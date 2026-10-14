Phút tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại CV Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Chung tay chăm lo đời sống, phổ biến pháp luật cho đồng bào Khmer ở Cần Thơ
Ngoài 500 phần quà cho những người cao tuổi, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cùng đoàn bác sĩ thiện nguyện tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người.
Khói rác phủ khu dân cư, người dân ở nhà cũng phải đeo khẩu trang, đóng kín cửa
Bãi rác ngày càng chất cao, khói và mùi hôi theo gió tràn vào khu dân cư, khiến người dân tại xã Hải Hưng (Ninh Bình) phải đóng kín cửa, sống trong lo lắng.
'Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để yên nghỉ'
Đọc điếu văn tại lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ sáng 14/10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường xúc động gửi lời tiễn biệt những chiến sĩ đã nằm lại.
Người dân TP.HCM xếp hàng từ sáng sớm, cầm hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ
Từ sáng sớm 14/10, đông đảo người dân TP.HCM cầm cờ Tổ quốc, hoa cúc trắng đứng dọc các tuyến đường, chờ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Kinh ngạc cụ bà 105 tuổi hàng ngày nấu cám nuôi lợn, cùng làm việc với con cháu
Ở tuổi 105, cụ Vũ Thị Niệm vẫn dậy sớm, nấu cám nuôi lợn, chăm gà, thường xuyên làm việc với con cháu và duy trì nếp sinh hoạt điều độ suốt nhiều năm.
Đề xuất hạn chế xe xăng dầu vào trung tâm TP.HCM và Thủ Thiêm từ đầu năm 2028
Tại vùng phát thải thấp, xe xăng dầu không đạt chuẩn khí thải bị hạn chế lưu thông; TP.HCM dự kiến áp dụng từ 1/1/2028.
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