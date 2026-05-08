Hoàn cảnh éo le của bé trai 2 tuổi ở TP.HCM bị mẹ và cha dượng bạo hành

Thông tin được lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết khi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế đến Bệnh viện này thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, sáng 8/5.

Theo TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cháu bé được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng rất nặng, chấn thương gan độ 2, lách độ 2, thận độ 1, đặc biệt là chấn thương tụy độ 3, dập rách phổi hai bên và gãy xương cánh tay phải.

Tình trạng của bé đã có cải thiện và đang được theo dõi sát tại phòng cấp cứu.

Đặc biệt, bệnh nhi có hoàn cảnh gia đình rất phức tạp. Hai anh của bé hiện do bà nội và dì chăm sóc, một người con khác của mẹ bé đã được cho làm con nuôi nhưng không rõ nơi ở, trong khi người mẹ cũng đang mang thai. Hiện cả gia đình bên nội lẫn bên ngoại đều từ chối nhận nuôi dưỡng bé.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm hỏi cháu bé.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã kích hoạt “mô hình một cửa”, phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn, quyền lợi và hỗ trợ toàn diện cho bé. Hiện toàn bộ chi phí điều trị, chăm sóc và sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhi đều được bệnh viện cùng Phòng Công tác xã hội hỗ trợ.

“Theo kế hoạch, sau khi xuất viện, bé sẽ được Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM nuôi dưỡng tạm thời trong 3 tháng để tái khám, sau đó mới chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội tại Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục nuôi dưỡng”, TS.BS Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết.

Tại buổi làm việc với Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức ghi nhận và biểu dương sự phản ứng nhanh nhạy, chuyên nghiệp của Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong việc cứu chữa cháu bé. Đây là một trong những trường hợp hết sức thương tâm, sau khi ổn định về sức khoẻ, cháu bé cần được nuôi dưỡng và chăm sóc toàn diện, nhất là về mặt tâm lý để bé có thể học tập và phát triển trong tương lai.

“Công tác bảo vệ trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước với hệ thống luật pháp và chỉ thị rất rõ ràng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những vụ bạo hành đau lòng xảy ra, mà đây thường là dạng "tội phạm ẩn" rất khó phát hiện.

Tôi cho rằng chúng ta cần học hỏi mô hình của nước ngoài về việc phân nhóm nguy cơ. Những trường hợp có hoàn cảnh gia đình phức tạp như bé này phải được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao để chính quyền địa phương, đoàn thể và cộng đồng theo dõi sát sao, thăm hỏi liên tục”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đến thăm và tặng quà cho trường hợp bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cũng khẳng định Bộ Y tế cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lâu dài nếu bệnh nhi phát sinh thêm chi phí điều trị hoặc cần hỗ trợ tâm lý, tái hòa nhập cộng đồng trong tương lai.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng đánh giá cao mô hình “một cửa” hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, xâm hại đã được TP.HCM triển khai nhiều năm qua, ban đầu tại Bệnh viện Hùng Vương và hiện mở rộng đến Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi xảy ra vụ việc, bệnh viện sẽ kích hoạt quy trình tiếp nhận, điều trị và phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân trong thời gian đầu trước khi có phương án lâu dài. Đây là giải pháp thiết thực giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt cho trẻ bị bạo hành và mong muốn những trường hợp đau lòng tương tự sẽ không tiếp tục xảy ra.

Chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K (SN 2024) - con ruột của Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, ngụ xã Hòa Hiệp) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch: toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn (SN1996, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Chỉ trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Điều đáng nói, dù phát hiện nạn nhân chảy máu, hai kẻ này vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời. Tối 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.