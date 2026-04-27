Vì sao đạo diễn 'Tây du ký' không xem phim của chính mình suốt 10 năm?

(VTC News) -

Tây du ký 1986 - bộ phim truyền hình của cố đạo diễn Dương Khiết đến nay vẫn được xem là tác phẩm kinh điển, thành công và được yêu thích nhất.

Bộ phim mang đến cho đạo diễn Dương Khiết danh tiếng suốt đời, cũng như góp phần quan trọng đem lại hào quang lẫy lừng cho nhiều diễn viên tham gia phim. Vì vậy rất nhiều diễn viên trong đoàn phim biết ơn, gọi đạo diễn Dương Khiết là ân sư.

Tuy nhiên vào năm 2011, khi trả lời phỏng vấn trong một chương trình truyền hình, đạo diễn từng khiến khán giả bất ngờ khi tâm sự không thấy vẻ vang về Tây du ký. Thậm chí bà khẳng định "10 năm sau khi phim phát sóng lần đầu, mỗi lần bật TV thấy Tây du ký là sẽ chuyển kênh".

Làm mất lòng nhiều người

Phía sau thành công vang dội của Tây du ký là vô vàn nỗi khổ tâm mà nữ đạo diễn phải trải qua, trong đó có những mâu thuẫn trong đoàn làm phim. Trong công việc, Dương Khiết được nhận xét là người quá nghiêm khắc trong công việc, thậm chí có nhiều diễn viên không chịu nổi áp lực đã bỏ đoàn. Có thời gian, bà còn bị các nhân viên trong đoàn phim cô lập.

Theo đạo diễn, đoàn làm phim có hàng trăm người với hàng trăm mâu thuẫn, trong đó có cả mâu thuẫn của các diễn viên chính.

Cố đạo diễn Dương Khiết.

Chuyện cát-xê cũng gây rắc rối không ít, bởi có những trường hợp diễn viên đóng vai phụ nhận cát-xê cao hơn nhiều lần diễn viên chính.

Việc Từ Thiếu Hoa - diễn viên thứ 2 đóng Đường Tăng bỏ vai cũng được xem là do ấm ức về cát-xê. Ông không hài lòng khi biết số tiền mình nhận được cho mỗi tập phim thấp hơn “Trư Bát Giới” Mã Đức Hoa. So với diễn viên đóng vai Bạch Mã và mẹ Đường Tăng, cát-xê của ông càng thấp. Sau đó, dù được tăng 5 tệ mỗi tập, ông vẫn rút khỏi đoàn phim với lý do học cao học.

Ám ảnh với những khó khăn

Trong nhiều năm quay phim, đoàn phim Tây Du Ký đã phải di chuyển nhiều nơi trên khắp cả nước, trong đó có cả những nơi hoang vu, hẻo lánh và điều kiện khắc nghiệt. Đây chính là nỗi ám ảnh của cố đạo diễn khi nghĩ về những ngày tháng đã qua.

Khi quay đến tập 11 thì phim hết kinh phí, đài truyền hình ngừng cung cấp tiền. Nữ đạo diễn rất buồn nhưng không làm gì được, chỉ có thể tìm kiếm nguồn tài chính khác. Rất may là cuối cùng nhà sản xuất Lý Hồng Xương tài trợ cho họ tiếp tục quay.

Đạo diễn Dương Khiết cùng đoàn làm phim "Tây du ký".

Chồng bà - quay phim Vương Sùng Thu từng kể lại, để chọn bối cảnh tốt nhất, đoàn phải đi khắp mọi miền, nhiều nơi hiểm trở hoang vu.

Mặc dù mang nhiều ấm ức như vậy nhưng nhiều năm trôi qua, đạo diễn Dương Khiết cũng nguôi ngoai và buông bỏ những khúc mắc trong lòng.

Nỗi day dứt vì thất tín

Liên quan đến phim Tây du ký, đạo diễn Dương Khiết luôn cảm thấy day dứt và mắc lỗi với một người, đó là nữ diễn viên đóng Bạch Cốt Tinh là Dương Xuân Hà.

Theo đó, đạo diễn Dương Khiết từng bế tắc trong việc tìm người đóng Bạch Cốt Tinh bởi yêu cầu rất cao là phải xinh đẹp, quyến rũ và “mang phong thái của bậc nữ vương nhưng bên trong là trái tim độc ác”. Các diễn viên nổi tiếng nghe vậy đều từ chối vì quá khó và vì không muốn bị đóng đinh vào vai yêu quái. Bà nghĩ đến Dương Xuân Hà, diễn viên sân khấu nổi danh tài sắc và được chấp nhận với điều kiện phải được nhận cả vai nữ vương Tây Lương.

"Bạch Cốt Tinh" Dương Xuân Hà ôm mối hận, cạch mặt nữ đạo diễn quá cố.

Dù đã đồng ý nhưng sau đó, đạo diễn Dương Khiết lại giao vai nữ vương Nữ nhi quốc cho người khác nhằm đảm bảo chất lượng phim như mong muốn. Sự thất hứa này khiến Dương Xuân Hà hận đạo diễn và từ mặt luôn cả đoàn làm phim, thậm chí còn tuyên bố không bao giờ đóng bộ phim truyền hình nào nữa.

Nhiều năm sau, đoàn làm phim Tây du ký tổ chức các buổi gặp mặt, nhưng Dương Xuân Hà không bao giờ tham gia, dù vai diễn của bà được đánh giá là Bạch Cốt Tinh xuất sắc nhất từ trước đến nay.

Sau này, khi nhắc lại câu chuyện trên truyền hình, đạo diễn Dương Khiết nhận lỗi về mình vì đã nuốt lời và không đưa ra được cách giải quyết làm đẹp lòng cả hai bên.

Đạo diễn Dương Khiết sinh năm 1929 ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Trong điều kiện làm phim thiếu thốn, Dương Khiết thể hiện bản lĩnh, sự dày dạn kinh nghiệm khi chọn diễn viên, khắc phục khó khăn trên phim trường. Bà từng phát hành cuốn sách Xin hỏi đường ở nơi nào, kể về hành trình làm phim Tây du ký. Năm 2017, nữ đạo diễn qua đời sau một thời gian dài hôn mê sâu, thọ 88 tuổi.