lầm tưởng đây là triệu chứng của bệnh tiêu hóa như đau dạ dày, ăn khó tiêu,...

Vị trí đau xuất hiện ở ngay dưới phần giữa của xương ức và nằm trên rốn. Ban đầu những cơn đau xuất hiện âm ỉ và mức độ đau tăng dần thành đau dữ dội hoặc cơn đau có thể lan ra sau lưng.

Khi tình trạng đau xuất hiện liên tục với mức độ không thuyên giảm thì có thể nghi ngờ đây là dấu hiệu ung thư gan. Những cơn đau này do tế bào ác tính tăng sức ép lên gan hoặc bộ phận xung quanh.

Da ngứa hoặc mụn

Biểu hiện ngứa da toàn thân thường xuất hiện khi ống mật bị tắc nghẽn hoặc mật bị ứ đọng do axit gây ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn. Đây cũng là dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân xơ gan mạn tính nhưng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư giai đoạn đầu do rối loạn chức năng gan.

Bên cạnh triệu chứng ngứa toàn thân thì tại một số vùng da mặt, lưng, mông,... xuất hiện các nốt mụn trứng cá, mụn bọc chứa mủ. Mụn là biểu hiện của việc chức năng gan suy giảm, ảnh hưởng đến khả năng thải độc và khi lượng độc tố trong máu tích tụ nhiều gây mụn trên da.

Các triệu chứng ung thư gan giống cảm cúm

Ở một số bệnh nhân bị ung thư gan có thể xuất hiện các triệu chứng giống với cảm cúm như: Sốt, yếu cơ, mệt mỏi quá mức. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể cảm thấy đau đầu, ớn lạnh hoặc ra nhiều mồ hôi.

Xuất hiện khối u ở vùng bụng

Đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu thường ít khả năng phát hiện khối u bằng mắt thường nhưng khi sờ, nhấn vào vị trí vùng gan có thể cảm nhận được khối u di động bất thường. Trường hợp bệnh nhân có khối u kích thước nhỏ thì việc kiểm tra bằng cách nhấn vào gan cũng khó phát hiện. Tốt nhất khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ ung thư gan, người bệnh nên đến cơ quan y tế để chẩn đoán và có phác đồ điều trị phù hợp.

Trên đây là 9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn sớm mà bạn cần lưu ý. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rõ rằng, những triệu chứng của bệnh thường không dễ dàng nhận biết, đôi khi bị nhầm với các biểu hiện của bệnh thông thường. Hơn nữa, căn bệnh này lại vô cùng nguy hiểm. Chính vì những lý do đó, các chuyên gia khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe gan, nhất là những người nằm trong nhóm có nguy cơ cao bị bệnh.