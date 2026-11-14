Những mẫu nhà ống 3 tầng mặt tiền 5m đẹp, hiện đại

(VTC News) -

Nhà ống 3 tầng mặt tiền 5m ngày càng được nhiều gia đình quan tâm nhờ khả năng khai thác diện tích hiệu quả. Chiều ngang 5m không quá hẹp, cho phép kiến trúc sư linh hoạt trong việc bố trí cửa chính, ban công, hệ cửa kính và các mảng trang trí mặt tiền.

Với mặt tiền rộng 5m, nhà ống 3 tầng có thể bố trí linh hoạt từ 3-4 phòng ngủ, kết hợp gara, giếng trời, sân thượng hoặc không gian kinh doanh tùy theo diện tích khu đất và nhu cầu sử dụng.

Những mẫu nhà ống 3 tầng mặt tiền 5m đẹp, được ưa chuộng

Nhà ống 3 tầng phong cách hiện đại

(Ảnh: Vĩnh Tường)

Đây là phương án phổ biến nhờ hình khối vuông vức, đường nét đơn giản và hạn chế các chi tiết trang trí cầu kỳ. Mặt tiền thường sử dụng gam màu trắng, be, xám kết hợp vật liệu kính, gỗ hoặc đá ốp để tạo điểm nhấn.

Nhà ống 3 tầng mái bằng

(Ảnh: Vĩnh Tường)

Nhà ống 3 tầng mái bằng mang phong cách trẻ trung, khỏe khoắn với phần mái phẳng, hình khối rõ ràng. Gia chủ có thể tận dụng sân thượng làm khu vực trồng cây, thư giãn hoặc bố trí không gian giặt phơi tùy nhu cầu.

Nhà ống 3 tầng mái Thái

(Ảnh: Decoxdesign)

Điểm nhấn nổi bật nhất của mẫu nhà là hệ mái Thái kép với độ dốc cao, tạo nên vẻ thanh thoát. Các tầng 2 và 3 được trang bị ban công với lan can sắt nghệ thuật màu đen, tay vịn vàng và các trụ cột tròn tinh tế.

Nhà ống 3 tầng có gara

(Ảnh: Vĩnh Tường)

Với mặt tiền 5m, gia chủ có thể cân nhắc bố trí gara ô tô ở tầng một nếu chiều sâu khu đất và phương án giao thông nội bộ cho phép. Khu vực để xe cần được tính toán lối ra vào, thông gió và giải pháp chống thấm, hạn chế ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt.

Nhà ống 3 tầng tân cổ điển

(Ảnh: Vĩnh Tường)

Nhà ống 3 tầng phong cách tân cổ điển nổi bật với diện mạo thanh lịch và tinh tế qua gam màu trắng kem trang nhã. Mặt tiền gây ấn tượng bởi hệ trụ cột vuông có đường soi rãnh chạy dọc thông tầng kết hợp cùng phần mái giật cấp điểm xuyết hoa văn phù điêu đắp nổi sang trọng.