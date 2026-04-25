Nam Long ADC và Nishi-Nippon Railroad ký kết hợp tác chiến lược.

Ngày 24/4 - Công ty Nam Long ADC - đơn vị cung cấp giải pháp phát triển dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền EHome và nhà ở xã hội EHomeS của Tập đoàn Nam Long vừa ký kết Hợp tác chiến lược với Tập đoàn Nishi-Nippon Railroad của Nhật Bản.

Sự kiện này thúc đẩy năng lực phát triển các dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, khẳng định cam kết của Nam Long đối với an sinh xã hội, đồng thời mang lại sự bảo chứng về chuẩn mực quốc tế trong chất lượng và quản trị dự án.

Theo biên bản ký kết, sau khi hoàn tất giao dịch, Nam Long sẽ sở hữu 51% cổ phần và Nishi-Nippon Railroad sở hữu 49% cổ phần của công ty liên doanh. Nishi-Nippon Railroad với vai trò cổ đông chiến lược sẽ tích cực tham gia vào công tác quản trị và điều hành, tận dụng thế mạnh trong thiết kế, vận hành và kỹ thuật nhằm tối ưu hóa hiệu quả dự án và giá trị dài hạn.

Sau khi chính thức hợp tác, Nam Long ADC đặt mục tiêu tăng trưởng dự kiến 80% vào năm 2030 và bàn giao hơn 22.000 căn hộ vào năm 2035.

Lộ trình này nhằm góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền ở Việt Nam, khi nhu cầu hiện tại lên đến 100.000 căn/năm nhưng nguồn cung thực tế còn ở mức thấp. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý I/2026, có 4 dự án được hoàn thành với quy mô chưa đến 580 căn.

Nishi-Nippon Railroad đã có hơn 10 năm hợp tác với Tập đoàn Nam Long ở cấp độ dự án. Nishi-Nippon Railroad là một trong những tập đoàn đa ngành có lịch sử lâu đời tại Nhật, với hơn 100 năm hoạt động trong lĩnh vực giao thông, logistics, bất động sản và khách sạn, hướng đến mục tiêu kiến tạo môi trường sống có giá trị cho cộng đồng, đặc biệt là đối với người mua nhà lần đầu hay các gia đình trẻ.

Trên nền tảng đó, sự hợp tác của Nishi-Nippon Railroad lần này ở cấp độ Doanh nghiệp khẳng định niềm tin và mục tiêu đồng hành dài hạn của đối tác Nhật Bản cùng tập đoàn Nam Long, đồng thời giúp Nam Long ADC củng cố năng lực toàn diện:

Tăng cường nguồn vốn và quản lý tài chính: Nishi-Nippon Railroad cung cấp nguồn vốn tài trợ không kèm điều kiện. Nguồn vốn mới sẽ được ưu tiên sử dụng để tiếp cận và phát triển quỹ đất trong thời gian tới.

Nâng cao chuẩn mực chất lượng: Nishi-Nippon Railroad chuyển giao các phương pháp xây dựng tiên tiến và tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản vào các sản phẩm sắp tới. Nishi-Nippon Railroad cũng sẽ cung cấp đội ngũ chuyên gia hỗ trợ Nam Long ADC trong việc tối ưu hóa thiết kế, lựa chọn vật liệu và thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp.

Cam kết an sinh xã hội: Hợp tác được xây dựng trên triết lý chung về phát triển bền vững và kiến tạo môi trường sống có giá trị. Nam Long ADC và Nishi-Nippon Railroad cùng hướng đến mục tiêu giúp đại đa số người Việt, đặc biệt là người mua nhà lần đầu và các gia đình trẻ tiếp cận nhà ở chất lượng.

Ông Chu Chee Kwang, Giám đốc cấp cao, Quản lý vận hành Công ty liên doanh, Đối tác & Liên minh Tập đoàn; Chủ tịch Nam Long ADC, cho biết: “Hợp tác chiến lược này là cột mốc quan trọng, tái khẳng định cam kết của Tập đoàn Nam Long trong việc phát triển bền vững dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền thông qua Nam Long ADC.

Việc Nishi-Nippon Railroad tham gia với vai trò cổ đông chiến lược không chỉ bổ sung nguồn vốn mà quan trọng hơn là chuyển giao các chuẩn mực quản trị, công nghệ xây dựng tiên tiến của Nhật Bản, giúp Nam Long ADC gia tăng chất lượng và hiệu quả sản phẩm EHome/EHomeS, góp phần giải quyết nhu cầu an sinh xã hội lớn tại Việt Nam”.

Ông Taro Koyama, đại diện Tập đoàn Nishi-Nippon Railroad: “Cam kết của Nam Long ADC trong việc cung cấp nhà ở vừa túi tiền hoàn toàn tương đồng với triết lý cốt lõi của Nishi-Nippon Railroad.

Việc nâng cấp từ hợp tác cấp độ dự án sang quan hệ đối tác cấp độ doanh nghiệp thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của chúng tôi vào năng lực triển khai của Nam Long ADC, đồng thời cho phép chúng tôi đóng góp tích cực hơn vào công tác quản trị và vận hành hiệu quả.

Qua bước tiến chiến lược này, chúng tôi càng tin tưởng hơn vào hành trình đồng hành bền vững, dài hạn để cùng kiến tạo những giá trị lâu dài cho cộng đồng Việt Nam”.