Chung tay chăm lo đời sống, phổ biến pháp luật cho đồng bào Khmer ở Cần Thơ

(VTC News) -

Trong hai ngày 14 - 15/10, chương trình “Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện” diễn ra tại Vĩnh Phước, TP Cần Thơ. Hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó nhiều người là đồng bào dân tộc Khmer được mời đến Nhà văn hóa của phường để tham gia sự kiện.

Theo lãnh đạo phường Vĩnh Phước, trong cuộc sống, món quà quý nhất mà mọi người dành cho nhau đôi khi không phải là điều gì thật lớn lao. Đó có thể chỉ là một sự quan tâm đúng lúc, một lần được thăm khám sức khỏe, một phần thuốc được trao tận tay, một đôi kính giúp nhìn rõ hơn, hay một phần quà nhỏ nhưng chứa đựng trọn vẹn sự sẻ chia và nghĩa tình.

Phường Vĩnh Phước vẫn là địa phương gặp nhiều khó khăn. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc Khmer và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn rất cần sự chung tay quan tâm, chăm lo từ xã hội.

Với mong muốn góp thêm một phần sức mình trong việc chăm sóc sức khỏe và chia sẻ khó khăn với bà con, thông qua sự kết nối của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, cùng sự quan tâm, hỗ trợ và chuẩn bị của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phước, hôm nay địa phương đã đón tiếp đoàn y, bác sĩ thiện nguyện TP.HCM cùng các nhà hảo tâm đến tặng quà, khám chữa bệnh, tuyên truyền về các biện pháp đảm bảo sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí.

Kế hoạch của đoàn là phát thuốc miễn phí cho 500 người, trao 500 phần quà gạo và mì, tặng 300 mắt kính lão và khám răng, trao quà chăm sóc răng miệng cho 150 người có hoàn cảnh khó khăn.

Những con số ấy không chỉ nói lên quy mô của chương trình, mà còn thể hiện biết bao tâm huyết, công sức chuẩn bị và tấm lòng nhân ái của những người đã chung tay hướng về bà con Vĩnh Phước. Một chuyến đi xa, nhưng đã mang những tấm lòng đến thật gần - đó cũng chính là ý nghĩa cao đẹp nhất của chương trình sáng ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Triệu Thị Ngọc Diễm chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Duy Khang)

Bà Đoàn Bạch Phụng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngọc Trai Hoàng Gia, cho biết đây là hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, được công ty cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài nước duy trì hơn 10 năm qua, với mong muốn góp phần chăm sóc sức khỏe, san sẻ khó khăn và mang yêu thương đến cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho hay, bà rất xúc động khi tham gia một chương trình rất đặc biệt, chứng kiến và để thực hiện vai trò kết nối các mạnh thường quân để đến gần hơn với cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân.

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, tại nơi gặp gỡ hôm nay, vài ngày trước Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ cũng được lắng nghe những khó khăn vướng mắc của địa phương và cũng được tiếp thu những ý kiến rất sâu sắc của các cử tri về việc đề xuất được quan tâm nhiều hơn nữa về việc chăm lo cho đời sống của bà con các địa bàn khó khăn, nhất là những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm đến 70%. Từ đây, những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến được với đông đảo người dân nơi đây, đặc biệt là đồng bào Khmer.

“Với những trăn trở đó, chúng tôi suy nghĩ nhiều hơn để tìm giải pháp giúp cho bà con có được sinh kế ổn định và tiến tới phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững”, bà Triệu Thị Ngọc Diễm chia sẻ.

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, từ khi sáp nhập đơn vị hành chính, thành phố cố gắng nỗ lực để làm sao có được giải pháp cụ thể để giảm nghèo bền vững.

Mục tiêu của thành phố là giảm từ 1-1,5%. Tuy nhiên, hiện nay toàn TP Cần Thơ số lượng hộ nghèo vẫn còn khá cao với 5.582 hộ nghèo và 24.672 hộ cận nghèo.

TP Cần Thơ đang tập trung khám sức khỏe toàn dân. (Ảnh: Duy Khang)

Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ có nhiều giải pháp về đảm bảo nhà ở, các sinh kế, dự án để bà con có công ăn việc làm ổn định, kể cả hỗ trợ những phần quà thiết thực nhưng những cái khó khăn của bà con chỉ giảm một phần.

Vì vậy, sự đóng góp, quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của các mạnh thường quân là những động lực để giúp địa phương làm tốt hơn các nhiệm vụ của mình. Mục tiêu lớn trước mắt là giúp cho bà con có cuộc sống ổn định. Khi cuộc sống bà con ổn định, bền vững và tiến đến phát triển thành phố Cần Thơ đạt được các chỉ tiêu, trong đó có phát triển 2 con số.