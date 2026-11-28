(VTC News) -

Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture đã trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng khoa học quốc tế. Năm nay, các nhà khoa học xuất hiện tại sự kiện đều là tác giả của các công trình nghiên cứu mang tính bước ngoặt, mở ra những lời giải cho các thách thức cấp thiết của nhân loại, từ y học, năng lượng cho đến bảo tồn đại dương.

GS. Jeffrey I. Gordon - Người mở cánh cửa vào “vũ trụ vi sinh” trong cơ thể người

Góp mặt tại Tọa đàm “Khoa học vì cuộc sống” (sáng 8/12/2026) trong chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe”, GS. Jeffrey I. Gordon (Đại học Washington tại St. Louis, Hoa Kỳ) sẽ mang đến những hiểu biết nền tảng về hệ vi sinh vật trong cơ thể người.

Được tôn vinh là người mở đường cho ngành nghiên cứu hệ vi sinh vật (microbiome), ông đã giải mã mối liên hệ phức tạp giữa hệ vi sinh vật đường ruột và sức khỏe, sự phát triển và các trạng thái bệnh lý của cơ thể.

Bên cạnh di sản khoa học đồ sộ, ông còn là người thầy tận tụy dẫn dắt hơn 150 nghiên cứu sinh tiến sĩ và nghiên cứu viên sau tiến sĩ xuất sắc. Sự nghiệp kiệt xuất của ông được tôn vinh bằng nhiều giải thưởng đỉnh cao, như Huy chương Copley (2018), Giải thưởng Balzan (2021), Giải thưởng Công chúa Asturias (2023) cùng danh hiệu Viện sĩ tại các viện hàn lâm khoa học và y khoa hàng đầu Hoa Kỳ.

Giáo sư Jeffrey Gordon tại phòng thí nghiệm ở Đại học Washington tại St. Louis (Ảnh NVCC).

GS. Clare P. Grey - Người “tiếp năng lượng” cho cuộc cách mạng pin thế hệ mới

Vào chiều 8/12/2026, GS. Dame Clare P. Grey (Đại học Cambridge, Anh) sẽ xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hà Nội trong chương trình “Đối thoại khám phá tương lai 2026” để chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về công nghệ lưu trữ năng lượng.

Bà là người tiên phong ứng dụng cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) để làm sáng tỏ mối tương quan giữa cấu trúc và chức năng vật liệu trong pin, siêu tụ điện lẫn pin nhiên liệu. Không dừng lại ở nghiên cứu hàn lâm, bà tích cực đưa tri thức vào thực tiễn khi đồng sáng lập Nyobolt (công ty pin sạc siêu nhanh) và Illumion (công ty phát triển thiết bị quang học theo dõi cơ chế hoạt động của pin).

Danh tiếng của bà được ghi dấu qua Giải Khoa học châu Âu Körber (2021), tước hiệu Nữ Chỉ huy Hiệp sĩ Huân chương Đế quốc Anh (DBE, 2022) và danh hiệu Thành viên quốc tế Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (2024).

Giáo sư Dame Clare P. Grey, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh. (Ảnh Đại học Cambridge).

GS. Omid Kavehei - Nhà khoa học đưa trí tuệ con người vào những vi mạch siêu nhỏ

GS. Omid Kavehei - Phó Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Y sinh (Đại học Sydney) - sẽ giới thiệu về chủ đề vi hệ thống thông minh từ giao diện não - máy tính đến cảm biến lượng tử trên chip vào chiều ngày 07/12/2026, tại chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”.

Nghiên cứu của ông tập trung tích hợp cảm biến, thuật toán xử lý tín hiệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo lên cùng một vi chip với mức tiêu thụ điện năng cực thấp. Ông từng tham gia dự án Mắt điện tử (Bionic Eye) cấp quốc gia của Australia và đồng sáng lập các doanh nghiệp công nghệ như BrainConnect hay DeteQt.

Các giải pháp của ông mở ra triển vọng lớn cho các thiết bị y tế cấy ghép thông minh, giao diện thần kinh không dây và cảm biến lượng tử phục vụ đo từ trường, với tiềm năng ứng dụng trong y tế.

GS. Omid Kavehei, Đại học Sydney (Australia). (Ảnh Đại học Sydney).

GS. Daniel Pauly - Người đưa những bí mật của đại dương ra ánh sáng

Đến với Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture năm nay, GS. Daniel Pauly (Đại học British Columbia, Canada) không chỉ mang tới những góc nhìn chuyên sâu về quản lý sinh thái biển mà còn có buổi giao lưu truyền cảm hứng trực tiếp tới sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào ngày 03/12/2026.

Ông là nhà sáng lập dự án nghiên cứu toàn cầu Sea Around Us, đồng sáng lập bách khoa toàn thư trực tuyến FishBase (cung cấp dữ liệu về hơn 35.000 loài cá) và góp phần phát triển phần mềm mô hình hóa hệ sinh thái Ecopath được sử dụng rộng rãi.

Với kho tàng hơn 1.000 công trình khoa học đã được công bố, ông từng được trao Giải Môi trường Volvo (2006), Đại Huy chương Albert I (2016), Giải BBVA Frontiers of Knowledge (2019) và được Chính phủ Pháp vinh danh bằng Huân chương Bắc đẩu bội tinh Hiệp sĩ (2017).

GS. Daniel Pauly, nhà sáng lập dự án nghiên cứu toàn cầu Sea Around Us. (Ảnh Đại học British Columbia).

PGS. Phan Hoàng Phương - Nhà khoa học phát triển “cảm biến thế hệ mới” mở lối cho y học thông minh

PGS. Phan Hoàng Phương hiện là Phó Giáo sư Scientia kiêm Trưởng Phòng thí nghiệm Vi hệ thống Thông minh tại UNSW Sydney (Australia). Ông sẽ mang các công trình nghiên cứu cảm biến thế hệ mới tới chia sẻ tại chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”, sáng ngày 07/12/2026.

Bằng sự kết hợp liên ngành giữa kỹ thuật, y học và khoa học vật liệu, ông tập trung phát triển các vi cảm biến đeo thu nhận âm thanh tim cùng tín hiệu sinh học, thiết bị cấy ghép theo dõi sức khỏe và các hệ thống hỗ trợ nghiên cứu mô người. Từng có thời gian nghiên cứu sau tiến sĩ tại các đại học Stanford và Northwestern, ông là tác giả của hơn 170 bài báo khoa học cùng 4 bằng sáng chế.

PGS. Phan Hoàng Phương và AusculPatch, miếng dán cảm biến theo dõi tim phổi do nhóm nghiên cứu tại UNSW Sydney phát triển. (Ảnh NVCC).

GS. Michelle Simmons - Người tiên phong chế tạo chip với độ chính xác cấp nguyên tử

Dành hơn 25 năm tâm huyết cho lĩnh vực điện tử nguyên tử, GS. Michelle Simmons hiện là một trong những gương mặt tiên phong thúc đẩy sự phát triển của công nghệ điện toán lượng tử thế giới. Những đột phá trong chế tạo linh kiện silicon với độ chính xác cấp nguyên tử sẽ được bà trực tiếp chia sẻ tại chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”, chiều ngày 07/12/2026.

Trên cương vị CEO của Silicon Quantum Computing (SQC) kiêm Giám đốc Trung tâm CQC²T tại Australia, bà đã dẫn dắt đội ngũ ghi dấu ấn lịch sử khi chế tạo thành công transistor nhỏ nhất thế giới và mạch tích hợp đầu tiên đạt độ chính xác ở cấp độ nguyên tử, cho phép định vị từng nguyên tử phốt pho trong nền silicon với độ chính xác 0,13 nanomet.

Những cống hiến kiệt xuất này đã mang về cho bà nhiều giải thưởng và danh hiệu quốc tế, tiêu biểu như Giải Feynman về Công nghệ Nano, giải L’Oréal-UNESCO (2017), danh hiệu Người Australia của Năm (2018) và Giải thưởng Khoa học của Thủ tướng Australia (2023).

GS. Michelle Simmons (hàng trước, bên trái) cùng đội ngũ Silicon Quantum Computin (Ảnh: NVCC)

GS. Benjamin C. K. Tee - Nhà khoa học đưa xúc giác con người vào thế giới máy móc

Tại chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”, chiều ngày 07/12/2026, GS. Benjamin C. K. Tee, Giáo sư Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), sẽ chia sẻ những bước tiến mới trong nghiên cứu da điện tử tự phục hồi, mở ra khả năng giúp máy móc cảm nhận và tương tác với thế giới vật lý.

Hành trình nghiên cứu của ông ghi dấu ấn mạnh mẽ với các dòng vật liệu điện tử mềm, co giãn, tích hợp cảm biến mô phỏng xúc giác con người. Nhờ đó, hàng loạt ứng dụng tiên phong đã ra đời như cảm biến xúc giác cho robot và tay giả, miếng dán thông minh theo dõi vết thương hay sợi robot tự phục hồi.

Từng được Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh là Nhà khoa học trẻ năm 2019 và lọt danh sách 35 Nhà đổi mới sáng tạo dưới 35 tuổi toàn cầu của MIT Technology Review (2015), ông còn khẳng định bản lĩnh của một doanh nhân công nghệ khi đồng sáng lập nhiều startup y tế với tổng vốn huy động vượt mốc 20 triệu USD.

Giáo sư Benjamin Tee (ngoài cùng bên phải) cùng hai cộng sự tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) bên sợi vật liệu thông minh SHINE có khả năng tự phục hồi, phát sáng và điều khiển bằng lực từ. (Ảnh NUS).

GS. Evelyn N. Wang và hành trình tìm lời giải cho ba bài toán sống còn của nhân loại

Hiện giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách Năng lượng và Khí hậu tại MIT, và từng là Giám đốc Cơ quan ARPA-E (Hoa Kỳ), GS. Evelyn N. Wang là nhà khoa học hàng đầu trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tài nguyên toàn cầu. Bà sẽ tham gia diễn thuyết tại chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”, sáng 07/12/2026, với chủ đề “Đột phá vượt giới hạn: Chuyển đổi các hệ thống năng lượng, nước và lương thực”.

Tên tuổi của bà gắn liền với nghiên cứu về công nghệ quang điện nhiệt mặt trời (lọt top 10 Công nghệ Đột phá của MIT Technology Review 2017) và thiết bị thu nước ngọt từ không khí tại các vùng khô hạn (được Scientific American vinh danh). Sự dấn thân bền bỉ cùng tầm nhìn liên ngành đã đưa bà trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ (2025) và Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ (2023).

GS. Evelyn N. Wang tại phòng thí nghiệm ở MIT (Ảnh NVCC).

Thông qua các phiên đối thoại và diễn thuyết với sự tham gia của những nhà khoa học hàng đầu thế giới, VinFuture không chỉ lan tỏa tri thức tiên tiến mà còn mở ra cơ hội kết nối, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành giữa các quốc gia.

Những hoạt động này tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối trí tuệ toàn cầu, thúc đẩy những đột phá khoa học được chuyển hóa thành các giải pháp thiết thực, góp phần giải quyết những thách thức của nhân loại.