Những nhành hoa trắng và cuộc tiễn đưa 731 liệt sĩ đầy xúc động ở TP.HCM

(VTC News) -

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Sáng 14/10, trên các tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt 731 liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM đi qua, nhiều người dân đứng hai bên đường, trên tay cầm những nhành hoa trắng.

Có người chủ động mua hoa để trao tặng người đi đường, có người tranh thủ giờ nghỉ làm để đến tiễn biệt, gửi lời tri ân đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không quen biết, cũng chẳng hẹn trước, những người dân gặp nhau trong một tình cảm chung, đó là lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ. Trong dòng người lặng lẽ ấy, những cành hoa trắng trở thành lời tiễn đưa giản dị mà sâu sắc, nối những người đang sống với một thế hệ đã dành trọn tuổi xuân cho đất nước.

Sáng 14/10, đông đảo người dân TP.HCM đứng dọc các tuyến đường, cầm hoa trắng tiễn đưa hài cốt 731 liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Những cành hoa trắng đặc biệt...

Khi biết TP.HCM kêu gọi người dân cầm hoa trắng đứng hai bên đường tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, ông Lê Minh Phụng, 50 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, quyết định mua hoa để trao tặng mọi người.

Với ông, đây là việc làm xuất phát từ tình cảm tự nhiên, từ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh tuổi trẻ để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Ông Phụng đặt mua 1.500 bông hoa trắng tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, sau đó nhận hoa vào sáng sớm để kịp mang ra đường trao cho người dân. Khi biết ông muốn dành buổi sáng để phát hoa tiễn đưa các liệt sĩ, nơi ông làm việc cũng ủng hộ, tạo điều kiện để ông trực tiếp thực hiện việc làm ý nghĩa này.

Không chỉ đơn thuần là những bông hoa được trao đi, ông Phụng mong muốn mỗi người cầm hoa sẽ cảm nhận rõ hơn sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa thế hệ đang sống trong hòa bình với những người đã nằm lại trên chiến trường.

“Nghe tin thành phố kêu gọi người dân cầm hoa trắng tiễn đưa các anh, tôi thấy mình cũng muốn làm một điều gì đó để góp lòng. Tôi mua hoa trong khả năng của mình, mong trao tận tay mọi người để ai cũng có thể cầm một nhành hoa tiễn biệt”, ông Phụng chia sẻ.

Ông Lê Minh Phụng mua 1.500 cành hoa trắng để trao tặng người dân, cùng lan tỏa lời tri ân đến các anh hùng liệt sĩ.

Với ông, việc mua hoa không phải là câu chuyện chi phí nhiều hay ít. Điều đáng quý là tình cảm của người dân dành cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Những bông hoa trắng nhỏ bé không thể bù đắp những mất mát mà chiến tranh để lại, nhưng có thể thay lời tri ân của những người đang sống.

“Sự hy sinh của các anh, các cô chú, các bác là cả tuổi thanh xuân, là cuộc đời của mình để đổi lấy hòa bình cho đất nước. So với những mất mát ấy, tiền mua hoa chẳng đáng là bao. Tôi nghĩ người dân Việt Nam ở nơi đâu đều có thể hướng về TP.HCM trong ngày đặc biệt này, bằng cách này hay cách khác, để gửi một nén hương lòng đến các anh”, ông Phụng nói.

Dọc tuyến đường đoàn xe đi qua, nhiều người dân cũng tự mang hoa đến, trao cho những người đứng chờ bên đường. Một số chủ cửa hàng hoa bán với giá vốn, nhiều nơi tặng hoa miễn phí để mọi người cùng tham gia tiễn đưa các liệt sĩ.

Những cành hoa trắng được người dân nâng niu trên tay, gửi gắm lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những bó hoa được chuyền từ tay người này sang người khác, những cành hoa trắng được nâng niu giữa dòng người đông đúc. Có người chủ động chuẩn bị từ trước, có người tình cờ biết thông tin rồi tranh thủ đến, nhưng tất cả đều gặp nhau ở mong muốn được cúi đầu tiễn biệt những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đúng 8h sáng, tại khu vực ngã tư MK trên đường Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Đình Giang, 81 tuổi, cựu chiến binh đang sống ở phường Phước Long, có mặt chờ đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ đi qua. Dù không được khoẻ, ông vẫn cố gắng đến đây để đến tiễn đưa những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, nhân dân.

Trong ký ức của người lính già, Tết Mậu Thân năm 1968 là một trong những trận đánh ác liệt và gian khổ nhất. Những năm tháng ấy để lại trong ông sự thương nhớ đối với đồng đội đã cùng chiến đấu, cùng chia sẻ gian khó, nhưng không phải ai cũng có ngày trở về.

Đứng bên đường chờ đoàn xe, ông Giang xúc động khi nghĩ đến những người đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho đất nước. Với ông, việc hài cốt các liệt sĩ được đưa về nghĩa trang không chỉ là một nghi lễ tri ân, mà còn mang ý nghĩa của cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ xa cách.

“Tôi thương nhớ và tự hào về những đồng đội đã hy sinh vì đất nước. Nhìn các anh được quy tụ về nghĩa trang, tôi cảm thấy ấm lòng, như những người đồng đội sau bao năm xa cách nay được sum họp với nhau”, ông Giang chia sẻ.

Với ông Nguyễn Đình Giang (thứ 2 từ phải sang), giây phút tiễn đưa đồng đội vừa gợi nỗi đau mất mát, vừa mang đến niềm tự hào khi những người đã hy sinh được trở về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Người cựu chiến binh cũng bày tỏ xúc động khi chứng kiến đông đảo người dân cùng các lực lượng tham gia tưởng niệm, tiễn đưa các liệt sĩ. Theo ông, cuộc sống hòa bình, phồn vinh hôm nay được đánh đổi bằng những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Bởi vậy, việc tìm kiếm, quy tập những người còn nằm lại sau chiến tranh cần tiếp tục được quan tâm.

Những người lính trở về trong vòng tay nhân dân

Cũng có mặt trên tuyến đường tiễn đưa, bà Hà Thị Nhường, 79 tuổi, ở phường Thủ Đức, không giấu được sự bùi ngùi khi đoàn xe đi qua. Với bà, những người đã hy sinh vì Tổ quốc không phải những cái tên xa lạ trong lịch sử, mà gần gũi như chính người thân trong gia đình.

Gia đình bà Nhường cũng có người thân là liệt sĩ. Những mất mát ấy khiến bà càng thấm thía giá trị của hòa bình, đồng thời hiểu rằng đằng sau cuộc sống bình yên hôm nay là nỗi đau kéo dài của biết bao gia đình.

“Tôi thương các anh lắm, cứ nghĩ đến những người đã hy sinh mà không được trở về với gia đình là tôi lại thấy nghẹn lòng. Với tôi, các anh cũng như người nhà của mình, nên khi biết các anh được đưa về nơi an nghỉ trang trọng, tôi rất xúc động”, bà Nhường chia sẻ.

Bà Hà Thị Nhường đến từ rất sớm để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Theo bà, các liệt sĩ đã nằm lại tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng gần 60 năm. Nay được đưa về nghĩa trang khang trang, được tưởng niệm và chăm sóc nơi an nghỉ, các anh có thêm một chốn trở về trong lòng đồng bào.

Bà mong các thế hệ hôm nay luôn nhớ đến công lao của những người đã ngã xuống, không chỉ trong những dịp tưởng niệm mà cả trong cách sống, cách đối xử với nhau mỗi ngày.

Trong dòng người đứng hai bên đường, bà Hồ Thanh Thủy, quê Vĩnh Long, hiện ngụ phường Phước Long, TP.HCM, không chuẩn bị được hoa cúc trắng nên bà chọn một bó hoa hồng trắng để tiễn đưa các liệt sĩ.

“Tôi nghĩ các anh, các chị đã hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, có người chưa kịp lập gia đình, chưa kịp sống trọn những năm tháng thanh xuân. Tôi muốn cầm một nhành hoa trắng để tiễn đưa các anh, như một lời biết ơn gửi đến những người đã hy sinh cho chúng ta có cuộc sống hôm nay”, bà Thủy nói.

Nhiều người rưng rưng nước mắt khi đoàn xe đưa các hài cốt liệt sĩ đi qua.

Bà Thủy cho biết mình từng xem nhiều bài báo, clip đầy được chia sẻ trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cũng như chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Có những hình ảnh khiến bật khóc, nghẹn ngào khi nghĩ đến những gì các chiến sĩ đã phải trải qua, đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Bà cũng hy vọng người trẻ không chỉ xúc động trong một ngày đặc biệt, mà sẽ ghi nhớ, tiếp nối ý chí và tinh thần của cha anh bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống.

Nhiều người dân và các cửa hàng hoa cùng góp sức chuẩn bị hoa trắng, có nơi bán với giá vốn, có nơi tặng miễn phí để phục vụ hoạt động tri ân.

Sáng 14/10, những cành hoa trắng theo đoàn xe rời Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Có người mang hoa đến từ sớm, có người xin phép nghỉ việc, có người đứng lặng bên đường với đôi mắt đỏ hoe. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách thể hiện, nhưng cùng chung mong muốn tiễn đưa những người đã hy sinh vì đất nước về nơi an nghỉ trang trọng.

Những cành hoa trắng mang theo lòng biết ơn của người dân TP.HCM, là nhịp cầu nối giữa các thế hệ, giữa quá khứ và hiện tại. Từ những hành động giản dị ấy, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được gìn giữ, nhắc mỗi người trân trọng hòa bình hôm nay và khắc ghi những hy sinh không gì có thể đong đếm của các anh hùng liệt sĩ.