Vinhomes Green Paradise nhiều tiềm năng trở thành 'kỳ quan đô thị tương lai'

(VTC News) -

Kỳ quan trong thế kỷ XXI là những đô thị vị nhân sinh

Đúng ngày 31/10/2026 - Ngày Thành phố Thế giới, tổ chức New7Wonders đã kích hoạt cổng bình chọn toàn cầu cho chiến dịch “7 kỳ quan đô thị tương lai”. Sự kiện có đặc biệt ý nghĩa với Việt Nam khi siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bình chọn.

Hành trình này sẽ diễn ra xuyên suốt một năm, qua nhiều vòng bình chọn khắt khe, từ hơn 260 đề cử ban đầu tìm ra 77 ứng viên, rút gọn xuống 28 ứng viên chung kết, trước khi chính thức đóng cổng và công bố danh sách “7 kỳ quan đô thị tương lai” vào ngày 31/10/2027.

Sự xuất hiện của đại diện Việt Nam diễn ra vào đúng thời điểm thế giới đang có bước chuyển dịch sâu sắc trong cách định nghĩa về một “kỳ quan”.

Nếu cuộc bình chọn năm 2007 do New7Wonders khởi xướng tôn vinh những kiệt tác kiến trúc từ quá khứ, dấu ấn năm 2011 khắc ghi vẻ đẹp tạo tác triệu năm của Vịnh Hạ Long cùng các kỳ quan thiên nhiên mới, thì thế kỷ XXI đặt nhân loại trước những thách thức chưa từng có về già hóa dân số, quá tải hạ tầng, biến đổi khí hậu và áp lực nghẹt thở của các khối bê tông chọc trời.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch “7 kỳ quan đô thị tương lai”. (Ảnh chụp màn hình bình chọn)

Thước đo của một kỳ quan thế hệ mới không còn nằm ở quy mô xây dựng hay chiều cao đơn thuần, mà đo bằng năng lực thích ứng sinh thái, sự hòa hợp với tự nhiên và chất lượng sống của cư dân được vun bồi qua nhiều thế hệ.

Xuất hiện trong danh sách đề cử, Vinhomes Green Paradise không chỉ tham gia một cuộc đua danh hiệu, mà đại diện cho khát vọng của người Việt khi đưa ra lời giải tiên phong cho câu hỏi lớn của thời đại về cách con người cùng chung sống hòa thuận với thiên nhiên.

Mô hình siêu đô thị ESG++ “độc nhất thế giới” bên khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ

Sức thuyết phục lớn nhất của Vinhomes Green Paradise nằm ở triết lý quy hoạch cộng sinh hiếm có. Trên quy mô 2.870ha, siêu đô thị sở hữu địa thế độc bản khi tựa lưng vào 75.000ha rừng ngập mặn Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, đồng thời mở rộng tầm nhìn ôm trọn Thái Bình Dương khoáng đạt.

Dự án duy trì mật độ xây dựng chỉ khoảng 17%, dành phần lớn diện tích cho mảng xanh, mặt nước và biển hồ nước mặn Paradise Lagoon quy mô tới 800ha. Thiên nhiên ở đây không phải là lớp trang trí, mà trở thành hạ tầng vi khí hậu trực tiếp bồi hoàn sức khỏe cho cư dân.

Không gian rừng - biển - hồ cùng quy hoạch mật độ xây dựng thấp tạo nền tảng cho chuẩn sống xanh, khỏe và tái sinh tại Vinhomes Green Paradise.

Trên nền tảng sinh thái đó, siêu đô thị hướng tới hiện thực hóa bộ tiêu chuẩn ESG++ khắt khe và tiên phong trên thế giới.

Với hệ sinh thái công nghệ quản trị tích hợp AI và IoT, mọi dữ liệu về chất lượng không khí, tuần hoàn nguồn nước, năng lượng sạch và an ninh trật tự đều được giám sát theo thời gian thực, trở thành tấm lá chắn bảo vệ con người, biến không gian sống thành một môi trường trong lành và an toàn.

Đặc biệt, giá trị nhân văn của một “kỳ quan đô thị” được khẳng định qua hệ sinh thái an sinh đồng bộ phục vụ trọn vẹn vòng đời con người.

Đó là bệ phóng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ với hệ thống trường học Vinschool, Brighton College Vietnam; là sự an tâm tuyệt đối của gia đình đa thế hệ với bệnh viện Vinmec quy mô 500 giường; là quần thể dưỡng lão chuyên biệt Vin New Horizon giúp người cao tuổi duy trì nếp sống tự chủ, an nhiên.

Sự kết nối liên hoàn giữa các tiện ích văn hóa, giải trí và an sinh kiến tạo diện mạo một siêu đô thị sống động, lấy chất lượng sống của con người làm trung tâm.

Sức sống của một cực phát triển tương lai tiếp tục được thắp sáng bởi cỗ máy kinh tế trải nghiệm liên hoàn gồm quần thể giải trí VinWonders, bộ đôi sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế và Nhà hát Sóng Xanh với quảng trường sự kiện 60.000 chỗ. Tất cả được kết nối liền mạch về trung tâm thành phố qua tuyến đường sắt tốc độ cao tần suất dự kiến 5 phút/chuyến với thời gian di chuyển chỉ 13 phút.

Xét trên ba tiêu chí khắt khe của cuộc bình chọn toàn cầu, gồm Môi trường, Công nghệ thông minh và Lấy con người làm trung tâm, siêu đô thị ESG++ phía Nam TP.HCM đã chứng minh rằng, Việt Nam không chỉ thụ hưởng những di sản của tiền nhân hay tạo hóa, mà đang chủ động tham gia dẫn dắt và đóng góp lời giải thiết thực cho tương lai đô thị của nhân loại.

“Mỗi khi chúng tôi giới thiệu về các ứng viên của chiến dịch, mọi người đều vô cùng kinh ngạc về mô hình đô thị ESG++ này của Vinhomes. Mô hình hệ sinh thái như thế không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Đây là điều mà thế giới vẫn cần tìm hiểu và học hỏi”, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders, đánh giá.

Được kỳ vọng trở thành một trong “7 kỳ quan đô thị tương lai”, Vinhomes Green Paradise không chỉ nâng tầm vị thế cho một vùng đất, mà đang đại diện cho khát vọng, lòng tự tôn và cam kết hành động mạnh mẽ của người Việt khi tự tin kiến tạo một biểu tượng sống nhân văn, xanh bền vững để trao truyền trọn vẹn cho mai sau.