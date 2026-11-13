TP.HCM chỉnh trang đô thị: Chọn an cư ở đâu để có chất lượng sống tốt hơn?

(VTC News) -

Trước mặt bằng giá bất động sản nội đô ngày càng đắt đỏ, đại đô thị Vinhomes Sài Gòn Park tại cửa ngõ Tây Bắc trở thành lựa chọn hợp lý để các gia đình nâng cấp chất lượng sống trong một ngân sách vừa tầm.

Nâng tầm chất lượng sống mà không chịu áp lực tài chính

Trong kế hoạch chỉnh trang đô thị ven sông, kênh rạch, TP.HCM dự kiến triển khai 115 dự án tại 53 phường, xã, hướng tới di dời 41.540 căn nhà trong giai đoạn 2026-2030. Đằng sau chủ trương chỉnh trang quy mô lớn là bài toán an cư rất thực tế của từng hộ gia đình.

Trước đây, phần lớn nhà ở ven kênh rạch đều chịu cảnh hạ tầng chật hẹp, thiếu không gian công cộng và môi trường sống không đảm bảo. Khi đứng trước bước ngoặt chuyển chỗ ở, nhiều gia đình không đơn thuần tìm kiếm một mái nhà thay thế, mà mong muốn nâng cấp toàn diện chất lượng sống cho cả nhà.

Thay vì tiếp tục sống trong những khu vực còn hạn chế về hạ tầng, họ hướng tới những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, có không gian xanh, tiện ích hiện đại và môi trường sinh hoạt thuận tiện hơn. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm sao hiện thực hóa mong muốn ấy với mức chi phí hợp lý so với mặt bằng giá nhà đất vốn đã neo cao tại TP.HCM.

Không gian mặt nước và nhà kính tại Botanica Park phía Tây Bắc TP.HCM mang thiên nhiên vào nhịp sống thường nhật của cư dân.

Đại đô thị tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM mở ra hướng đi khả thi khi cân bằng cả 2 nhu cầu đó. Thay vì dồn ngân sách lớn vào những căn nhà hẻm nhỏ thiếu tiện ích ở nội đô, việc dịch chuyển về đại đô thị quy hoạch bài bản như Vinhomes Sài Gòn Park giúp các gia đình tiếp cận chuẩn sống đồng bộ với mức chi phí dễ chịu hơn nhiều so với mặt bằng giá trung tâm thành phố.

Với quy mô 1.080ha, dự án dành gần 200 ha cho cây xanh, mặt nước cùng hệ thống hơn 70 công viên tiện ích đan cài quanh các khu ở. Khoảng không gian chung rộng lớn này giúp mở rộng biên độ sinh hoạt của mỗi gia đình ra ngoài cánh cửa riêng, tạo nên môi trường sống trong lành mà các khu dân cư tự phát khó có thể đáp ứng.

Giá trị của gần 200ha cảnh quan còn nằm ở cách cư dân tiếp cận và sử dụng hằng ngày. Hệ thống công viên tại Vinhomes Sài Gòn Park được thiết kế theo nhiều chủ đề gắn với thói quen vận động, thư giãn của cả trẻ nhỏ, người trưởng thành lẫn người cao tuổi, biến không gian ngoài trời thành điểm hẹn quen thuộc trong lịch sinh hoạt mỗi tuần.

Yên tâm đợi ngày ngôi nhà hoàn thành nhờ giãn thanh toán xây dựng 420 - 540 ngày

Tiến độ hình thành môi trường sống cũng được hoạch định theo từng cột mốc cụ thể để người mua chủ động kế hoạch chuyển cư. Theo dự kiến, công viên Galaxy Park hoàn thành vào quý I/2027, Botanica Park về đích vào quý II/2028.

Cũng trong năm 2028, loạt điểm đến quy mô gồm VinWonders Ocean Park, Global Village, Saigon Lifestyle Hub và C-Town dự kiến khai trương, bổ sung đầy đủ không gian vui chơi, mua sắm và giao lưu cộng đồng.

Không gian vui chơi ngoài trời tại công viên Galaxy Park bổ sung lựa chọn vận động và khám phá cho gia đình có trẻ nhỏ.

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, cơ cấu sản phẩm và chính sách tài chính tại dự án cũng được thiết kế sát với khả năng chi trả của nhóm khách hàng muốn nâng cấp chỗ ở với chi phí vừa tầm.

Đơn cử, dòng nhà phố liền kề giãn xây diện tích 60 m² tại khu Ivy Park giúp tối ưu tổng giá trị đầu tư ban đầu nhưng vẫn đảm bảo công năng sinh hoạt riêng tư nhiều tầng cho cả gia đình, trong khi mọi nhu cầu thư giãn, thể chất đều được đáp ứng bởi hệ tiện ích đại đô thị bên ngoài.

Công viên Galaxy Park có kế hoạch hoàn thành vào quý IV/2026.

Đặc biệt, cơ chế giãn tiến độ thanh toán phần xây dựng lên tới 420-540 ngày (khoảng 14 - 18 tháng) tạo ra khoảng đệm tài chính quý giá. Người mua có thêm thời gian thu xếp nguồn vốn từ việc chuyển đổi chỗ ở cũ, theo dõi tiến độ hạ tầng, tiện ích khu vực và đại đô thị, từ đó chủ động lịch hoàn thiện nội thất sát với thời điểm dọn về sinh sống.

Từ làn sóng chỉnh trang kênh rạch tại TP.HCM, quyết định chuyển nhà của nhiều gia đình đang chuyển dịch từ tâm thế tìm nơi ở tạm sang chọn chuẩn sống mới. Với quy hoạch sinh thái đồng bộ cùng phương án tài chính vừa sức tại Vinhomes Sài Gòn Park, hành trình nâng cấp tổ ấm trở nên khả thi và nhẹ nhàng hơn ngay từ bước khởi đầu.