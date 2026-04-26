Kết quả Arsenal 1-0 Newcastle: Kỷ lục phạt góc, giành lại ngôi đầu

(VTC News)

Vài ngày sau khi bị Man City chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh, Arsenal đánh bại Newcastle United để đòi lại vị trí số 1. Eberechi Eze là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận đấu trên sân vận động Emirates (London).

Tình huống dẫn đến bàn thắng của Arsenal là pha phạt góc được dàn xếp đầy bất ngờ. Kai Havertz nhả bóng lại cho Eze dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm.

Arsenal lập kỷ lục là đội đầu tiên trong lịch sử Ngoại Hạng Anh ghi tới 17 bàn từ phạt góc trong một mùa giải. Họ cũng là đội có số bàn thắng mở tỷ số bằng phạt góc nhiều nhất (13 lần).

Eze (giữa) ghi bàn giúp Arsenal thắng Newcastle 1-0. (Ảnh: Arsenal)

Ngoài pha ghi bàn của Eze, cả Arsenal và Newcastle đều tấn công rất kém ở trận này. Trong hiệp một, Arsenal không có nổi cú sút nào trong vòng cấm của đối thủ. Theo dữ liệu máy tính, khả năng ghi bàn dựa trên mức độ nguy hiểm của các pha dứt điểm mà đội chủ nhà tạo ra ở nửa đầu (tính cả bàn thắng) chỉ là 8%.

Newcastle cũng không khá hơn. Họ có 9 cú dứt điểm nhưng cơ hội tốt nhất chỉ là khoảnh khắc Sandro Tonali sút xa bị thủ môn David Raya cản phá.

Arsenal chật vật trước Newcastle. (Ảnh: AP)

Sức hấp dẫn của trận đấu không tăng lên trong hiệp 2. Những phương án thay người của cả 2 đội đều không hiệu quả, thậm chí những tiền đạo đắt giá là Viktor Gyokeres (Arsenal) và Yoanne Wissa (Newcastle) còn gây thất vọng khi làm hỏng những pha tấn công mang đến nhiều hy vọng nhất.

Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận. Arsenal có 3 điểm để giành lại ngôi đầu bảng, hơn Man City 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Việc chỉ thắng với cách biệt 1 bàn cũng không có lợi cho Arsenal khi họ phải cạnh tranh cả về chỉ số phụ với Man City.

Arsenal 1-0 Newcastle Eze 9'

Số liệu thống kê Arsenal 1-0 Newcastle.

Đội hình Arsenal vs Newcastle

Arsenal: David Raya (7,2 điểm), Piero Hincapie (7,6), Gabriel Magalhaes (6,7), William Saliba (6,8), Ben White (6,6), Declan Rice (6,1), Martin Zubimendi (7,7), Martin Odegaard (7,4), Eberechi Eze (7,7), Kai Havertz (6,8), Noni Madueke (6,5) - Thay người: Viktor Gyokeres (6,1), Gabriel Martinelli (6,8), Myles Lewis-Skelly, Bukayo Saka.

Newcastle: Nick Pope (6,7), Dan Burn (7,3), Sven Botman (7,6), Malick Thiaw (7,0), Lewis Miley (7,1), Sandro Tonali (7,2), Jacob Ramsey (6,3), Bruno Guimaraes (7,0), Joe Willock (6,0), Jacob Murphy (5,7), Will Osula (5,9) - Thay người: Harvey Barnes (6,5), Yoanne Wissa (5,6), Nick Woltemade (6,7), Anthony Elanga.

