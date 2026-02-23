5 loại hạt giàu Omega-3 không kém cá, tốt cho tim mạch và não bộ

(VTC News) -

Óc chó

Báo Thanh Niên dẫn nguồn chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ) cho biết, óc chó là nguồn giàu a-xít alpha-linolenic (ALA) thực vật, một dạng của a xít béo Omega-3. Ngoài ra, chúng còn chứa polyphenol tác dụng chống ô xy hóa.

Ăn óc chó thường xuyên không chỉ giúp giảm cholesterol "xấu" LDL mà còn cải thiện chức năng nội mạc mạch máu. ALA được cho là có tác dụng chống viêm nhẹ và cải thiện độ đàn hồi của thành mạch máu.

Ngày tết, óc chó có thể ăn trực tiếp hoặc băm nhỏ trộn cùng các loại hạt khác. Vì hàm lượng chất béo cao và dễ bị ô xy hóa nên óc chó cần bảo quản trong ngăn mát nếu muốn dùng lâu ngày.

Quả hồ đào

Các nghiên cứu chỉ ra rằng quả hồ đào giúp giảm mức cholesterol và triglyceride, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, chúng còn có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Quả hồ đào chứa một lượng nhỏ acid béo Omega-3.

Điều cần thiết là phải tiêu thụ quả hồ đào (và các loại hạt khác) một cách điều độ do hàm lượng calo cao của chúng. Một khẩu phần 1 ounce chứa khoảng 196 calo.

Hạt lanh

Ngoài giàu chất xơ và magie, hạt lanh là một trong những nguồn Omega-3 dồi dào nhất chỉ sau cá và các loại hải sản. Theo dữ liệu của Viện Y khoa Mỹ, khi được ép thành dầu, hàm lượng Omega-3 trong hạt lanh tăng lên rất cao, đến mức dầu hạt lanh thường được sử dụng như một dạng thực phẩm bổ sung Omega-3.

Quả óc chó và hạt lanh rất giàu Omega-3 tốt cho sức khoẻ

Hạt chia

Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Verywellhealth cho biết, hạt chia thường được gọi là “siêu thực phẩm” nhờ chứa nhiều chất xơ, khoáng chất, chất chống oxy hóa và axit béo Omega-3 thiết yếu. Hạt chia có thể rắc lên món ăn, trộn vào sữa chua, sinh tố hoặc thêm vào đồ uống hằng ngày. Không giống hạt lanh, hạt chia không cần xay hay ép dầu mà cơ thể vẫn có thể hấp thu được các dưỡng chất có lợi.

Hạt đậu nành

Đây là nguồn protein tốt và có thể được tiêu thụ dưới dạng dầu đậu nành để tận dụng hàm lượng Omega-3 ALA mà loại thực phẩm này cung cấp.