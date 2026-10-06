Xúc động clip cha tự nhận mình mạnh mẽ nhưng lại khóc nức khi con gái lấy chồng

(VTC News) -

Clip tự nhận mình mạnh mẽ nhưng lại bật khóc trong ngày cưới con gái. (Nguồn: @q02111994)

Trong ngày con gái lên xe hoa, người cha thường cố kìm nén sự xúc động để không tỏ ra yếu đuối, nhưng không ít người vẫn rơi nước mắt, thậm chí bật khóc nức nở vào khoảnh khắc con gái trở thành cô dâu. Clip đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội cho thấy sự “chống đỡ” đáng yêu đó.

Ban đầu, người cha tỏ ra khá cứng rắn. Vào ngày tân hôn, khi con gái hỏi: “Bữa nay con khóc, ba có khóc không?”, ông trả lời dứt khoát: “Không, vì ba mạnh mẽ, mạnh mẽ”. Nhưng đến khi nhìn con gái trong bộ váy cưới và chứng kiến khoảnh khắc con chuẩn bị về nhà chồng, ông lại không thể thực hiện điều mà mình vừa “hô khẩu hiệu”.

Lúc chia tay, người cha liên tục lau nước mắt, gương mặt vừa xúc động vừa cố gắng kìm nén. Sau cái ôm dành cho con gái, ông liền bật khóc nức nở. Cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với hình ảnh người cha mạnh mẽ trong đoạn clip trước đó khiến người xem vừa buồn cười vừa xúc động.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, nhiều dân mạng bình luận rằng lúc con còn ở nhà thì bố luôn tỏ ra cứng rắn, đến khi con gái thật sự bước sang một chặng đường mới thì bộ lại là người khóc nhiều nhất.

“Lúc dặn con thì mạnh mẽ lắm, đến ngày cưới chắc bố lại là người khóc trước cả cô dâu”; “Cả đời chẳng mấy khi nói những lời tình cảm với con, đến ngày con gái lấy chồng mới thấy thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào còn bế con trên tay, vậy mà chớp mắt đã phải đưa con về một gia đình khác”; “Xem mà vừa buồn cười vừa thương, bố bảo mạnh mẽ, cuối cùng bố lại nức nở trước”...

Hai hình ảnh trái ngược của người cha khiến dân mạng vừa buồn cười, vừa thương. (Ảnh chụp màn hình)

Mạnh Tuấn chia sẻ: “Chắc chỉ những người làm bố mẹ rồi mới hiểu cảm giác này. Ngày con gái lấy chồng là ngày vui, nhưng vui đến mấy vẫn có một chút hụt hẫng vì từ nay con không còn là cô bé lúc nào cũng chạy về gọi bố nữa. Mong cô dâu có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc để bố yên lòng”.

Khánh Thiện viết: “Tôi thích nhất là đoạn người bố tỏ ra mạnh mẽ, vui tươi, tích cực trước mặt con gái. Lúc nào cũng nghĩ phải làm chỗ dựa cho con, phải cứng rắn, nhưng đến lúc con gái lấy chồng thì chính mình lại không kìm được nước mắt”.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng chia sẻ câu chuyện ngày cưới của gia đình mình. “Ngày chị gái tôi lấy chồng, bố tôi cũng nói y chang vậy: ‘Hôm nay ngày vui, bố con mình không ai được khóc’. Vậy mà đến lúc nhà trai đến đón, ông đang đứng nói chuyện với mọi người tự nhiên quay mặt đi lau nước mắt. Sau này nghĩ lại mới thấy, có những ông bố cả đời ít khi thể hiện tình cảm, đến lúc con rời khỏi nhà mới để lộ hết sự lưu luyến”, Tố Uyên kể.

Hải Yến viết: “Ngày cưới tôi, bố không khóc mà cứ tất bật đi kiểm tra từng thứ. Người ta chụp ảnh thì bố chạy ra xem cỗ đã đủ chưa, khách có chỗ ngồi chưa, xe đưa dâu đến chưa. Mãi đến tối, bố mới gọi điện hỏi tôi có mệt không. Lúc ấy tôi mới nhận ra, có những ông bố không thể hiện bằng nước mắt, họ thể hiện bằng việc cả ngày cứ âm thầm lo cho con”.

Ngoài ra, không ít ông bố tâm sự rằng họ lo đến ngày con gái lập gia đình, mình sẽ không thể nín khóc. Tiến Dũng bình luận: “Tôi mới có con gái 7 tuổi thôi mà xem clip này đã thấy sống mũi cay cay. Bình thường nó cứ chạy quanh nhà, sáng gọi mẹ, tối lại ôm bố ngủ, vậy mà nghĩ đến một ngày nó không còn ở nhà nữa. Tôi hay đùa với chồng rằng lúc đó chắc hai vợ chồng mình tranh nhau khóc trước. Giờ thì còn lâu mới đến ngày ấy nhưng nghĩ thôi đã không muốn con lớn nhanh nữa”.