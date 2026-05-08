TP.HCM giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng ngành, hướng đến GRDP đạt 200 tỷ USD

Trong chỉ thị về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030, Thành ủy TP.HCM yêu cầu giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP gắn với cơ chế khen thưởng rõ ràng cho từng sở, ngành, phường xã. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện.

Kết quả cũng sẽ là tiêu chí chủ yếu để đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức, người lao động.

Giai đoạn 2026-2030, tăng trưởng kinh tế TP.HCM sẽ đạt từ 10%, hướng đến năm 2030 GRDP khoảng 200 tỷ USD. (Ảnh: H.Linh)

Chỉ thị khẳng định trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian kinh tế mở rộng và yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững hơn, việc đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế, mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Để đạt được mục tiêu, TP.HCM phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, để tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn trong phát triển kinh tế.

TP.HCM đã xác định giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên; đến năm 2030 GRDP khoảng 200 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 USD.

Thành ủy TP.HCM giao Đảng ủy UBND Thành phố, lãnh đạo UBND Thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện chỉ thị này, và cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương, gắn với cơ chế đánh giá, khen thưởng, kỷ luật rõ ràng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo UBND thành phố cũng phải xác định rõ các ngành, lĩnh vực, địa bàn đóng vai trò động lực tăng trưởng, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực; thiết lập hệ thống điều hành tăng trưởng theo tháng, quý.

Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM là công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành kinh tế kỹ thuật cao... (Ảnh: Intel)

Đồng thời xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá theo thời gian thực với các chỉ tiêu chủ yếu như tăng trưởng, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công; kịp thời cảnh báo, điều chỉnh giải pháp điều hành.

UBND Thành phố có trách nhiệm nâng cao năng lực dự báo, phân tích; xây dựng các kịch bản điều hành tăng trưởng theo từng tình huống, chủ động ứng phó với biến động kinh tế trong nước và quốc tế

Đặc biệt tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thành phố kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, né tránh; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Không để thiếu điện cho phát triển

Nhiệm vụ tập trung, ưu tiên được đặt ra với UBND TP.HCM là tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách.

Ngay trong năm 2026 phải hoàn thành rà soát các vướng mắc với các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công. Đồng thời thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, dự án tồn đọng.

Năng lượng là yếu tố hàng đầu cho phát triển kinh tế TP.HCM, khi Thành phố hướng tới các ngành kinh tế kỹ thuật cao, phaát triển các trung tâm dữ liệu. (Ảnh: VNG)

Thành ủy TP.HCM yêu cầu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hóa, số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế “một đầu mối, một quy trình, một thời hạn”.

Đặc biệt, UBND TP.HCM phải cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, trọng điểm, phải giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, giải ngân hàng năm đạt trên 95%. Trong năm 2026-2027 hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn đọng.

Để đảm bảo tăng trưởng, Thành phố đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công - tư; thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đặc biệt tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng số; tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển.

Chỉ thị đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cung ứng đầy đủ, ổn định năng lượng, điện năng cho sản xuất, kinh doanh. TP.HCM phải chủ động các kịch bản ứng phó, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt năng lượng, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Song song đó, Thành phố tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, số hóa. Để đến 2030, kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP; phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh.

Phát triển công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa, giải trí gắn với du lịch, thương mại, hình thành các sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng cao.

TP.HCM đang tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, quản trị đô thị... phục vụ cho động lực tăng trưởng mớ. (Ảnh: Intel)

Chỉ thị yêu cầu tập trung nguồn lực, cơ chế chính sách để sớm hình thành và vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các trung tâm nghiên cứu - phát triển, khởi nghiệp.

Một yêu cầu khác đối với chính quyền thành phố là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, quản trị đô thị, logistics; đổi mới giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, gắn chặt với nhu cầu thị trường lao động và doanh nghiệp.

Song song đó là phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, y tế chuyên sâu, y tế quốc tế, góp phần hình thành ngành dịch vụ y tế có giá trị gia tăng cao. Đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển.

Thành ủy yêu cầu định kỳ hàng quý, Đảng ủy UBND TP.HCM phải báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp điều hành kịp thời.