Những công trình tỷ USD và cách TP.HCM đặt niềm tin lên vai doanh nghiệp tư nhân

TP.HCM đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị hiện đại, sáng tạo, đáng sống, với hàng loạt công trình hạ tầng kinh tế kỹ thuật, khoa học, giáo dục liên tục đầu tư xây dựng, bắt đầu từ cuối 2025.

Trong quá trình bứt phá của TP.HCM, dấu ấn của khu vực doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp dẫn đầu, đang được thể hiện rõ nét qua việc dẫn dắt dòng vốn đầu tư.

Dấu ấn doanh nghiệp Việt ở những dự án tỷ USD tại TP.HCM

Góp phần lớn xây hạ tầng chiến lược cho TP.HCM đang là các tập đoàn kinh tế tư nhân. Đây có lẽ là thời điểm các doanh nghiệp tư nhân Việt ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất kiến tạo hạ tầng tại Thành phố.

Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM, công trình công cộng cung cấp dịch vụ hành chính - công, phục vụ lợi ích cộng đồng, được Thành phố tin tưởng giao cho khối tư nhân thực hiện.

Trong loạt công trình biểu tượng với tổng vốn hơn 140.000 tỷ đồng khởi công dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước vừa qua, không có dự án nào sử dụng vốn ngân sách. Trong đó, 2 dự án quy mô lớn được kỳ vọng nâng tầm Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) sau gần 30 năm quy hoạch, là Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM, cùng Metro Bến Thành - Thủ Thiêm.

Đặc biệt, Metro Bến Thành - Thủ Thiêm là công trình đường sắt ngầm có độ sâu nhất TP.HCM hiện nay với yêu cầu kỹ thuật cao, thi công phức tạp vì xuyên qua đáy sông Sài Gòn, nằm dưới độ sâu 41m tính từ mặt nước, gần gấp đôi đường hầm Thủ Thiêm.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, trong 6 nhà ga của tuyến metro này, ga Hàm Nghi nằm gần giao lộ Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng, được thiết kế sâu hơn ga Bến Thành của tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên khoảng 1m, với 4 tầng ngầm, vì là điểm chuyển tiếp để tuyến metro chui qua đáy sông.

Với dự án này, lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ áp dụng công nghệ khoan hầm cân bằng áp lực dung dịch, để thi công đoạn vượt sông Sài Gòn và đoạn đầu tại Thủ Thiêm; kiểm soát nguy cơ sạt lở, xâm nhập nước, bảo vệ các công trình hiện hữu phía trên.

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, được kỳ vọng mở ra không gian công cộng và các thiết chế đô thị hiện đại của TP.HCM, cũng đang do doanh nghiệp tư nhân đầu tư.

Trong khi đó, Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, quy mô gần 47 ha, dù là công trình công cộng cung cấp dịch vụ hành chính - công, phục vụ lợi ích cộng đồng, nhưng nhà đầu tư vẫn xung phong.

Mục tiêu của công trình đặt ra không chỉ là một không gian hành chính, chính trị mà còn là không gian văn hóa, công cộng và cảnh quan đô thị mới; góp phần phát triển khu trung tâm mới của Thành phố theo hướng hiện đại, kết nối.

Trước đó, vào tháng 1, TP.HCM cũng khởi công loạt dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm, và phần lớn dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, do các tập đoàn Sun Group, Masterise đầu tư, như cầu Cần Giờ hơn 13.200 tỷ đồng, cầu Phú Mỹ 2 khoảng 23.185 tỷ đồng.

Nổi bật là Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, một công trình có quy mô lớn rất lớn, với tổng vốn hơn 145.000 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 187ha, được kỳ vọng mở ra không gian công cộng và các thiết chế đô thị hiện đại của TP.HCM.

Một loạt dự án hạ tầng hiện đại khác với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng cũng đã và sắp khởi động với sự tham gia của khối tư nhân, như Metro Bến Thành - Cần Giờ khoảng 4 tỷ USD, tương đương hơn 85.650 tỷ đồng đã được Vingroup triển khai; đường hầm vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu, tổng vốn hơn 92.600 tỷ đồng, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành khoảng 85.000 tỷ đồng cùng nhiều tuyến metro kết nối nội đô TP.HCM...

Tuyến Metro ngầm sâu nhất xuyên sông Sài Gòn với công nghệ phức tạp, được TP.HCM tin tưởng giao cho doanh nghiệp tư nhân Việt đầu tư.

Chia sẻ việc chọn đầu tư vào loạt dự án mang tầm nhìn chiếc lược của TP.HCM, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, khẳng định đó là trách nhiệm của một nhà đầu tư chiến lược, cam kết phát triển lâu dài và đồng hành cùng Thành phố, kiến tạo những giá trị bền vững cho nhiều thế hệ, cũng là góp phần làm đẹp cho TP.HCM.

Chỉ hơn 1 năm, doanh nghiệp này đã tham gia vào hàng loạt dự án lớn, trong đó có những dự án để lại nhiều ấn tượng sâu đậm với người dân như công viên số 1 Lý Thái Tổ; Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc; Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM; chỉnh trang, cải tạo khu bến Nhà Rồng - Khánh Hội...

Trong khi đó, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO), cho rằng việc tham gia các dự án metro là thực hiện sứ mệnh phát triển cùng đất nước. Cũng là cơ hội ông để lại những dấu ấn có giá trị với TP.HCM, nơi ông đã học tập, sinh sống và có những thành công nhất định.

Cách TP.HCM đặt niềm tin lên vai doanh nghiệp tư nhân

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, TP.HCM quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhiệm vụ xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược hiện đại, đồng bộ, tạo nền tảng cho năng lực cạnh tranh quốc gia.

Dấu ấn khối kinh tế tư nhân thể hiện ngày càng rõ nét trong hành trình phát triển cùng TP.HCM.

Trong giai đoạn tới, TP.HCM rất cần tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng mang tính đột phá, đặc biệt là giao thông trục quốc gia, đường sắt đô thị, cảng hàng không, cảng biển, năng lượng và hạ tầng số. Phát triển hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đối với vị thế, sức bật và vai trò đầu tàu trong giai đoạn phát triển mới.

Trong quá trình bứt phá của TP.HCM, khu vực doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò quan trọng, tạo động lực cho tăng trưởng và đổi mới. Việc mở rộng không gian cho khu vực tư nhân tham gia kiến tạo hạ tầng, thúc đẩy đầu tư là động lực đưa Thành phố bước vào kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, trong khi nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 của địa phương đến khoảng 3 triệu tỷ đồng, nhưng khả năng đáp ứng tại chỗ chỉ khoảng 1 triệu tỷ đồng, hình thức huy động vốn theo phương thức đối tác công tư, được các chuyên gia nhận định là phương thức hữu hiệu để huy động sức mạnh của khu vực tư nhân vào các dự án hạ tầng.

Hợp tác công tư trong đầu tư hạ tầng cũng huy động hiệu quả nguồn lực khu vực tư nhân cho phát triển kết cấu hạ tầng theo đúng tinh thần Nghị quyết 68.

Ông Đặng Minh Trường cho rằng, việc TP.HCM lựa chọn doanh nghiệp tư nhân thực hiện công trình hạ tầng trọng điểm, không chỉ thể hiện sự tin tưởng, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, doanh nghiệp tư nhân được trao cơ hội và đồng thời gánh vác trách nhiệm tương xứng với vai trò của mình đối với xã hội.

"Các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư cho doanh nghiệp tư nhân gần đây cho thấy TP.HCM đang tin tưởng, giao phó cho những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước cùng tham gia kiến tạo diện mạo thành phố trên các lĩnh vực then chốt.

Và điều này còn thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc huy động nguồn lực xã hội, đẩy nhanh phát triển hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian và nâng cao chất lượng sống của người dân", Chủ tịch Tập đoàn Sun Group khẳng định.

Theo ông, những cơ chế đặc thù vượt trội đã giúp TP.HCM chủ động kiến tạo bước phát triển mang tính đột phá trong giai đoạn mới, với phương châm “dám giao, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, tạo nền tảng để khu vực kinh tế tư nhân đồng hành, tham gia mạnh mẽ vào những lĩnh vực hạ tầng chiến lược.

Là người điều hành doanh nghiệp đầu đàn đang tham gia đầu tư nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật đặc biệt tại TP.HCM, ông Trần Bá Dương cho biết, ông thấy rõ Thành phố đánh giá cao vai trò đồng hành của khu vực kinh tế tư nhân, coi đây là minh chứng rõ nét cho chủ trương huy động nguồn lực xã hội hóa trong phát triển hạ tầng quốc gia.

Việc TP.HCM chọn THACO thực hiện các dự án metro là trao niềm tin cho doanh nghiệp tư nhân trong nước, khuyến khích vai trò của doanh nghiệp Việt trong các dự án hạ tầng trọng điểm, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt tiếp nhận và làm chủ công nghệ phức tạp.

Khối doanh nghiệp tư nhân trong nước đủ năng lực và đang làm rất tốt các dự án vốn lớn, công nghệ cao như đường sắt đô thị, cảng vận tải, sân bay...

Theo ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, doanh nghiệp tư nhân trong nước hoàn toàn đủ năng lực và đã sẵn sàng tham gia, làm rất tốt các dự án vốn lớn, công nghệ cao như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, cảng vận tải, sân bay, xử lý chất thải, nông sản, logistics...

Việc Nhà nước mạnh dạn trao các dự án quan trọng cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện khiến khối doanh nghiệp tư nhân ngày càng tự tin, phấn khởi, mạnh dạn tham gia "sân chơi" này.

TS Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng, cho rằng các công trình hạ tầng hiện nay không còn mang tính cục bộ địa phương, mà hướng đến liên kết vùng.

Các dự án TP.HCM đang triển khai không chỉ phục vụ cho TP.HCM, mà mở ra không gian phát triển cho các địa phương lân cận, tạo điều kiện hình thành các cực tăng trưởng mới ngoài các đô thị truyền thống.

Trong hành trình đó, khu vực doanh nghiệp tư nhân sẽ ngày càng đóng vai trò tích cực, dẫn vốn đầu tư, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng.