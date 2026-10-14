Khói rác phủ khu dân cư, người dân ở nhà cũng phải đeo khẩu trang, đóng kín cửa

(VTC News) -

8h sáng, con đường dẫn vào khu dân cư ở xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình vắng người qua lại. Những cánh cửa nhà đóng kín, phía bên trong, người dân gần như không bước ra ngoài. Cách khu dân cư hơn trăm mét, từ phía bãi rác, những cột khói trắng đục theo chiều gió tràn về, mang theo mùi khét nồng của rác cháy, bao phủ cả khu vực.

Bãi rác rộng khoảng 6.000 m², là nơi tập kết rác thải sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn xã Hải Hưng, mỗi ngày nơi đây tiếp nhận gần 10 tấn rác.

Khói bốc lên từ bãi rác xã Hải Hưng, theo hướng gió lan về phía đường dân sinh và khu dân cư gần đó.

Theo phản ánh của người dân, lượng rác đưa về bãi ngày càng lớn, khiến khu vực tập kết thường xuyên trong tình trạng quá tải. Rác được chất thành những đống lớn, không được che chắn kỹ nên mùi hôi phát tán ra xung quanh. Khi có gió, mùi từ bãi rác lan dọc tuyến đường dân sinh và vào khu vực nhà dân.

Bên cạnh việc tập kết, rác tại đây còn được đốt để xử lý. Những đống rác được đốt tạo ra khói và mùi khét, trong khi một phần rác sau khi đốt vẫn tiếp tục được tập kết, cào, san lấp tại khu vực bãi.

Rác tập kết tại bãi rác xã Hải Hưng, một phần được đốt, phần còn lại được san lấp.

Đối với những hộ dân sống gần bãi rác, nỗi lo không chỉ đến từ những đống rác ngày một lớn mà còn từ việc khói, mùi có thể tràn vào nhà bất cứ khi nào chiều gió thay đổi.

Ông Lương Văn Tích (53 tuổi, trú thôn Kiên Trung) cho biết, mỗi khi khói từ bãi rác bay vào khu dân cư, gia đình ông gần như không thể chịu được mùi khét của rác cháy.

“Nhất là mùa hè, trời nóng, buổi tối ai cũng muốn mở cửa cho thoáng, lấy gió trời vào nhà để ngủ. Nhưng cứ có khói rác là không dám mở. Mùi khét bay vào, đóng cửa rồi vẫn còn mùi, có hôm rất khó ngủ”, ông Tích nói.

Ông Tích cho biết thêm, khu vực tập kết rác cũng xuất hiện nhiều ruồi, việc vệ sinh, phun khử khuẩn tại khu vực này chưa được thực hiện thường xuyên.

“Có những tháng không thấy phun gì cả, ruồi rất nhiều. Nhà có việc thì gia đình phải tự mua thuốc về xịt trước đó mấy ngày, mới hy vọng bớt đi phần nào ”, ông Tích cho hay.

Sống ngay sát nhà ông Lương Văn Tích là gia đình một người cháu họ, có hai con nhỏ, một cháu 3 tuổi và một cháu mới 1 tuổi. Theo chủ hộ, cả hai cháu thường xuyên phải đi viện, sử dụng thuốc do mắc các bệnh về đường hô hấp.

“Mình ở đây lâu dài, ngày nào cũng hít phải thì ai mà không sợ. Khi đốt rác thì mùi khét, còn bình thường cũng hôi thối. Mùa hè, gió còn phảng phất nên mùi dù khó chịu nhưng thi thoảng cũng được thổi đi. Còn mùa đông thì mùi ken đặc cả ngày, ám vào đồ đạc, quần áo”, người này chia sẻ.

Người dân sống gần bãi rác Hải Hưng ở nhà cũng phải đeo khẩu trang để hạn chế mùi hôi, khói rác phát tán từ khu vực tập kết.

Để hạn chế mùi từ bãi rác bay vào nhà, gia đình phải đóng kín cửa và lắp thêm một lớp cửa kính. Nhưng điều khiến gia đình lo lắng hơn cả là sức khỏe của hai con nhỏ.

“Hai con nhỏ của tôi, một cháu 3 tuổi, một cháu 1 tuổi, bị viêm phế quản suốt. Có đợt nặng thì còn viêm phổi, cứ khoảng 2 tuần lại phải uống thuốc một lần”, người thân gia đình cho biết.

Đơn thuốc của hai con nhỏ trong gia đình sống sát bãi rác Hải Hưng. Theo gia đình, các cháu thường xuyên mắc bệnh đường hô hấp và phải sử dụng thuốc định kỳ. (Ảnh: NVCC)

Những phản ánh về tình trạng tại bãi rác không phải mới xuất hiện. Theo người dân, dù đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri và phản ánh với chính quyền địa phương, tình trạng rác tồn đọng, mùi hôi và khói từ hoạt động đốt rác vẫn tiếp diễn.

Ông Đinh Quang Chất (78 tuổi, sống gần bãi rác) cho biết, ông đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng tại đây. Theo ông, bãi rác vốn được sử dụng từ thời xã Hải Hưng (cũ). Sau khi xã Hải Hưng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hải Nam, Hải Lộc và Hải Hưng (cũ), lượng rác đưa về bãi ngày càng lớn. Có thời điểm, các xe chở rác phải xếp hàng chờ vào khu vực tập kết.

“Rác đốt cả ngày, có khi cả ban đêm. Dịp Tết vừa rồi, có thời điểm rác âm ỉ cháy kéo dài gần một tháng, khói đen phủ cả khu vực”, ông Chất phản ánh.

Khói từ hoạt động đốt rác có thể phát sinh bụi mịn cùng nhiều chất ô nhiễm độc hại như dioxin, furan, kim loại nặng và hydrocarbon thơm đa vòng, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người phơi nhiễm.

Theo lời ông Chất, rác tại bãi được xử lý kết hợp giữa việc đốt và san lấp, những cách làm này chưa giải quyết được lượng rác tồn đọng ngày càng lớn. Rác vẫn tiếp tục được đưa về, trong khi người dân sống ngay cạnh bãi vẫn phải hứng chịu mùi hôi và khói từ quá trình xử lý.

Sống trong tình trạng ấy suốt thời gian dài, nỗi lo của người dân không chỉ dừng lại ở những bất tiện trong sinh hoạt, mà còn kéo theo những trăn trở về sức khỏe của chính gia đình mình.

Vợ ông Chất từng mắc ung thư phổi và đã qua đời hồi đầu năm. Theo lời kể của ông, trong khu dân cư này cũng có những người hàng xóm mắc ung thư rồi lần lượt qua đời.

“Vợ tôi mất vì ung thư phổi. Trong xóm có chị Đối, chị Vận cũng mất vì ung thư. Có khoảng 2 năm thôi mà trong một khu nhỏ đã có tới 5 người mất vì ung thư”, ông Chất nói.

Ông Đinh Quang Chất bên bàn thờ người vợ đã qua đời vì ung thư phổi.

Theo ông Chất, tuyến đường vào bãi thuận tiện khiến việc vận chuyển rác về đây ngày càng dễ dàng, trong khi lượng rác phát sinh lớn và hạ tầng xử lý chưa đáp ứng.

Người dân mong muốn chính quyền địa phương có giải pháp xử lý lượng rác tồn đọng, hạn chế việc đốt rác, đồng thời kiểm soát khói và mùi phát tán ra khu dân cư.

Nước đen từ khu vực bãi rác chảy ra kênh mương nội đồng, nơi người dân sử dụng để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Để làm rõ những phản ánh của người dân về tình trạng rác thải tồn đọng, gây mùi hôi, khói và ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư, phóng viên Báo Điện tử VTC News trực tiếp đến UBND xã Hải Hưng và nhiều lần liên hệ với lãnh đạo địa phương, đề nghị được cung cấp thông tin về lượng rác tiếp nhận, tình trạng tập kết, phương án xử lý, hoạt động đốt rác và các biện pháp bảo đảm môi trường tại khu vực bãi rác.

Tuy nhiên, đến nay PV vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ UBND xã Hải Hưng.