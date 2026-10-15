TP.HCM dùng công trình trăm tỷ thưởng cho phường xã giải ngân đầu tư công tốt

(VTC News) -

Sáng 15/10, tại Hội nghị sơ kết phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn, UBND TP.HCM đã khen thưởng các sở ngành, phường xã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án...

Nhiều tập thể, sở ngành và các phường xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận thưởng từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Đặc biệt, nhiều xã phường được Thành phố thưởng bằng các công trình, dự án có vốn đầu tư 100 - 200 tỷ đồng.

Thưởng bằng công trình, dự án cụ thể là hình thức được lãnh đạo TP.HCM đánh giá tạo động lực để địa phương vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa bổ sung công trình cho địa phương.

Theo Quyết định (số 6804 ngày 14/10/2026) của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố.

Các tập thể được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực, từ hoàn thiện thể chế, thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù đến giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xây dựng trường học, chăm sóc sức khỏe người dân và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Trong đó, 4 phường là An Lạc, Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An được Thành phố tặng công trình cụ thể vì thành tích xuất sắc trong giải ngân vốn đầu tư công quý 3.

Theo thông tin công bố tại buổi lễ, phường An Lạc được thưởng bằng công trình trị giá 200 tỷ đồng; các phường Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An được thưởng bằng công trình trị giá 100 tỷ đồng mỗi địa phương.

Cũng ở lĩnh vực giải phóng mặt bằng, nhiều tập thể và chính quyền địa phương cũng được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc. Mỗi đơn vị được nhận phần thưởng trị giá 50 - 200 triệu đồng.

Thành phố cũng khen thưởng các tập thể có thành tích trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027; đơn vị có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua tăng tốc, khai thông thể chế và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Luật Phát triển đô thị; tổ chức khám sức khỏe cho người dân năm 2026...

Quý cuối năm 2026, TP.HCM tập trung giải ngân đầu tư công hơn 36.000 tỷ đồng, đảm bảo tăng trưởng 13,23%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 9,01%, dù chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng là mức tăng trưởng tốt nhất trong hơn 10 năm qua. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,02%, thành phố cần đạt tốc độ tăng trưởng 13,23% trong quý 4, tạo áp lực lớn trong bối cảnh thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn.

Ông đề nghị các xã phường, sở ngành tập trung thực hiện nhiều giải pháp, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 10,2% năm 2026 và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng.

TP.HCM sẽ sơ kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong giải ngân đầu tư công và phong trào thi đua, theo tinh thần “thưởng xứng đáng, khuyến khích học tập, thưởng bằng công trình”.

Năm 2026, kế hoạch vốn đầu tư công của TP.HCM được Thủ tướng giao là 147.599 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025 và là mức vốn lớn nhất từ trước đến nay của Thành phố.

9 tháng năm 2026 cũng là lần đầu tiên TP.HCM đạt kết quả giải ngân kỷ lục, với 111.494 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch và cao hơn bình quân chung cả nước.

Năm 2026, TP.HCM đẩy mạnh đầu tư, khởi công cũng như hoàn thành loạt công trình, dự án trọng điểm. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, thay vì để nguồn vốn tiếp tục nằm tại các dự án chưa đủ điều kiện triển khai, TP.HCM đã chuyển hơn 45.000 tỷ đồng từ các dự án chậm giải ngân sang những công trình có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn.

Trước đó, tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ chiều 4/6 kết hợp giao ban đầu tư công với các xã, phường, đặc khu, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đầu tư công là một trong các động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thành phố.

Ông yêu cầu từng xã, phường phải chủ động giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, 2 phó chủ tịch UBND TP.HCM và các sở Xây dựng, Nông nghiệp - Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc được giao xuống hỗ trợ, giúp đỡ xã phường.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu đến hết quý 2, các địa phương giải ngân đầu tư công chậm, quá thấp thì cắt vốn, nhường nguồn lực cho xã phường khác, các công trình khác của thành phố, nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

UBND TP.HCM sẵn sàng giao thêm vốn cho các đơn vị có tỷ lệ giải ngân tốt, hoàn thành sớm, có khả năng nhận thêm. Bên cạnh đầu tư công, phường, xã còn phải hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tư nhân triển khai.