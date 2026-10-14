Trang nghiêm Lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM

Sáng 14/10, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Thành ủy, UBND TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.