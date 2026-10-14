Hành trình tiễn đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Từ 7h30, lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong khuôn viên Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Đến 8h, lễ viếng, truy điệu chính thức bắt đầu với các nghi thức tưởng niệm, đọc điếu văn và mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.