4 trải nghiệm không thể bỏ lỡ của mùa thu Hà Nội

(VTC News) -

Mùa thu luôn là thời điểm lãng mạn nhất trong năm ở Hà Nội. Giữa tháng 10 trở đi, nhiều người dân và du khách dần cảm nhận thấy những cơn gió heo may se lạnh bắt đầu len lỏi qua từng con phố, mang theo hương hoa sữa nồng nàn. Bên cạnh những góc phố cổ kính quen thuộc, những bạn trẻ còn có vô vàn trải nghiệm khác để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp độc đáo của Thủ đô.

Những trải nghiệm Hà Nội mùa thu luôn "hot"

Tháng 10 là thời điểm lý tưởng để bạn khám phá vẻ đẹp mùa thu Hà Nội, từ những con đường thơ mộng, đến những khu phố cổ sầm uất, đường ven hồ lãng mạn. Ngoài ra khi thời tiết dần chuyển lạnh, những hoạt động vui chơi giải trí, ngoài trời cũng vô cùng đa dạng.

Dạo bước trên con phố Phan Đình Phùng

Phố Phan Đình Phùng từ lâu đã trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng của mùa thu Hà Nội. Với hai hàng sấu cổ thụ vươn cao, con đường này như được nhuộm một màu vàng thơ mộng khi lá bắt đầu rụng.

Du khách nên đến đây vào sáng sớm hoặc chiều tà để tản bộ, hít thở không khí trong lành và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tuyệt đẹp. Khung cảnh lá vàng rơi trên vỉa hè rộng lát gạch, xen lẫn kiến trúc Pháp cổ kính, tạo nên một bức tranh lãng mạn không kém trời Âu.

Cứ mỗi độ thu về, Phan Đình Phùng lại trở thành địa điểm chụp ảnh lý tưởng của giới trẻ. Các bạn nữ trong tà áo dài trắng tinh khôi hay những bộ váy màu pastel, tay cầm bó cúc họa mi tạo dáng bên những hàng cây dần trở thành hình ảnh quen thuộc thời điểm này. Đây là trào lưu săn ảnh mùa thu không bao giờ lỗi mốt, biến con phố thành điểm hẹn của những nàng thơ.

Mỗi năm vào dịp mùa thu, phố Phan Đình Phùng lại tấp nập giới trẻ đến chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. (Ảnh: Trí Anh)

Nhâm nhi đồ uống tại phố cổ

Giữa lòng Hà Nội ồn ào, phố cổ luôn đem đến cảm giác bình yên với nhiều hàng cây cổ thụ thay lá cùng nếp sống nhẹ nhàng khi giao mùa. Khi thu về, nơi đây mang đến trải nghiệm khác biệt, tách biệt hẳn với nhịp sống hối hả.

Trong tiết trời dịu mát, nhiều người trẻ đến các hàng quán trong khu phố cổ để nhâm nhi một ly đồ uống vừa ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố cổ, cảm nhận gió heo may thoảng qua, tạo nên một khoảnh khắc thư thái, đậm chất Thủ đô.

Nhiều người yêu thích đồ nóng sẽ thưởng thức những ly cà phê trứng thơm ngậy. Các quán cà phê lâu đời nổi tiếng với cà phê trứng thường nằm ở khu vực gần Hồ Gươm, như Cafe Giảng, Cafe Đinh. Những ai thích đồ uống mát lạnh thường ghé đến các tiệm trà chanh gần Nhà thờ Lớn, Tạ Hiện. Ngoài ra, mùa thu cũng là thời điểm thích hợp để chụp những bức ảnh hoài cổ, tạo nên trào lưu "food tour" không thể bỏ lỡ.

Những ly cà phê trứng nóng hổi là món đồ uống thích hợp để thưởng thức vào mùa thu Hà Nội. (Ảnh: Xì Phố Cafe)

Đạp xe quanh Hồ Tây ngắm hoàng hôn

Hồ Tây vào thu là địa điểm lý tưởng để tìm về sự tĩnh lặng. Không khí mát mẻ, dễ chịu của buổi chiều tà rất thích hợp cho việc đạp xe thong dong dọc ven hồ. Khi ánh chiều buông xuống, du khách có thể dừng chân tại một quán cà phê ven hồ để ngắm nhìn khoảnh khắc mặt trời dát vàng trên mặt nước. Trải nghiệm nhâm nhi một ly cà phê nóng hổi, hít hà mùa hoa sữa thơm là một ký ức khó quên về mùa thu Hà Nội.

Đạp xe một vòng Hồ Tây (khoảng 17km) đã trở thành trào lưu của giới trẻ để rèn luyện sức khỏe và thư giãn. Các bạn trẻ thường thuê xe đạp đôi hoặc xe đơn, đi dọc các cung đường lãng mạn như Trích Sài, Vệ Hồ, Quảng An để chụp ảnh khoảnh khắc hoàng hôn lộng lẫy.

Nhiều người trẻ thường dừng lại ở những đoạn đường có cảnh đẹp như ngõ Từ Hoa hay bãi cỏ Phủ Tây Hồ, để ghi lại các ánh hoàng hôn dải màu vàng cam tím huyền ảo in trên mặt nước. Đây không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là cách để tận hưởng trọn vẹn sự lãng mạn và yên bình giữa lòng Thủ đô.

Trục đường Thanh Niên, đường Nguyễn Đình Thi ven Hồ Tây, luôn có rất đông giới trẻ tập trung để chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. (Nguồn: Vietnam Traveler)

Tham quan các di tích lịch sử, văn hóa

Mùa thu là thời điểm thích hợp để du khách tìm về những di tích lịch sử và văn hóa. Thời tiết mát mẻ thích hợp để những người trẻ dạo quanh Hồ Gươm, chiêm ngưỡng cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn; ghé thăm Hoàng thành Thăng Long hay Văn Miếu Quốc Tử Giám trong tiết trời se lạnh giúp du khách cảm nhận rõ hơn về chiều sâu văn hóa và lịch sử ngàn năm của Hà Nội.

Các địa điểm như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, hay Nhà tù Hỏa Lò đang trở thành những địa điểm check-in văn hóa được giới trẻ yêu thích. Thay vì chỉ tham quan đơn thuần, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ, lựa chọn mặc áo dài truyền thống đến chụp ảnh tại Văn Miếu, Hoàng thành. Bên cạnh đó, các chương trình trải nghiệm sáng tạo tại di tích vào buổi đêm cũng thu hút sự quan tâm của người trẻ:

Nhiều người trẻ cũng ưa thích tản bộ qua các con phố như Nguyễn Du, Quang Trung hay dạo quanh khu vực Hồ Gươm, cảm nhận mùi hương hoa sữa đặc trưng trong gió. Đây là trải nghiệm của lãng mạn mà chỉ riêng Hà Nội mới có.