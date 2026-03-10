Mẹo sơn trần nhà giúp phòng khách đẹp và bền màu

(VTC News) -

Trần nhà là một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết định vẻ đẹp tổng thể của phòng khách. Tuy nhiên, nhiều gia chủ thường chỉ chú trọng đến màu sơn tường mà bỏ qua trần nhà. Việc sơn trần đúng cách giúp không gian trở nên sáng sủa, rộng rãi hơn, đồng thời góp phần tăng độ bền của lớp sơn theo thời gian.

Dưới đây là những mẹo sơn trần nhà đơn giản nhưng hiệu quả giúp phòng khách đẹp và bền màu:

Chuẩn bị không gian

Trước khi bắt đầu sơn trần phòng khách, nên dọn gọn đồ đạc trong phòng và phủ báo hoặc tấm nhựa lên sàn nhà để tránh sơn rơi vãi. Đồng thời, sử dụng băng keo chuyên dụng dán quanh viền trần và các khu vực cần bảo vệ nhằm tạo đường sơn sắc nét, hạn chế tình trạng lem màu.

Xử lý bề mặt trần

Xử lý bề mặt trần nhà trước khi sơn để đảm bảo độ bền. (Ảnh: Onip)

Một trong những bước quan trọng quyết định độ bền của lớp sơn là xử lý bề mặt trần nhà. Trước khi tiến hành sơn, cần kiểm tra xem trần có bị nứt, bong tróc hoặc ẩm mốc hay không.

Nếu trần có vết nứt nhỏ, nên dùng bột trét để xử lý trước khi sơn. Trường hợp trần bị ẩm mốc, cần làm sạch bằng dung dịch chuyên dụng để loại bỏ nấm mốc hoàn toàn. Bề mặt trần phải được làm sạch bụi và để khô ráo trước khi sơn để lớp sơn bám chắc và bền hơn.

Sử dụng sơn lót chống kiềm

Sơn lót là lớp sơn trung gian giữa bề mặt trần và lớp sơn phủ. Nhiều người thường bỏ qua bước này để tiết kiệm chi phí, nhưng đây lại là yếu tố quan trọng giúp lớp sơn bền màu.

Sơn lót chống kiềm giúp hạn chế tình trạng ố vàng, loang màu do các chất kiềm trong xi măng gây ra. Đồng thời, lớp sơn lót còn giúp tăng độ bám dính cho sơn phủ, giúp bề mặt trần mịn và đẹp hơn.

Lựa chọn màu sơn phù hợp

Màu sắc của trần nhà ảnh hưởng lớn đến cảm giác về diện tích và ánh sáng của phòng khách. Thông thường, các gam màu sáng như trắng, trắng kem, be nhạt hoặc xanh nhạt được nhiều gia đình lựa chọn vì giúp phản xạ ánh sáng tốt, tạo cảm giác không gian cao và rộng hơn.

Nếu phòng khách diện tích nhỏ hoặc trần thấp, nên ưu tiên các màu sáng để tạo hiệu ứng mở rộng không gian. Ngược lại, với những phòng khách có trần cao, gia chủ có thể thử các tông màu đậm hơn một chút để tạo điểm nhấn và mang lại cảm giác ấm cúng.

Sơn đúng kỹ thuật

Kỹ thuật sơn cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng và tính thẩm mỹ của trần nhà. Khi sơn, nên sử dụng con lăn chuyên dụng cho trần để lớp sơn được phủ đều. Việc sơn nên thực hiện theo từng mảng và theo cùng một hướng để tránh vệt chồng lên nhau.

(Ảnh: Bewin-coating)

Thông thường, trần nhà cần được sơn ít nhất hai lớp sơn phủ. Lớp thứ hai chỉ nên sơn khi lớp đầu tiên đã khô hoàn toàn để tránh hiện tượng bong tróc hoặc loang màu.

Chọn loại sơn chất lượng tốt

Việc lựa chọn loại sơn chất lượng cao sẽ giúp trần nhà bền màu và hạn chế tình trạng bong tróc sau thời gian sử dụng. Các loại sơn có khả năng chống ẩm, chống nấm mốc và dễ lau chùi thường được khuyến khích sử dụng cho phòng khách.

Ngoài ra, nên ưu tiên các loại sơn có độ che phủ tốt để tiết kiệm thời gian thi công cũng như giảm số lớp sơn cần sử dụng.