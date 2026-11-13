Chi phí xây nhà vườn mái Nhật 1 tầng 150m² hết bao nhiêu?

(VTC News) -

Nhà vườn mái Nhật 1 tầng diện tích 150m² được ưa chuộng nhờ không gian sống rộng rãi, kiến trúc hài hòa và khả năng kết nối với thiên nhiên.

Đặc điểm của nhà vườn mái Nhật 1 tầng 150m²

Nhà vườn mái Nhật 1 tầng 150m² kết hợp giữa không gian sinh hoạt trong nhà và sân vườn bên ngoài.

Kiểu nhà này có phần mái dốc nhẹ, mở rộng về nhiều phía, tạo cảm giác cân đối và thanh thoát. So với mái Thái, mái Nhật thường có độ dốc vừa phải, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc từ hiện đại đến tân cổ điển.

Với diện tích sàn 150m², có thể bố trí 3-4 phòng ngủ, phòng khách, khu vực thờ, bếp và phòng ăn cùng các công trình phụ trợ. Tùy nhu cầu sử dụng, mặt bằng có thể thiết kế theo dạng chữ L, chữ U hoặc hình khối vuông truyền thống.

Mẫu nhà vườn mái Nhật. (Ảnh minh họa: AI)

Chi phí xây nhà vườn mái Nhật 1 tầng 150m² bao nhiêu?

Chi phí xây nhà thường áp dụng công thức:

Tổng chi phí = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá thi công/m²

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích móng, sàn và mái. Thông thường, diện tích móng băng được tính khoảng 50% diện tích tầng 1; móng cọc khoảng 20-40%, tùy phương án kết cấu và cách tính của nhà thầu. Phần mái Nhật có thể tính khoảng 50-80% diện tích sàn, tùy thiết kế và vật liệu sử dụng.

Giả sử công trình sử dụng móng băng, mái Nhật và có diện tích sàn 150m², cách tính diện tích tham khảo như sau:

Diện tích tầng 1: 150m² x 100% = 150m²

Diện tích móng băng: 150m² x 50% = 75m²

Diện tích mái Nhật: 150m² x 60% = 90m²

Tổng diện tích xây dựng là 315m²

Trên thị trường, đơn giá thi công phần thô và nhân công hoàn thiện khoảng 3,5 - 4,5 triệu đồng/m². Đơn giá xây trọn gói từ 5 - 8 triệu đồng/m².

Áp dụng đơn giá xây dựng phần thô 4,2 triệu đồng/m², chi phí xây nhà vườn mái Nhật 1 tầng 150m² ước tính:

315m² x 4,2 triệu đồng/m² = 1,323 tỷ đồng

Nếu đơn giá xây trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà vườn mái Nhật 1 tầng 150m² ước tính:

315m² x 8 triệu đồng/m² = 2,52 tỷ đồng

Lưu ý, đây là phép tính dự toán sơ bộ theo giả định, không phải báo giá cố định cho mọi công trình. Chi phí xây nhà thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện thi công, chất lượng vật liệu hoàn thiện, nền đất...