Những món ngon đặc sản mùa thu Hà Nội

(VTC News) -

Mỗi độ thu về, Hà Nội không chỉ cuốn hút du khách bởi cảnh sắc lãng mạn mà còn nhờ chiều sâu của ẩm thực, với những món ăn chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn hoặc tuy có quanh năm song phải chờ đúng dịp này mới đạt đến độ ngon trọn vẹn nhất.

Dưới đây là những đặc sản mang đậm dấu ấn mùa thu Hà Nội mà bất kỳ du khách có dịp ghé thăm cũng nên trải nghiệm.

Cốm làng Vòng

Trong văn hóa ẩm thực của người Hà Nội, cốm đứng đầu danh sách những món ăn mang tính biểu tượng mỗi khi mùa thu sang. Hạt cốm màu xanh ngọc bích, dẻo thơm, được bọc cẩn thận trong hai lớp, lá rọc mùng giữ độ ẩm và lá sen đượm hương. Cốm là kết quả của chuỗi công đoạn chế biến thủ công cầu kỳ từ khâu chọn nếp hoa vàng chớm chín hạt, rang lửa nhỏ đến giã nhẹ tay của nghệ nhân làng Vòng.

Cách thưởng thức cốm cũng đòi hỏi sự thong thả đúng tinh thần người Tràng An. Thực khách thường dùng tay nhón từng nhúm nhỏ, nhai chậm để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt thanh cùng độ dẻo mịn. Nhâm nhi cốm tươi bên tách trà mạn nóng giữa không gian trầm mặc của phố cổ là trải nghiệm văn hóa ẩm thực khó bỏ qua khi ghé Hà Nội vào mùa thu.

Cốm là đặc sản chắc chắn du khách nên thử khi đến Hà Nội vào mùa thu. (Ảnh: Experience Vietnam)

Sấu chín

Nếu sấu xanh mùa hè gắn liền với những bát canh chua giải nhiệt, thì sấu chín mùa thu lại là món ăn vặt mang tính ký ức của nhiều thế hệ người dân Thủ đô. Khi tiết trời chuyển mùa, những quả sấu trên cây cao bắt đầu ngả sang màu vàng óng, tỏa hương thơm dịu.

Sấu chín thu hoạch vào thời điểm này giảm hẳn độ chua gắt, thay vào đó là vị chua thanh quyện cùng độ ngọt nhẹ. Sau khâu cạo vỏ và khía vòng quanh, sấu được dầm trực tiếp với muối, đường cùng bột ớt. Vị giòn sần sật, chua ngọt đan xen chút cay nồng khiến sấu dầm trở thành thức quà vặt phổ biến trên các tuyến phố đi bộ và khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm.

Sấu chín có hương vị chua ngọt dễ chịu. (Ảnh: Vietnam News)

Chả rươi

Khác với hương vị ngon thanh đạm của cốm, chả rươi đại diện cho nét ẩm thực đậm đà và có phần hiếm hoi. Dân gian có câu “Tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm” để chỉ thời điểm rươi nổi trên các khu vực bãi bồi ven sông. Do mùa rươi tươi diễn ra rất ngắn, món ăn chế biến từ loại thủy sản này được người dân coi như món quà đặc biệt của tự nhiên.

Hà Nội không phải là vùng đất của rươi nhưng lại là nơi chế biến món rươi đạt đến độ tinh tế tuyệt vời về hương vị.

Quy trình làm chả rươi đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa nhiều nguyên liệu như rươi tươi, thịt lợn xay, trứng gà, hành hoa, thì là và vỏ quýt hôi xắt nhỏ. Trong đó, tinh dầu từ vỏ quýt đóng vai trò quyết định giúp cân bằng vị béo ngậy của rươi và tạo nên mùi thơm đặc trưng.

Chả sau rươi khi chiên vàng đều hai mặt được phục vụ nóng, ăn kèm bún, rau sống và nước chấm chua ngọt nhẹ.

Chả rươi có vị thơm ngon đậm đà thích hợp ăn vào mùa thu. (Ảnh: Vietnam Food)

Bánh trôi Tàu

Vào giai đoạn muộn của mùa thu, khi nhiệt độ giảm sâu về đêm, các quán bánh trôi Tàu vỉa hè trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo thực khách. Khác với phiên bản bánh trôi mát lành dịp Tết Hàn thực, bánh trôi Tàu luôn được chế biến và thưởng thức ngay khi còn nghi ngút khói.

Một phần ăn tiêu chuẩn thường bao gồm hai viên bánh lớn, một viên nhân đậu xanh nhuyễn và một viên nhân dừa mè đen. Phần vỏ bánh làm từ bột nếp dẻo quánh, bao bọc lấy nhân bên trong. Linh hồn của món ăn nằm ở phần nước đường mật đun cùng gừng tươi giã dập, sánh mịn và có vị cay ấm. Rắc thêm chút lạc rang giã dập cùng dừa nạo, bát bánh trôi Tàu giúp xua tan cái lạnh đêm thu một cách hiệu quả.