(VTC News) -

Quỹ VinFuture chính thức công bố Michael Bublé, siêu sao âm nhạc nổi danh toàn cầu người Canada, chủ nhân của 5 giải thưởng GRAMMY® cùng nhiều album đạt chứng nhận bội bạch kim, sẽ có màn trình diễn đặc biệt tại Lễ trao giải VinFuture 2026, diễn ra vào tối ngày 04/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Nổi tiếng với phong cách âm nhạc độc đáo, giọng hát đầy nội lực và khả năng trình diễn lôi cuốn đẳng cấp thế giới, Michael Bublé đã chinh phục khán giả khắp toàn cầu bằng sự kết hợp đặc sắc giữa các dòng nhạc pop, swing, jazz, R&B cùng những tiết mục hài kịch. Âm nhạc của anh tôn vinh tình yêu, niềm hy vọng và sức mạnh của sự kết nối giữa con người với nhau.

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật đầy ấn tượng của mình, Bublé luôn tâm huyết gìn giữ và phát huy di sản âm nhạc kinh điển của Mỹ (Great American Songbook). Anh không ngừng mang đến những sắc thái mới cho các ca khúc kinh điển được yêu mến, đồng thời tạo nên những bản hit vượt thời gian của riêng mình và đưa những giá trị âm nhạc bất hủ đến với các thế hệ khán giả mới. Hành trình nghệ thuật ấy cho thấy di sản của các thế hệ đi trước có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những dấu ấn nghệ thuật mới.

Theo Ban Tổ chức, triết lý nghệ thuật này có sự tương đồng với tinh thần tiến bộ khoa học, khi mỗi bước đột phá đều được xây dựng trên nền tảng tri thức tích lũy qua nhiều thế hệ, đồng thời mở ra những bước tiến mới cho nhân loại. Với chủ đề “Khoa học Khai mở - Kiến tạo Phồn vinh” (Science Drives - Prosperity Rises), Lễ trao giải VinFuture 2026 sẽ tôn vinh những thành tựu khoa học đột phá có tiềm năng thay đổi cuộc sống của hàng tỷ người, góp phần vào một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn.

Michael Bublé được yêu mến trên toàn thế giới bởi phong cách âm nhạc độc đáo, giọng hát đầy nội lực và khả năng trình diễn đẳng cấp quốc tế. Anh mang đến sức sống mới cho những ca khúc kinh điển vượt thời gian, giúp chúng tiếp tục chinh phục những thế hệ người yêu nhạc mới trên toàn cầu. (Ảnh: Kiley Gray cung cấp)

Được lựa chọn từ 1.819 đề cử trải rộng trên 5 châu lục, các chủ nhân Giải thưởng VinFuture năm nay là minh chứng cho sức mạnh của khoa học trong việc mở rộng biên giới tri thức và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân loại. Màn trình diễn của Michael Bublé sẽ mang đến điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc cho buổi lễ, như một lời tri ân chân thành dành cho những nhà khoa học đang góp phần kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn bằng những phát minh của mình.

Lễ trao giải VinFuture 2026 là sự kiện tâm điểm của Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 02 đến 08/12. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h00 (giờ Việt Nam, GMT+7) trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời phát trực tiếp trên các kênh Facebook và YouTube chính thức của Giải thưởng VinFuture.