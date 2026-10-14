Trang nghiêm Lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM

Tây Ninh xây dựng đề án 'nâng cấp' lên thành phố trực thuộc Trung ương
Tây Ninh xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, dự kiến trình Bộ Chính trị xin chủ trương, trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng 10,3%.
Thí điểm xây dựng Huế trở thành đô thị di sản văn hóa đặc trưng của Việt Nam
Một trong những nội dung nằm trong kế hoạch ký kết giữa Bộ VHTT&DL với UBND TP Huế là thí điểm xây dựng Huế trở thành đô thị di sản văn hóa đặc trưng của Việt Nam.
Người lính già lặng lẽ tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ
Từ sáng sớm, cựu chiến binh Nguyễn Quang Xe đã có mặt, xếp hàng trước Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Hành trình tiễn đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM
Người dân cầm hoa trắng đứng tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trong không khí trang nghiêm, xúc động.
Xúc động dòng người cầm hoa trắng đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ
Sáng 14/10, hàng nghìn người dân TP.HCM đứng hai bên đường vẫy hoa trắng đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Trực tiếp: Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
Sáng 14/10, TP.HCM tổ chức truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
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