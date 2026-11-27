(VTC News) -

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa phê duyệt đề xuất của SpaceX về việc xây dựng trung tâm dữ liệu ngoài không gian thông qua mạng lưới vệ tinh quỹ đạo, với quy mô tối đa lên tới một triệu vệ tinh. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu AI trên mặt đất vấp phải phản ứng từ người dân Mỹ.

Trang Phone Arena dẫn lại một khảo sát cho biết có tới 70% người được hỏi phản đối việc đặt trung tâm dữ liệu gần khu dân cư do lo ngại tiêu thụ quá mức nguồn nước và điện năng, gây tiếng ồn cũng như làm giảm giá trị bất động sản.

Phía SpaceX nhận định mô hình trung tâm dữ liệu quỹ đạo này là giải pháp tối ưu chi phí và năng lượng nhất để đáp ứng nhu cầu AI tăng nhanh mà hạ tầng mặt đất không thể kham nổi.

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch FCC Brendan Carr cho biết trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian của SpaceX cùng nhiều đối thủ sẽ vận hành bằng năng lượng mặt trời, đồng thời đánh giá hướng đi này mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Mỹ. Đáp lại, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk gọi đây là tài sản giá trị đối với nước Mỹ và thế giới.

Trung tâm dữ liệu phục vụ AI nằm ngoài không gian sẽ sử dụng năng lượng mặt trời.

Theo lộ trình, dự án mang tên Starmind sẽ phóng vệ tinh đầu tiên vào năm tới. Quy định của FCC yêu cầu SpaceX phải bắt đầu triển khai hệ thống chậm nhất vào tháng 11/2033, đạt tỷ lệ 10% vào tháng 11/2035 và nâng lên 50% vào tháng 11/2038.

Hệ thống Starmind hoạt động ở quỹ đạo thấp, cách Trái Đất từ 500 đến 2.000 km, tương tự mạng lưới Internet vệ tinh Starlink với hơn 10.000 thiết bị. Starmind sẽ kết nối với mạng lưới này để truyền dữ liệu về mặt đất.

Hồ sơ xin cấp phép của SpaceX từng vấp phải đơn kiến nghị bác bỏ từ Kuiper Systems LLC (thuộc Amazon), Viasat Inc. và Hiệp hội Thiên văn học Mỹ (AAS). Hồi đầu năm, Amazon - đơn vị đang phát triển dịch vụ đối đầu Starlink - gọi Starmind là “tham vọng viển vông” hơn là kế hoạch thực tế, cho rằng SpaceX sẽ mất hàng thế kỷ để hoàn thành chòm sao vệ tinh này và không chứng minh được tính khả thi.

Trước lời chỉ trích trên, Chủ tịch FCC Brendan Carr phản pháo rằng Amazon nên tự lo liệu công việc nội bộ trước khi hạ thấp SpaceX.

Thực tế, ngoài SpaceX, nhiều hãng công nghệ khác cũng đang theo đuổi mô hình tương tự, như Google với dự án Project Suncatcher nhằm đưa AI lên không gian, hay hãng hàng không vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos cũng đã xin phép FCC phóng tối đa 51.600 vệ tinh quỹ đạo thấp thuộc dự án Project Sunrise.

Nhìn từ góc độ khoa học, nhà vật lý thiên văn Adam Becker chỉ trích cả Elon Musk lẫn Brendan Carr khi cho rằng hai người này “hoặc thực sự ngớ ngẩn, hoặc đang hy vọng phần còn lại của chúng ta quá ngớ ngẩn để nhận ra đây là điều vô nghĩa”. Ông Becker cảnh báo dự án sẽ làm ô nhiễm bầu trời đêm, cản trở hoạt động quan sát thiên văn của công chúng và tiềm ẩn nguy cơ gây ra phản ứng dây chuyền va chạm rác thải vũ trụ mang tính thảm họa đối với nhân loại.

Ngoài ra, một số ý kiến phàn nàn việc FCC thông qua đơn đề nghị ngay trước kỳ nghỉ cuối tuần mà không đánh giá tác động môi trường. Cơ quan quản lý viễn thông Mỹ giải thích họ đã gạt bỏ những ý kiến bình luận và lo ngại nằm ngoài thẩm quyền xử lý của FCC, bao gồm vấn đề môi trường.