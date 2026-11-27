(VTC News) -

Đây là dự án đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines về phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ, đánh dấu bước tiến cụ thể trong cam kết đầu tư và phát triển năng lượng sạch của VinEnergo tại thị trường này.

Lễ khởi công có sự tham dự của ông Lại Thái Bình, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Philippines; ông Rafael Leo M. Cueva, Thị trưởng thành phố Sagay; ông Narciso L. Javelosa Jr., Phó Thị trưởng thành phố Sagay; cùng đại diện các cơ quan chính quyền địa phương.

Trước đó, VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về định hướng phát triển các nguồn năng lượng sạch, tạo nền tảng cho việc nghiên cứu và triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn tại quốc gia này.

Trọng tâm của chương trình hợp tác là nghiên cứu triển khai các dự án năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ, với tổng công suất năng lượng tái tạo dự kiến hơn 20GW, có khả năng cung cấp tới 5 GW điện nền cho hệ thống năng lượng quốc gia Philippines.

Từ trái qua phải: ông Reden Garcia Rodriguez - Giám đốc Điều hành VinEnergo tại Philippines; ông Leo Rafael M. Cueva - Thị trưởng thành phố Sagay; ông Lại Thái Bình - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Philippines; ông Nguyễn Anh Khoa - Tổng Giám đốc VinEnergo và bà Maria Theresa C. Capellan - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành SunAsia Energy Inc, ấn nút khởi công dự án điện mặt trời 126MWp tại Sagay (Philippines).

Dự án điện mặt trời 126MWp tại Sagay là bước triển khai đầu tiên trong định hướng hợp tác này, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa VinEnergo với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu tại Philippines.

Dự án Sagay Solar có công suất 126MWp, được phát triển cùng đối tác SunAsia Energy, một trong những doanh nghiệp năng lượng tái tạo tại Philippines. Dự án ứng dụng giải pháp điện mặt trời trên hệ thống giàn đỡ chuyên dụng (Solar on Stilts), góp phần khai thác hiệu quả không gian, tối ưu sử dụng quỹ đất và phát triển nguồn điện sạch.

Đây cũng là một phần trong danh mục hợp tác giữa VinEnergo và SunAsia Energy, với tổng công suất 422MWp, bao gồm ba dự án tại Macabebe, Sagay và Silay. Danh mục này thể hiện định hướng hợp tác dài hạn của VinEnergo với các đối tác bản địa nhằm khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo và đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng tại Philippines.

Phát biểu về dự án, bà Sharon S. Garin, Bộ trưởng Năng lượng Philippines, cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh khoản đầu tư của VinEnergo vào lĩnh vực năng lượng Philippines. Dự án điện mặt trời Sagay công suất 126MWp là sự bổ sung quan trọng cho năng lực năng lượng tái tạo đang phát triển của Philippines và những nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Bằng cách khai thác các nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo sẵn có trong nước, những dự án như thế này góp phần đa dạng hóa cơ cấu năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và hạn chế mức độ ảnh hưởng trước những biến động của thị trường năng lượng quốc tế”.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng chuyển dịch năng lượng không chỉ là câu chuyện phát triển các nguồn điện sạch, mà còn là quá trình kiến tạo một hệ thống năng lượng bền vững, có khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của mỗi quốc gia.

Với VinEnergo, dự án điện mặt trời 126MWp tại Sagay mang ý nghĩa đặc biệt khi là bước triển khai đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Bộ Năng lượng Philippines. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc chuyển hóa các định hướng hợp tác thành những dự án cụ thể, có giá trị thực tiễn.

Thông qua việc kết hợp năng lực phát triển dự án, công nghệ và hợp tác với các đối tác sở tại, VinEnergo mong muốn đóng góp lâu dài vào việc củng cố an ninh năng lượng, khai mở tiềm năng năng lượng tái tạo và thúc đẩy tương lai năng lượng xanh, ổn định và bền vững cho Philippines”.

Trong giai đoạn tới, VinEnergo dự kiến tiếp tục phát triển danh mục các dự án phát điện tại Philippines với tổng công suất lên tới 5GWp điện nền, kết hợp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ pin (BESS), hướng tới mô hình điện năng lượng tái tạo đáp ứng phụ tải nền 24/7.

Trong giai đoạn 2027-2029, doanh nghiệp sẽ từng bước hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, đưa các dự án đủ điều kiện tiến tới xây dựng và khởi công, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các cơ hội hợp tác mới. Đây là bước đi trong chiến lược hiện diện và đầu tư dài hạn của VinEnergo tại Philippines, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch xanh tại quốc gia này.

Với định hướng phát triển dài hạn và là một phần của hệ sinh thái Vingroup, VinEnergo hướng tới trở thành nhà đầu tư và phát triển năng lượng xanh toàn diện, cung cấp các giải pháp năng lượng sạch, ổn định và hiệu quả, đồng hành cùng quá trình chuyển dịch năng lượng trên toàn cầu.