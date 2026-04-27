Những loại hạt hỗ trợ giảm huyết áp, tốt cho tim mạch

(VTC News) -

Quả óc chó

Báo Lao động dẫn nguồn Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ khuyến cáo mọi người nên ăn quả óc chó 2-3 lần một tuần để giảm các bệnh tim mạch và mạch máu não, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên, cao tuổi và phụ nữ mãn kinh.

Vì quả óc chó chứa arginine và một số lượng lớn chất chống oxy hóa, rất quan trọng để ngăn ngừa bệnh mạch vành, bệnh tim, đột quỵ, hỗ trợ bệnh Alzheimer, nhưng lưu ý không dùng quá nhiều cùng một lúc.

Ngoài ra, khi ăn quả óc chó, không nên bóc lớp vỏ mỏng màu nâu trên bề mặt của nhân quả óc chó, vì dinh dưỡng trong lớp vỏ mỏng này cực kỳ cao.

Bổ sung hạt thường xuyên rất tốt cho sức khỏe

Hạnh nhân

Hạnh nhân là loại hạt có lợi cho tim mạch nhờ cung cấp các dưỡng chất giúp kiểm soát huyết áp và cholesterol. Chúng giàu chất béo không bão hòa đơn, chất xơ và magiê – những thành phần quan trọng trong chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Khoảng 28g hạnh nhân cung cấp tới 45% nhu cầu vitamin E mỗi ngày. Đây là chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm và bảo vệ thành mạch. Ngoài ra, hạnh nhân còn chứa mangan, góp phần tăng cường hiệu quả chống oxy hóa.

Hạnh nhân có thể dùng như món ăn nhẹ hoặc bổ sung vào nhiều món ăn khác nhau, từ sữa chua, yến mạch đến các món rau, giúp tăng giá trị dinh dưỡng và hương vị.

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười là món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng, cung cấp chất béo lành mạnh, protein, chất xơ và vitamin nhóm B, với khoảng 159 kcal trong mỗi 28g. Loại hạt này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và kali, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch thông qua việc kiểm soát huyết áp và cholesterol.

Nhờ hàm lượng kali, hạt dẻ cười có thể giúp cân bằng điện giải và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc bổ sung hạt dẻ cười vào chế độ ăn có thể góp phần giảm cholesterol toàn phần và LDL.

So với nhiều loại hạt khác, hạt dẻ cười có mức năng lượng thấp hơn, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng. Có thể dùng trực tiếp như món ăn nhẹ hoặc thêm vào salad, sữa chua và các món ăn hàng ngày để tăng giá trị dinh dưỡng.

Hạt hướng dương

Một nắm hạt hướng dương mỗi ngày có thể đáp ứng nhu cầu vitamin E. Vitamin E trong hạt hướng dương có thể bổ sung cho nhu cầu của cơ thể, ngoài ra nó còn chứa nhiều protein, đặc biệt là arginine.

Arginine là một chất không thể thiếu để sản xuất tinh dịch, và những người đàn ông ăn nhiều hạt hướng dương sẽ có chất lượng tinh dịch tốt hơn.

Ngoài ra, ăn hạt hướng dương thường xuyên có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch vành, đột quỵ, giảm huyết áp, bảo vệ mạch máu ở một mức độ nhất định.

Hạt lạc (đậu phộng)

Báo VnExpress dẫn lời ThS.BS Nguyễn Thị Tuyết, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, đây là món ăn nhẹ lành mạnh chứa nhiều protein, magie và các hợp chất thực vật có lợi khác.

Hạt lạc ít chất béo bão hòa, không có chất béo chuyển hóa, ít carbohydrate, giàu chất xơ, tác dụng giảm viêm, giảm mức cholesterol xấu. Món ăn này tốt cho người bệnh tiểu đường, rối loạn mỡ máu. Lạc còn có khả năng ngăn chặn sự hình thành các cục máu đông nhỏ và giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ.