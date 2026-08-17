PhenikaaMec và BIDV hợp tác thanh toán trả góp dịch vụ lưu trữ mô, tế bào gốc

(VTC News) -

Thêm lựa chọn tài chính cho hành trình chăm sóc sức khỏe dài hạn

Ngày nay, bên cạnh chăm sóc thai kỳ và chuẩn bị cho ngày sinh, nhiều gia đình quan tâm hơn đến các giải pháp dự phòng sức khỏe dài hạn cho con, trong đó có lưu trữ mô và tế bào gốc từ nguồn mẫu thu thập trong quá trình sinh.

Đây là lựa chọn thường được cha mẹ tìm hiểu từ trước ngày sinh, bởi quá trình thu thập mẫu cần được chuẩn bị phù hợp. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, chi phí cũng là vấn đề được nhiều gia đình cân nhắc khi quyết định sử dụng dịch vụ có thời gian lưu trữ dài hạn.

Từ nhu cầu thực tế đó, ngày 12/8/2026, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Lễ ký kết hợp tác triển khai chương trình thanh toán trả góp cho dịch vụ lưu trữ mô và tế bào gốc.

PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Hồi - Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa - ký kết hợp tác với đại diện BIDV.

Theo thỏa thuận, khách hàng sử dụng dịch vụ có thể tiếp cận phương án trả góp với thời gian được thiết kế theo giá trị hóa đơn. Với hóa đơn dưới 60 triệu đồng, thời gian trả góp có thể lên tới 6 tháng; từ 60 triệu đồng đến dưới 159 triệu đồng, thời gian trả góp có thể lên tới 9 tháng; với hóa đơn trên 159 triệu đồng, thời gian trả góp có thể lên tới 12 tháng, theo điều kiện của chương trình.

Việc bổ sung phương án thanh toán này giúp gia đình có thêm lựa chọn phân bổ chi phí theo từng giai đoạn, thay vì phải tập trung toàn bộ khoản chi tại thời điểm sử dụng dịch vụ. Qua đó, quyết định lưu trữ có thể được cân nhắc trên cơ sở nhu cầu chuyên môn, mong muốn của gia đình và kế hoạch tài chính phù hợp.

Đa dạng gói lưu trữ, thêm lựa chọn cho mỗi gia đình

PhenikaaMec cung cấp danh mục gói lưu trữ đa dạng, phù hợp với nhu cầu khác nhau của từng gia đình. Tại Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng Mô PhenikaaMec, danh mục dịch vụ phong phú từ các gói lưu trữ riêng lẻ đến những lựa chọn kết hợp nhiều nguồn tế bào.

Với gia đình mong muốn bảo tồn đồng thời hai nguồn tế bào từ dây rốn của trẻ, gói lưu giữ tế bào gốc tạo máu từ máu dây rốn và tế bào gốc trung mô từ mô dây rốn cho phép thu thập ngay sau sinh, sau đó thực hiện các bước xử lý, kiểm soát chất lượng và lưu giữ theo quy trình.

TS. Hoàng Minh Đức - Giám đốc Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng Mô PhenikaaMec - trao chứng nhận lưu trữ tế bào gốc cho khách hàng.

Ngoài ra, gói MDR-MSCs từ máu dây rốn - mô dây rốn - mô mỡ kết hợp ba nguồn tế bào gồm tế bào gốc tạo máu (HSCs) từ máu dây rốn, tế bào gốc trung mô (MSCs) từ mô dây rốn của trẻ và MSCs từ mô mỡ tự thân của mẹ, hướng tới nhu cầu bảo tồn nguồn tế bào cho cả mẹ và bé.

Với những gia đình có nhu cầu chuyên biệt, Trung tâm cung cấp gói lưu giữ tế bào gốc trung mô từ mô dây rốn hoặc gói lưu giữ MSCs mô mỡ cho mẹ. Mỗi gói được triển khai theo quy trình xử lý và kiểm soát chất lượng tương ứng.

Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng Mô PhenikaaMec xây dựng quy trình quản lý mẫu xuyên suốt từ xử lý đến bảo quản. Ngay sau khi tiếp nhận, mẫu được xử lý bằng hệ thống chuyên dụng, trong đó có AXP® II - hệ thống tự động hóa xử lý máu dây rốn, tối ưu hiệu suất thu hồi tế bào.

Mẫu tiếp tục trải qua nhiều bước kiểm soát như sàng lọc bệnh truyền nhiễm, cấy vi sinh, Real-time PCR phát hiện Mycoplasma, định danh tế bào bằng Flow Cytometry, phân tích nhiễm sắc thể đồ (Karyotype) và đánh giá khả năng biệt hóa đối với MSCs. Khi cần thiết, mẫu có thể được thực hiện giải trình tự gene HLA độ phân giải cao theo chỉ định chuyên môn.

Hệ thống bảo quản công nghệ ni-tơ pha hơi được giám sát liên tục, đảm bảo chất lượng mẫu trong thời gian dài.

Các mẫu đạt chuẩn sẽ được đưa vào hệ thống bảo quản bằng công nghệ ni-tơ pha hơi ở nhiệt độ dưới -150°C, kết hợp giám sát liên tục 24/7, đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng mẫu sinh học trong suốt thời gian lưu trữ.

Các gói dịch vụ có thời hạn lưu trữ 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm tùy nhu cầu thực tế của các gia đình.

PhenikaaMec kế thừa tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” của Tập đoàn Phenikaa, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ vì cộng đồng.