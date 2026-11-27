(VTC News) -

Ngay từ sáng sớm ngày 27/11, nhiều khách hàng đã có mặt trước Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI tại số 9 đường Ba Tháng Hai (TP.HCM) để chờ đón thời điểm khai trương. Không khí trở nên nhộn nhịp từ sớm khi người tham dự vừa xếp hàng, vừa nhận phần bánh mì Sài Gòn được Huawei chuẩn bị như một lời chào dành cho những vị khách đầu tiên. Theo ghi nhận tại sự kiện, cửa hàng đã đón đông đảo khách hàng chỉ trong vài giờ đầu hoạt động.

Toàn cảnh mặt tiền Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI trong ngày khai trương.

Đông đảo khách hàng và người yêu công nghệ có mặt từ sớm để chờ khám phá không gian mới của HUAWEI. Những vị khách đầu tiên được chào đón bằng phần bánh mì Sài Gòn trong buổi sáng khai trương.

Tại sự kiện, ông Jason Chen, Giám đốc Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng HUAWEI Việt Nam, chia sẻ Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI là điểm chạm tiếp theo trong hành trình Huawei mở rộng kết nối trực tiếp với người dùng Việt. Theo đó, không gian mới không chỉ là nơi khách hàng tìm hiểu và trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm mà còn cung cấp tư vấn, hỗ trợ và các dịch vụ chăm sóc trong quá trình sử dụng. Thông qua việc kết hợp những điểm chạm trực tuyến và trực tiếp, Huawei hướng đến trải nghiệm thuận tiện, liền mạch hơn và tiếp tục hiện thực hóa cam kết đưa thương hiệu đến gần hơn với người dùng Việt.

Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI hướng đến việc kết hợp trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ trong cùng một không gian.

Sau lễ khai trương, không gian tầng một nhanh chóng trở nên sôi động khi khách hàng trực tiếp dùng thử các thiết bị thuộc hệ sinh thái HUAWEI. Tại khu vực đồng hồ thông minh, nhiều người dành thời gian thử các thiết kế khác nhau, tìm hiểu tính năng theo dõi sức khỏe và vận động hoặc so sánh các phiên bản để lựa chọn sản phẩm phù hợp. HUAWEI WATCH 6 Series là một trong những thiết bị nhận được nhiều sự chú ý trong ngày đầu khai trương.

Khách hàng trực tiếp thử thiết kế, tìm hiểu các tính năng sức khỏe và vận động trên đồng hồ HUAWEI.

Ở khu vực âm thanh và máy tính bảng, khách tham quan cũng có thể trực tiếp so sánh tai nghe, trải nghiệm màn hình, phụ kiện và những tính năng phục vụ học tập, công việc hoặc giải trí. Một số khách hàng tranh thủ lựa chọn thiết bị làm quà tặng trong dịp cuối năm. Không chỉ dành cho nhu cầu mua sắm, tầng hai của Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI còn là khu vực tư vấn và hỗ trợ thiết bị. Trong ngày đầu hoạt động, nhiều người dùng đã mang sản phẩm đang sử dụng đến để được kiểm tra và vệ sinh miễn phí.

Không khí tại cửa hàng trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của ca sĩ - Anh Tài Đinh Mạnh Ninh. Nam ca sĩ dành thời gian tham quan không gian mới, trải nghiệm các thiết bị HUAWEI và giao lưu, chụp ảnh cùng khách hàng có mặt tại sự kiện.

Sự xuất hiện của Anh Tài Đinh Mạnh Ninh thu hút sự chú ý của khách hàng trong ngày khai trương. Nam ca sĩ giao lưu cùng người dùng và trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm HUAWEI tại cửa hàng.

Được biết, trong tháng đầu đi vào hoạt động, Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI sẽ tiếp tục mang đến nhiều chương trình ưu đãi mua sắm và chăm sóc thiết bị cho khách hàng. Cụ thể, từ 27/11 đến 02/12, khách hàng mua sắm và thực hiện check-in tại cửa hàng có thể nhận các phần quà hữu dụng như bình giữ nhiệt, máy mát-xa cầm tay, hoặc thậm chí là được giảm giá trực tiếp trên đơn hàng.

Người dùng HUAWEI hiện hữu cũng có lý do để ghé cửa hàng trong dịp này. Trong 7 ngày đầu kể từ khai trương, khách hàng được miễn phí tiền công sửa chữa trị giá 250.000 đồng, không bao gồm linh kiện. Ngoài ra, cửa hàng đồng thời áp dụng miễn phí dán màn hình và vệ sinh thiết bị.

Với vị trí ngay trên trục đường Ba Tháng Hai cùng không gian kết hợp mua sắm, trải nghiệm và dịch vụ, Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI là điểm đến mới dành cho người dùng muốn trực tiếp khám phá hệ sinh thái của hãng trong dịp cuối tuần.

Khách hàng có thể theo dõi Zalo OA để cập nhật thông tin ưu đãi và các hoạt động mới nhất tại cửa hàng, tại đây: https://zalo.me/219961237939488157