Người dân TP.HCM rưng rưng nước mắt tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ

Không tìm được hoa cúc trắng, bà Hồ Thanh Thủy (quê Vĩnh Long) chọn hoa hồng trắng đến tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Bà nghẹn ngào khi chứng kiến đoàn người tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ và mong các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm, quy tập những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, để các anh được trở về với gia đình, dòng họ và cội nguồn.