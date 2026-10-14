Người dân TP.HCM rưng rưng nước mắt tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ

Sáng 14/10, nhiều người dân TP.HCM rưng rưng nước mắt, tay cầm hoa trắng đứng hai bên đường tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng sau nhiều thập kỷ.
Người dân TP.HCM xếp hàng dài chờ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Nhiều người dân TP.HCM xúc động, rưng rưng nước mắt khi đoàn xe đưa các anh hùng liệt sĩ đi qua.
Dòng người đứng hai bên đường chờ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Đối với thế hệ trẻ, đây không chỉ là một hoạt động tưởng niệm mà còn là dịp để hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, về những hy sinh, mất mát mà các thế hệ đi trước đã trải qua để đất nước có được ngày hôm nay.
Không khí trang nghiêm bao trùm tuyến đường đoàn xe đi qua.
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