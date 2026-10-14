Người dân TP.HCM rưng rưng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Hành trình tiễn đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM
Người dân cầm hoa trắng đứng tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trong không khí trang nghiêm, xúc động.
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