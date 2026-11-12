Đón sóng metro nghìn tỷ, bờ Bắc Thủ đô định hình chuẩn mực phát triển đô thị TOD

(VTC News) -

Đón đầu làn sóng đầu tư hạ tầng metro quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường, InterCentral tiên phong hiện thực hóa mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD). Nằm ngay tại cửa ngõ chiến lược Vĩnh Thanh, dự án đón đầu mạng lưới metro để kiến tạo một tâm điểm kết nối và giao thương sôi động hàng đầu khu vực.

Tọa độ kết nối chiến lược và sức bật từ mô hình đô thị TOD

Mô hình TOD từ lâu đã được xem là chìa khóa thành công của các siêu đô thị hàng đầu thế giới như Tokyo, Seoul, Thượng Hải hay Singapore nhờ khả năng tối ưu hóa quỹ đất và lấy hệ thống giao thông công cộng làm xương sống phát triển. Khi các đô thị lớn bước vào đại công trường metro, bất động sản TOD được nhận định sẽ đóng vai trò dẫn dắt toàn thị trường trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Mô hình này giúp giải quyết triệt để bài toán về không gian lẫn thời gian di chuyển, giảm thiểu sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và cắt giảm phát thải ra môi trường. Đối với Hà Nội, việc chuyển đổi cấu trúc không gian theo mô hình đa cực, đa trung tâm không chỉ là mở rộng địa giới hành chính, mà cốt lõi là hình thành những trung tâm mới hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Trong tiến trình ấy, nguyên tắc cốt lõi được đặt ra là hạ tầng kỹ thuật phải đi trước một bước, phát triển đô thị phải đồng bộ và mỗi công trình được hình thành phải tạo nên giá trị phát triển thực chất, lâu dài.

Tại khu vực Vĩnh Thanh, sự cộng hưởng chiến lược giữa đại đô thị InterCentral của Tập đoàn Hateco và dự án đầu tư công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật xung quanh chính là minh chứng cụ thể cho cách tiếp cận này: Nhà nước tạo lập hạ tầng khung kết nối, doanh nghiệp kiến tạo không gian sống và các tiện ích thương mại tầm vóc. Khi hạ tầng công cộng mở đường và đô thị hiện đại thành hình, nguồn lực đất đai được khơi thông, từng bước chuyển hóa tiềm năng vị trí thành động lực tăng trưởng bền vững cho cực hội nhập quốc tế phía Bắc.

InterCentral sở hữu tọa độ kết nối chiến lược kế cận điểm giao thoa của hai tuyến Metro số 4 và số 6 tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Sức bật của InterCentral còn được nhân lên gấp bội khi dự án tọa lạc kế cận điểm giao thoa của hai tuyến đường sắt đô thị trọng điểm gồm tuyến Metro số 4 (Mê Linh - Sài Đồng - Hoàng Mai) và tuyến Metro số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi).

Lợi thế này mở ra cho cư dân và du khách trải nghiệm di chuyển thuận tiện, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc và giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Mạng lưới đường sắt đô thị kết hợp cùng các trục đường huyết mạch giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ dự án tới Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cũng như kết nối nhanh chóng vào khu vực Tây Hồ Tây và lõi nội đô lịch sử.

Việc nằm tại giao điểm chiến lược giữa trục giao thông đối ngoại và hệ thống Metro đã định vị InterCentral như một điểm trung chuyển quy mô lớn, đón trọn dòng lưu chuyển thường xuyên của các chuyên gia quốc tế, giới kinh doanh, du khách và lực lượng lao động chất lượng cao gắn liền với trục dịch vụ và logistics của sân bay.

Không gian tích hợp đa chức năng và giá trị gia tăng bền vững

Thực tế từ các quốc gia phát triển chứng minh, nhà ga metro chỉ là điều kiện cần, còn năng lực quy hoạch và tổ chức không gian của chủ đầu tư mới là chìa khóa quyết định sự thành bại và sức bật gia tăng giá trị cho một mô hình TOD. Thấu hiểu quy luật đó, Tập đoàn Hateco đã chủ động hiện thực hóa lợi thế vị trí thành một “thành phố 15 phút” tích hợp đa chức năng, nơi mọi nhu cầu sống, làm việc, mua sắm và giải trí đều được đáp ứng trọn vẹn ngay trong 15 phút đi bộ.

Không gian tổng thể được phân bổ khoa học với tháp đôi thương mại dịch vụ cao 60 tầng, các tòa chung cư cao cấp cao 45 đến 50 tầng kết hợp cùng 157 căn biệt thự và 266 căn liền kề sang trọng. Điểm nhấn tạo nên sức bật kinh tế cho khu đô thị là hệ sinh thái thương mại quy mô lớn, bao gồm đại trung tâm thương mại rộng gần 100.000 m² và tuyến phố thương mại được kết nối trực tiếp với dòng khách luân chuyển từ ga Metro. Sự hội tụ nhộn nhịp này là tiền đề vững chắc thúc đẩy các hoạt động giao thương, mua sắm, ẩm thực và giải trí phát triển không ngừng nghỉ, đưa dự án trở thành một điểm đến sôi động thay vì một khu dân cư đơn thuần.

Sự giao hòa giữa nhịp sống đô thị hiện đại và không gian sinh thái trong lành tại “thành phố 15 phút” InterCentral.

Song hành cùng nhịp sống thương mại sầm uất, InterCentral vẫn dành sự ưu tiên đặc biệt cho chất lượng môi trường sống và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Dự án được quy hoạch hài hòa với hơn 10,8 ha diện tích cây xanh, công viên, mặt nước cùng song hồ điều hòa rộng hơn 7,2 ha, bảo đảm hệ thống hạ tầng xã hội hoàn chỉnh từ trường học liên cấp quốc tế, cơ sở y tế đến không gian sinh hoạt văn hóa ngoài trời.

Sự kết hợp giữa tư duy quy hoạch TOD chuẩn mực, hạ tầng kết nối vượt trội và quy mô đầu tư bài bản đã khẳng định vị thế biểu tượng của InterCentral trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô. Không chỉ giải bài toán về một không gian sống văn minh, đón đầu tương lai, dự án còn mang trong mình tiềm năng gia tăng giá bền vững, xác lập vị thế vững chắc của một cực phát triển mới bên bờ Bắc sông Hồng.