Chàng Tây hát 'Anh còn nợ em' mùi mẫn đến mức nhiều bạn trẻ chấp nhận nhường mic

(VTC News) -

Clip anh Tây hát “Anh còn nợ em” cực tình cảm khiến dân mạng rung động. (Nguồn: @jug._s)

Clip ghi lại cảnh chàng trai nước ngoài say sưa hát ca khúc “Anh còn nợ em” của nhạc sĩ Anh Bằng tại Hội An, Quảng Nam đang thu hút sự chú ý trên TikTok. Không chỉ gây bất ngờ vì thuộc lời bài hát tiếng Việt, anh còn khiến người nghe ngạc nhiên với cách thể hiện rất tình cảm, có phần da diết qua từng câu hát.

Dù phát âm tiếng Việt chưa hoàn hảo, anh vẫn hát khá trôi chảy bằng chất giọng trầm ấm, giữ được nhịp điệu và truyền tải cảm xúc của bài hát. Đặc biệt, thần thái “đắm chìm” của anh khi hát ca khúc nhạc xưa của người Việt Nam khiến không ít người xem bất ngờ.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip với dòng chú thích “Ông Tây đã biết quá nhiều...” nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt xem, lượt thích và bình luận.

“Bài này vốn đã khó hát, lại còn có nhiều từ tiếng Việt khó phát âm, vậy mà anh hát khá trôi chảy. Đúng là âm nhạc chẳng có biên giới”; “Không hiểu anh trai có nợ cô gái Việt Nam nào không mà trông sao day dứt quá vậy?”; “Nghe anh hát tự nhiên nhớ lại những ngày bố mẹ mở nhạc Quang Dũng ở nhà, cảm giác hoài niệm thật sự”...

Thu Quyên viết: “Anh Tây hát tiếng Việt còn tình cảm hơn cả người yêu cũ nhắn tin xin lỗi. Nghe xong tự nhiên thấy mình cũng có món nợ tình cảm chưa trả, dù đang độc thân mấy năm nay. Người Việt thất tình nghe bài này đã thấy đau lòng, giờ thêm anh Tây hát nữa thì không biết trái tim nào chịu nổi”.

Nhiều dân mạng khen anh Tây hát tiếng Việt hay hơn cả họ. (Ảnh chụp màn hình)

Phạm Minh bình luận: “Anh học tiếng Việt từ bao giờ mà đã biết hát nhạc thất tình chuyên nghiệp thế này? Bình thường nghe người Việt hát bài này đã thấy buồn, giờ nghe anh Tây hát lại càng thấy thấm. Người ta học tiếng Việt để giao tiếp, còn anh này học luôn cả nhạc thất tình để đi karaoke”.

Nhiều bạn trẻ còn khen ngợi vị khách Tây hát hay hơn cả mình. “Nghe anh Tây hát mà tôi thấy hơi quê với chính mình, xin phép nhận thua. Đây là bài hát Việt Nam, tiếng cũng là tiếng Việt Nam, vậy mà anh Tây hát nghe tình hơn cả tôi hát. Có khi từ nay tôi chỉ dám nghe chứ không dám hát nữa”, Thanh Phong bình luận.

Bảo Quốc chia sẻ: “Anh hát đúng tông quá làm tôi mất luôn tự tin. Người Việt như tôi hát bài này nghe giống đọc thơ, còn anh hát một phát ra chất thất tình. Công nhận anh này hát hay thật chứ không phải kiểu người nước ngoài hát tiếng Việt cho vui. Có mấy đoạn nghe còn tình hơn cả mình hát. Từ nay nếu có karaoke chắc mình ngồi dưới vỗ tay, nhường mic cho anh”.

Nghe chàng trai Tây hát “Anh còn nợ em”, nhiều người hài hước đùa rằng anh “biết quá nhiều về Việt Nam rồi”. Phương Anh bình luận: “Anh Tây sang Việt Nam chắc không phải để du lịch bình thường đâu, mà đang âm thầm học hết văn hóa Việt Nam rồi. Mai mốt hỏi chắc anh thuộc cả danh sách món ăn sáng từng vùng mất. Chẳng mấy nữa lại thấy anh ngồi uống trà đá bàn chuyện giá vàng với các cô chú”.

Hoàng Quân dí dỏm: “Anh ấy nếu sau này làm thêm cái loa kẹo kéo ra phố Bùi Viện, TP.HCM thì hốt được cả một mớ tiền luôn. Chắc chắn, anh sang đây để học thêm nghề kiếm cơm, chứ không chỉ là hát cho vui nữa rồi. Mong có dịp rủ rê anh đi làm chầu ăn nhậu rồi hát karaoke”.