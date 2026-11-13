Vừa chọn được dinh thự sườn đồi tại Vịnh Mây, vừa giữ dòng tiền nhờ voucher

(VTC News) -

Cùng hướng về vịnh Nam Chơn, Bayfront Collection và Hilltop Collection tại Vịnh Mây mang đến những lựa chọn khác nhau về loại hình nhà, cao độ và sự riêng tư. Bayfront Collection gồm nhà phố và dinh thự đơn lập ở dải cao độ gần mặt vịnh. Hilltop Collection gồm dinh thự đơn lập biệt lập, nương theo triền đồi, dành ưu tiên cho khoảng riêng và tầm nhìn trên cao.

Vịnh Mây mở ra nhiều lựa chọn nhà ở theo địa hình, loại hình kiến trúc và nhu cầu riêng tư.

Bayfront Collection cho những nếp sinh hoạt đa dạng

Nhà phố Bayfront Collection phù hợp với gia đình muốn tổ chức nhiều hoạt động trong cùng một ngôi nhà. Dòng căn 5,5 × 12 m, tổng diện tích sàn 263,4 m² được thiết kế bốn tầng, bốn phòng ngủ, cùng tầng đa năng và sân bên hông rộng 2 m. Cách bố trí này tạo điều kiện phân chia không gian riêng cho từng thành viên, đồng thời duy trì khu vực sinh hoạt chung.

Khi con còn nhỏ, tầng đa năng có thể được bố trí thành nơi vui chơi hoặc học tập cùng cha mẹ. Khi con lớn hơn, không gian này có thể chuyển đổi thành góc đọc sách, làm việc hoặc thư giãn.

Với người Đà Nẵng mua thêm nhà, Bayfront Collection mang tới một không gian có thể sử dụng thường xuyên hơn theo thời gian, từ những ngày cuối tuần, dịp gia đình sum họp đến các kỳ nghỉ dài. Những yếu tố như lối đi thuận tiện, phòng nghỉ cho cha mẹ lớn tuổi hay không gian dùng bữa chung vì thế cần được cân nhắc ngay từ khi chọn căn.

Bên cạnh nhà phố, Bayfront Collection còn có dinh thự đơn lập dành cho gia chủ ưu tiên khuôn viên độc lập và khoảng riêng quanh nhà. Hai loại hình đáp ứng những nhu cầu khác nhau, từ tổ chức sinh hoạt theo tầng đến tận hưởng không gian riêng tư trong một khuôn viên biệt lập.

Phối cảnh nhà phố phong cách Hiện Đại Nhiệt Đới tại Vịnh Mây.

Hilltop Collection dành cho cuộc sống riêng tư trên sườn đồi

Nếu Bayfront Collection hướng đến nhịp sinh hoạt linh hoạt, Hilltop Collection dành cho những chủ nhân ưu tiên sự riêng tư và trải nghiệm sống gắn với địa hình đồi núi. Các dinh thự đơn lập được bố trí giật cấp theo triền đồi, tạo nên những vị trí khác nhau về tầm nhìn, kết nối với đường nội khu và không gian cây xanh. Tùy từng căn, gia chủ có thể lựa chọn khoảng ban công đón cảnh quan, sân vườn riêng hay không gian sinh hoạt hướng ra mặt vịnh.

Khuôn viên độc lập cũng tạo điều kiện để gia đình tổ chức những cuộc gặp gỡ theo nhịp riêng. Bữa ăn với người thân có thể kéo dài trong buổi chiều, khách ở lại qua đêm vẫn có phòng nghỉ riêng, trong khi các thành viên duy trì nếp sinh hoạt thường ngày. Với người thường xuyên tiếp khách vì công việc, ngôi nhà thứ hai còn là nơi dành những cuộc gặp thân tình cho gia đình và bạn bè.

Tại Vịnh Mây, Oceania Clubhouse rộng 6.500 m² và Hải Vân Wellness Hub rộng 1,6 ha được quy hoạch để bổ sung không gian gặp gỡ, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Khi các hạng mục hoàn thiện và đi vào vận hành, cư dân sẽ có thêm lựa chọn trải nghiệm bên ngoài không gian riêng của gia đình.

Dinh thự đơn lập tại Vịnh Mây với những khoảng mở hướng cảnh quan.

Voucher 30% giúp giảm vốn ban đầu, dành ngân sách cho những kế hoạch riêng

Lựa chọn Bayfront Collection hay Hilltop Collection đều đi cùng việc xác định cách phân bổ ngân sách cho ngôi nhà. Gia đình sử dụng thường xuyên có thể ưu tiên hoàn thiện phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ và khu bếp. Người muốn dành dinh thự cho những dịp sum họp có thể đầu tư nhiều hơn vào không gian tiếp khách, bàn ăn và phòng nghỉ cho người thân. Bên cạnh đó, một phần nguồn lực có thể được giữ lại để phục vụ kinh doanh hoặc những kế hoạch tài chính khác.

Đây là lúc voucher Vinhomes phát huy lợi thế. Theo đó, khách hàng sở hữu “Voucher Đặc quyền sở hữu nhà Vinhomes” có thể sử dụng để thanh toán tối đa 30% giá trị căn, thời hạn đến hết ngày 31/12/2026. Đặc quyền chuyển hóa thành “tiền” lên tới hàng tỷ đồng, tùy mệnh giá voucher và sản phẩm, qua đó giảm đáng kể số vốn tự có cần huy động khi giao dịch.

Giá trị của voucher không chỉ nằm ở khoản tiền được khấu trừ vào giá trị căn nhà, mà còn ở phần dòng vốn được giữ lại. Thay vì dồn toàn bộ nguồn tiền hiện có vào bất động sản, người mua có thể dành ngân sách cho việc hoàn thiện nội thất, trang bị tiện nghi, chăm sóc ngôi nhà hoặc tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh đang tạo dòng tiền. Phần vốn còn lại cũng có thể phục vụ nhu cầu của con cái, cha mẹ và những kế hoạch dài hạn khác của gia đình.

Thời hạn voucher đến ngày 31/12/2026 khiến việc tìm hiểu quỹ căn đủ điều kiện, đối chiếu giá trị ưu đãi và phương án thanh toán trở nên cần thiết ngay từ lúc này. Chọn đúng vị trí, đúng loại hình và tận dụng chính sách trong thời gian hiệu lực sẽ giúp chủ nhân Vịnh Mây có cả không gian sống mong muốn lẫn nguồn lực tài chính cho những dự định tiếp theo.